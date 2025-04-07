Welche Kfz-Versicherer den besten Kundenservice bieten

28.10.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie Kfz-Versicherer erklomm der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. den Spitzenplatz. Mit einem SES von 65,9 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Kfz-Versicherer“ schmücken. Für Gesamtrang 169 gab es zudem das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses erhielten die Top-700-Testkandidaten. „Gold“ ging auch an

„Silber“, das den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, erzielten unter anderem die Provinzial Versicherungen (63,3 Prozent; Position 735), die Württembergische Versicherung AG (62,9 Prozent; an 952. Stelle), die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 62,8 Prozent; Rang 974) und die Verti Versicherung AG (62,8 Prozent; Platz 976).

Die gleiche Auszeichnung ging auch an die Admiraldirekt.de GmbH (62,2 Prozent; Position 1.193), die Huk-Coburg Versicherungen (61,7 Prozent; an 1.301. Stelle) und die Huk24 AG (61,6 Prozent; Rang 1.342). Drei weitere Akteure erhielten „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100). Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.