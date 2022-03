Welche Pools und Dienstleister Makler am ehesten weiterempfehlen

24.3.2022 – Der Vema bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in den Geschäftsbereichen Kranken und Sach/ Huk entgegen. Im Segment Vorsorge/ Leben mussten die Heinersreuther der Germanbroker.net den Vortritt lassen. Fonds Finanz landete bestenfalls auf der vierten Position. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2022“.

Über die Fonds Finanz Maklerservice GmbH reichen unabhängige Vermittler das mit Abstand meiste Geschäft ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie Pools und Dienstleister 2022“ gilt dies für alle vier abgefragten Bereiche Leben/ Vorsorge, Kranken, Sach/ Huk und Finanzen.

In den Versicherungssegmenten belegt die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. jeweils den Silberrang. Dahinter folgen die Apella AG (Vorsorge/ Leben) beziehungsweise die Blau direkt GmbH & Co. KG in Kranken und Sach/ Huk (VersicherungsJournal 4.3.2022).

810 Vermittler gaben ihre Bewertung ab

Die Studie von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführten Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 810 angegeben.

Die Befragten sind im Schnitt 55,7 Jahre alt, wobei mehr als jeder Dritte die 60 bereits hinter sich gelassen hat. Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 26,7 Jahre Berufserfahrungen, etwa 88 Prozent sind Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler in Vorsorge/Leben

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Pools und Dienstleister. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Im Bereich Leben/ Vorsorge wird für die Germanbroker.net AG der höchste Wert ausgewiesen. Das Unternehmen ist das einzige ohne Kritiker. Da andererseits mehr als neun von zehn Befragten zu den Fürsprechern zählen, bedeutet dies einen NPS von 91,7. Zu beachten ist, dass nur zwölf Bewertungsstimmen abgegeben wurden.

Den Silberrang sicherte sich die Vema. Aus dem zweithöchsten Promotorenanteil von über drei Vierteln und dem zweitniedrigsten Detraktorenanteil von 3,5 Prozent errechnet sich ein NPS von 74,4. Bei der Apella an dritter Stelle (55,6) gehören zwei Drittel der Interviewten zu den Fürsprechern und nur jeder Neunte zu den Kritikern.

Vema in Kranken und Sach/Huk an der Spitze

In der Krankenversicherung setzte sich die Vema (73,2) in einem engen Rennen um die Spitzenposition gegen Germanbroker.net (72,7) durch. Der Promotorenanteil liegt bei beiden Akteuren bei über vier Fünfteln, der Detraktorenanteil bei jeweils etwa einem Elftel.

Rang drei belegt die PMA Finanz- und Versicherungsmakler AG. 70 Prozent Fürsprechern standen zehn Prozent Kritiker gegenüber, was einen NPS von 60 ergibt. Die Ergebnisse von Germanbroker.net und PMA sollten wegen insgesamt sehr niedrigen Stimmenzahlen (elf beziehungsweise zehn Bewertungen) nicht überbewertet werden.

Im Geschäftsfeld Sach/Huk setzte sich die Vema mit einem NPS von über 90 deutlich gegen die Wettbewerber durch. Über neun von zehn Befragten zählt zu den Promotoren, nur ein Prozent zu den Detraktoren.

Den Silberrang belegt Germanbroker.net (80,0). Auch in diesem Segment kam das Unternehmen ohne Kritiker aus. Andererseits gehören vier Fünftel zu den Fürsprechern. An dieser Stelle sei erneut auf die geringe Stimmenzahl (15 Beurteilungen) verwiesen. An dritter Stelle liegt die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH mit einem NPS von 69,5. Der Promotorenanteil liegt bei über vier Fünfteln, der Detraktorenanteil bei etwa einem Neuntel.

Gesamtzufriedenheit: Fonds Finanz bestenfalls an vierter Stelle

Die Fonds Finanz schaffte es in Sachen Weiterempfehlung in keinem der Versicherungssegmente unter die Top Drei. Die beste Platzierung erreichte die Gesellschaft im Bereich Vorsorge/ Leben mit Position vier. Der NPS von 38,4 (54,1 Prozent Fürsprecher bei 15,7 Prozent Kritikern) fällt nur halb so groß aus wie derjenige der Vema an zweiter Stelle.

In Kranken reichte es mit Rang sechs nur zu einer Platzierung im Mittelfeld. Der NPS von 43,4 setzt sich zusammen aus einem Promotorenanteil von 57,9 Prozent und einem Detraktorenanteil von 14,5 Prozent. In Sach/Huk sprang sogar nur Position elf heraus. Dort gehörten 57,3 Prozent zu den Fürsprechern und 19,6 Prozent zu den Kritikern (NPS: 37,7).

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die unabhängigen Vermittler mit der Fonds Finanz deutlich weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand zwischen fünf (Vorsorge/ Leben und Kranken) und sechs Punkte (Sach/Huk) – maximal sind 100 Punkte möglich.

In letztgenanntem Segment schaffte der Akteur in keinem der zwölf abgefragten Zufriedenheitskriterien eine Top-Drei-Platzierung. In Kranken konnte der Anbieter zwar mit der besten Beratungs-/ Angebotssoftware und der zweitbesten Aufnahmepolitik punkten. Andererseits reichte es in den Kriterien Unabhängigkeit und Bestandskundenservice bestenfalls zur drittschlechtesten Beurteilung.

In Vorsorge/ Leben gehört Fonds Finanz aus Vermittlersicht immerhin vier Mal zu den besten drei Marktteilnehmern. Im wichtigsten Kriterium Produktauswahl und im viertwichtigsten Aspekt Beratungs-/ Angebotssoftware erzielte das Unternehmen dabei den Bestwert.

Weitere Studiendetails

An der Spitze der Zufriedenheitswertung liegt jeweils die Vema. In allen drei Versicherungssegmenten gehört der Anbieter in zehn der zwölf Kriterien zur Top Drei. In sechs (Kranken und Sach/Huk) beziehungsweise sieben Aspekten (Vorsorge/ Leben) bekam die Genossenschaft die beste Beurteilung.

Die 467-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2022“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen, der Vermittlerzufriedenheit und der Weiterempfehlungs-Bereitschaft in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.