Welche Kfz-Versicherer Makler (nicht) empfehlen

17.4.2025 – Der Itzehoer bringen unabhängige Vermittler laut der „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft im Privatkundensegment entgegen. Dahinter folgen VHV und Concordia. Teils deutlich mehr Kritiker als Fürsprecher haben neben dem HDI auch Verti, Baloise und Axa.

WERBUNG

An die VHV Allgemeine Versicherung AG vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft im Kraftfahrt-Privatkundensegment. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ (VersicherungsJournal 2.4.2025).

344 Vermittler wurden befragt

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ ist eine Anfang Februar unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 344 Personen angegeben.

Rund 90 Prozent der Befragten sind männlich, etwa zehn Prozent weiblich. Sie haben 29,4 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 57,8 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,6 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Untersuchung neben den Geschäftsanteilen unter anderem auch die Weiterempfehlungsbereitschaft für die Produktanbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: In der Rangliste reichte es für die VHV nur zum zweiten Platz. Aus dem zweithöchsten Anteil an Promotoren (fast 54 Prozent) und dem siebtniedrigsten Anteil an Detraktoren (über ein Sechstel) errechnete sich für die Hannoveraner ein NPS-Wert von 35.

Itzehoer an erster Stelle

Die Spitzenposition in Sachen Weiterempfehlung sicherte sich wie in den Vorjahren (17.4.2024, 19.4.2023) die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Sie liegt beim Geschäftsanteil an dritter Stelle. Der NPS von fast 48 setzt sich zusammen aus dem höchsten Fürsprecheranteil von fast 58 Prozent und dem zweitniedrigsten Kritikeranteil von einem Zehntel.

Den Bronzerang erreichte die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G., die es beim Neugeschäft nur auf Platz 17 schaffte. Dem fünfthöchsten Anteil an Promotoren (knapp 44 Prozent) stand der niedrigste Detraktorenanteil von nicht einmal einem Elftel gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS von 34,8.

Werte von über 30 schafften ansonsten nur noch die im Neugeschäft an zweiter Stelle liegende R+V-Gruppe (inklusive Kravag Versicherungen und Condor Allgemeine Versicherungs-AG) und die Versicherungskammer Bayern (VKB). Letztere belegt in der Neugeschäftsrangliste Position acht.

Mehrere Akteure mit negativen NPS-Werten

Mehr Kritiker als Fürsprecher haben die Axa Versicherung AG (Rang fünf beim Neugeschäft), die Baloise Sachversicherung AG Deutschland, die Verti Versicherung AG (Platz sieben beim Neugeschäft) sowie die HDI Versicherung AG (Position 15 beim Neugeschäft). Bei Letzterer sind es sogar deutlich mehr.

Bei den Hannoveranern beträgt das Verhältnis 14,3 Prozent Promotoren zu 57,1 Prozent Detraktoren, woraus sich ein NPS von minus 42,8 ergibt. Für die Verti wird ein Wert von minus 10,8 (32,4 Prozent zu 43,2 Prozent) ausgewiesen. Bei der Baloise liegt der Wert bei minus 9,0 (15,2 Prozent zu 24,2 Prozent), bei der Axa bei minus 5,0 (25,7 Prozent zu 30,7 Prozent).

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Autoversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter insbesondere mit der Baloise sowie der Verti und dem HDI deutlich weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit bedeuten 67 (70) Punkte für die Baloise (die Verti sowie den HDI) nicht nur den letzten und den geteilten vorletzten Platz in der Rangliste, sondern auch einen Rückstand von 18 (15) Zählern auf den Zufriedenheitsspitzenreiter. Maximal waren 100 Punkte möglich.

Die Schwächen der Schlusslichter

Überzeugen konnten die drei Akteure in keinem der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien. Nur einmal beträgt der Rückstand auf den führenden Akteur weniger als zehn Punkte. Die Baloise gehört zehnmal zu den drei schlechtesten Testkandidaten, siebenmal ist sie Schlusslicht (Produktqualität, Schadenregulierung, Image, Neugeschäftsabwicklung, Bestandskundenservice, Angebotsrechner und dezentrale Vertriebsunterstützung).

Die Verti kam in Sachen zentrale Vertriebsunterstützung, Angebotsrechner, Courtageausgestaltung und Tarifflexibilität über den (geteilten) letzten Platz nicht hinaus. In vier weiteren Prüfpunkten zählt sie zu den drei schlechtesten Anbietern.

Der HDI landete neunmal unter den drei schlechtesten Akteuren. Darunter waren mit der Produktqualität, der Schadenregulierung, der Neugeschäftsabwicklung und dem Bestandskundenservice auch die vier für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Kriterien. In Sachen Digitalisierungsgrad kamen sogar alle anderen Testkandidaten besser weg.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Unternehmen mit hohen Weiterempfehlungswerten dagegen landeten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vorderen Plätzen. Am besten schnitten die Itzehoer und die VHV mit jeweils 85 Punkten ab.

Die Hannoveraner schafften es in zehn Aspekten unter die Top Drei und erzielten dabei vier (geteilte) Spitzenränge (zentrale Vertriebsunterstützung, Angebotsrechner, dezentrale Vertriebsunterstützung und Tarifflexibilität). Luft nach oben sehen die befragten Vermittler nur bei der Courtageausgestaltung. Dort schnitt nur ein Anbieter noch schlechter ab.

In letztgenanntem Prüfpunkt erzielte die Itzehoer eine ihrer beiden Spitzenplätze. Dies gelang ihr auch beim Bestandskundenservice. Hinzu kamen acht weitere Top-Drei-Platzierungen.

Im Rahmen der Untersuchung wurde auch der Stellenwert dieses Geschäftsfelds aus Vermittlersicht ermittelt (2.4.2025). Untersucht wurde auch die Flottenversicherung (9.4.2025). Die 276-seitige „Marktstudie Private Kfz- und Flottenversicherung 2025“ kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.