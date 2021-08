Welche Hausrat-Anbieter Makler (nicht) weiterempfehlen

2.8.2021 – Der K&M und der Haftpflichtkasse bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Hausratversicherung entgegen. Mehr Kritiker als Fürsprecher haben Allianz, Concordia, Rhion und Domcura.

In der Hausratversicherung vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Haftpflichtkasse VVaG (VersicherungsJournal 15.7.2021). Die Gesellschaft aus Roßdorf berichtete unlängst von einem Hackerangriff (13.7.2021) mit Datenabfluss (16.7.2021). Erpressungsforderungen sei sie nicht nachgekommen (22.7.2021).

Die Geschäftsanteile wurden in der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/ Unfallgeschäft 2021“ gemessen. Sie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Grundlage der Studie ist eine im Mai unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 427 unabhängigen Vermittlern angegeben. Gut 85 Prozent der Befragten waren männlich, knapp 15 Prozent weiblich. Sie haben gut 26 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,5 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Hausratschutz. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis: Mit dem höchsten Anteil an Fürsprechern von über 84 Prozent und dem niedrigsten Anteil an Kritikern von etwa einem Vierzigstel sicherte sich die Haftpflichtkasse auch hier die Spitzenposition. Der NPS-Wert beläuft sich auf fast 82.

K&M auf dem Silberrang

Platz zwei belegt die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M). Nur etwa jeder 33. Befragte gehört zu den Detraktoren des Assekuradeurs, der beim Geschäftsanteil Rang sieben belegt. Dem stand der ebenfalls zweitbeste Promotorenanteil von etwa einem Dreiunddreißigstel gegenüber. Daraus errechnet sich ein NPS-Wert von knapp 77.

Position drei in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft belegt wie beim Geschäftsanteil der Ammerländer Versicherung VVaG. Jeder zehnte Befragte gehört zu den Kritikern, mehr als zwei von drei Interviewten zu den Fürsprechern (NPS: 58).

Dahinter folgt die VHV Allgemeine Versicherung AG, die beim Geschäftsanteil zwei Plätze weiter vorne landete. Aus dem vierthöchsten Promotorenanteil von über 60 Prozent und dem sechstniedrigsten Detraktorenanteil von rund einem Neuntel errechnet sich ein NPS von 50.

Die Anbieter mit niedrigen NPS-Werten

Am anderen Ende der Rangliste (Gesellschaften ab 19 Stimmen) findet sich die Allianz Versicherungs-AG wieder. Nur etwa jeder zehnte Interviewte zählt zu den Fürsprechern, dafür aber fast jeder zweite zu den Kritikern. Der NPS liegt bei rund minus 37.

Auch bei der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. überwiegen die Detraktoren (Anteil: 55 Prozent) die Promotoren (Anteil: ein Viertel) deutlich. Daraus errechnet sich ein NPS von minus 30. Etwas mehr Kritiker (gut ein Drittel) als Fürsprecher (knapp ein Drittel) haben die Rhion Versicherung AG und die Domcura AG.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die vier Gesellschaften mit niedrigen NPS-Werten in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst auf den Plätzen acht (Domcura), 13 (Rhion), 18 (Concordia) beziehungsweise 21 (Allianz) auftauchen.

Hier scheint es zumindest bei den drei letztgenannten Akteuren einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Die Schwächen…

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So liegt die Allianz in der Gesamtzufriedenheits-Wertung satte 19 Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück. Bei der Domcura beträgt der Rückstand 15, bei der Concordia 14 und bei der Rhion immerhin noch zwölf Zähler.

Die Allianz gehört in sieben der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies betrifft mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis auch den für die Vermittlerzufriedenheit drittwichtigsten Aspekt. Dort landete das Unternehmen abgeschlagen an letzter Stelle.

In Sachen Schadenregulierung (zweitwichtigster Bereich) fiel die Bewertung der Allianz nur um ein Pünktchen besser aus als bei der drittschlechtesten Gesellschaft. Einziger Lichtblick neben dem zweitbesten Image ist das Top-Kriterium Produktqualität, in dem die Gesellschaft nur neun Punkte Rückstand auf die Top Drei hat.

…der Schlusslichter

Im zweitschlechtesten Preis-Leistungs-Verhältnis sehen die Vermittler die größte Schwäche der Concordia. Die Spitzengruppe ist in den übrigen Kriterien bestenfalls fünf (Image) bis sechs Zähler (Bestandskundeservice und Courtageausgestaltung) entfernt. Andererseits beträgt der Rückstand auf die Top Drei bezüglich der Angebotsunterlagen 20 und hinsichtlich der Tarifflexibilität 17 Zähler.

Die Domcura kommt im wichtigsten Kriterium Produktqualität über den drittletzten Platz nicht hinaus. Im zweitwichtigsten Segment Schadenregulierung und drei weiteren Bereichen (Digitalisierungsgrad, (de)zentrale Vertriebsunterstützung sowie Angebotsunterlagen) liegt das Unternehmen zwischen 14 und 20 Punkten hinter dem Spitzentrio zurück.

Die Rhion landete im (dritt)wichtigsten Kriterium Produktqualität (Preis-Leistungs-Verhältnis) mit acht (neun) Punkten schon ein ganzes Stück hinter der Top Drei zurück. Bestenfalls beträgt der Rückstand nur vier Zähler (Courtageausgestaltung), im schlechtesten Fall elf Punkte (zentrale Vertriebsunterstützung).

Die Stärken der Spitzenreiter…

Die Haftpflichtkasse wiederum erzielte mit 94 von 100 möglichen Punkten die höchsten Zufriedenheitswerte. Die Roßdorfer landeten in allen abgefragten Kriterien bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebotsrechner und dezentrale Vertriebsunterstützung auf der Spitzenposition.

Die K&M holte drei Zähler weniger und kam auf neun Top-Drei-Platzierungen. In Sachen Vertriebsunterstützung, Digitalisierungsgrad und Angebotsrechner sehen die Vermittler den Assekuradeur an erster Stelle. Bei Produktqualität, Neugeschäftsabwicklung, Courtageausgestaltung und Tarifflexibilität sprang jeweils Platz zwei heraus.

Die Ammerländer punktete insbesondere mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und jeweils dem Bronzerang bei Produktqualität, Neugeschäftsabwicklung und Tarifflexibilität. In den meisten übrigen Segmenten liegt das Spitzentrio nur wenige Zähler entfernt. Luft nach oben sehen die Befragten allenfalls bei der dezentralen Vertriebsunterstützung (14 Punkte Rückstand).

…mit hohen Bewertungen in den einzelnen Kriterien

Die VHV bekam in allen Aspekten bis auf die dezentrale Vertriebsunterstützung hohe 80er- oder sogar 90er-Bewertungen. Die Hannoveraner finden sich bei dem Angebotsunterlagen und -rechnern sowie der Courtageausgestaltung an zweiter und hinsichtlich Neugeschäftsabwicklung, Image und Bestandskundenservice an dritter Position wieder.

Die 662-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.