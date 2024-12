Welche Krankenzusatzversicherer den besten Kundenservice bieten

11.12.2024

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 423 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2024“ basiert auf einer in diesem Sommer durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als 2,1 Millionen Kundenurteile zu 5.226 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 15 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 11.10.2024).

In der Kategorie Krankenzusatzversicherer sicherte sich die LVM Krankenversicherungs-AG die Spitzenposition. Mit einem SES von 66,5 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Krankenzusatzversicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 128 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-500-Testkandidaten vergeben. „Gold“ erhielten auch

„Silber“, das den Positionen 501 bis 1.000 im Gesamtranking vorbehalten ist, erhielten die DFV Deutsche Familienversicherung AG (63,3 Prozent; Rang 696), die Inter Krankenversicherung AG (63,2 Prozent, Platz 761) sowie die Envivas Krankenversicherung AG (63,2 Prozent, Position 762). Drei weitere Akteure erhielten „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.001 bis 1.500). Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Alle Rankings sind hier zu finden.