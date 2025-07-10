Welche Insurtechs Verbraucher am liebsten weiterempfehlen

4.9.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen.

Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich. Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie „digitale Versicherungsexperten“ sicherte sich die Mypension Altersvorsorge GmbH die Spitzenposition. Das Unternehmen erhielt mit einem Empfehlungsscore von 21,4 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen schafften es auch die Moneymeets Community GmbH (20,5 Prozent) sowie Vorjahressieger (26.6.2024) Verivox GmbH (19,8 Prozent).

Neun weitere Marktteilnehmer trugen sich in die Bestenliste ein. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Wie die beiden letztgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ sich schmücken, dürfen sich auch die