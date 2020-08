Welche Gewerbeversicherer Makler am ehesten weiterempfehlen

27.8.2020 – Der Rhion und dem Volkswohl Bund bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht entgegen. Nur im Mittelfeld landete die VHV, die im Maklermarkt auf den größten Geschäftsanteil kommt. Die R+V, Nummer zwei nach Geschäftsvolumen, gehört sogar zu den Schlusslichtern. Dies zeigt die -„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2020“.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der Betriebs-/ Berufshaftpflicht-Versicherung an die VHV Allgemeine Versicherung AG das meiste Geschäft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2020“ (VersicherungsJournal 6.8.2020).

Basis der Untersuchung von BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine im Juni 2020 durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 217 angegeben.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Betriebs- und Berufshaftpflicht- sowie gewerblichen Sachversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Haftpflicht: Rhion vor Volkswohl Bund

Im Segment Betriebs-/ Berufshaftpflicht liegt die Rhion Versicherung AG mit dem höchsten Anteil an Promotoren (fast 90 Prozent) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund sechs Prozent) an der Spitze. Daraus errechnet sich ein NPS von 82.

Position zwei belegt die Volkswohl Bund Sachversicherung AG, die als einziger Anbieter keine Kritiker zu verzeichnen hatte. Ein Fürsprecheranteil von mehr als drei Viertel bedeutete ein NPS-Wert von fast 78.

Im Rennen um den Bronzerang setzte sich die Markel Insurance SE (69) gegen die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland durch (64). Beide kommen auf Promotorenanteile von über drei Viertel. Bei der Hiscox gehört etwa jeder Sechste zu den Detraktoren, bei Markel jeder Dreizehnte.

Während die Rhion bei den Geschäftsanteilen immerhin an achter Stelle liegt, kommt der Volkswohl Bund nicht über den 23. und Markel nicht über den 22. Platz hinaus. Die Hiscox landete an 17. Position.

Weitere Anbieter mit hohen NPS-Werten

Dahinter folgen die Württembergische Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG und die Axa Versicherung AG mit NPS-Werten zwischen 60 und 53. Bei der Württembergischen stand der zweitniedrigste Kritikeranteil von sieben Prozent einem Fürsprecheranteil von zwei Drittel gegenüber.

Die Haftpflichtkasse landete vor allem wegen eines nur halb so großen Anteils an Detraktoren (unter sechs Prozent) vor der Axa. Darunter konnte auch ein mit rund 65 Prozent etwas größerer Anteil an Promotoren der Kölner nicht ändern.

Die Württembergische baute ihren Geschäftsanteil um circa ein Drittel auf und liegt nun auf Tuchfühlung zur Top Ten. Die Haftpflichtkasse belegt hinsichtlich des Geschäftsanteils Platz sieben, die Axa Rang vier.

Branchengrößen nicht auf den vorderen Plätzen

Die Marktschwergewichte sucht man auf den vordersten Rängen vergeblich. Für die VHV, die mit großem Vorsprung die Rangliste nach Geschäftsanteilen anführt, errechnet sich ein NPS von 44. Dieser setzt sich aus weit über 50 Prozent Fürsprechern und einem Achtel Kritikern zusammen. Dies reichte nur zu Position zehn hinsichtlich der Weiterempfehlungs-Bereitschaft.

Sogar zu den Schlusslichtern zählt die R+V Allgemeine Versicherung AG, an die unabhängige Vermittler das zweitmeiste Geschäft liefern. Hier fiel der Promotorenanteil mit 40 Prozent kaum größer aus als der Anteil der Detraktoren mit 35 Prozent (NPS: 5,0).

Bei der Dienstleistungsqualität eher Mittelfeld

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

Die R+V etwa landete in der Gesamtzufriedenheits-Wertung nur im Mittelfeld. 82 von 100 möglichen Punkten bedeuten sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Die Wiesbadener gehören nur in einem der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien (Angebotsunterlagen) zur Top Drei.

Die größten Defizite sehen die befragten Vermittler in der dezentralen Vertriebsunterstützung und beim Angebotsrechner (18 beziehungsweise 17 Punkte Rückstand). In den drei wichtigsten Merkmalen Produktqualität, Tarifflexibilität und Schadenregulierung ist der führende Anbieter mit höchstens sechs Punkten Abstand allerdings nicht allzu weit entfernt.

Die VHV kommt in fast allen Kriterien bis auf die nur mittelmäßige Schadenregulierung und dezentrale Vertriebsunterstützung auf gute, aber eben nicht auf Top-Bewertungen. Zur Top Drei gehören die Hannoveraner nur in Sachen Tarifflexibilität und zentrale Vertriebsunterstützung. Bei der Produktqualität liegt die Gesellschaft in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze.

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Die beiden Unternehmen mit der höchsten Weiterempfehlungs-Bereitschaft stehen in gleicher Reihenfolge auch in der Zufriedenheitswertung auf den ersten beiden Plätzen. Die Rhion ist dabei nicht nur Spitzenreiter im wichtigsten Kriterium Produktqualität, sondern auch in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis, Vertriebsunterstützung und Bestandskundenservice. Insgesamt reichte es für acht Top-Drei-Platzierungen.

Dem Volkswohl Bund bescheinigten die befragten Vermittler unter anderem die zweitbeste(n) Tarifflexibilität, Angebotsrechner, Courtageausgestaltung und Risikomanagement-Beratung. Hinzu kommen drei weitere Top-Drei-Platzierungen. Im keinem Kriterium beträgt der Rückstand auf die führende Gesellschaft mehr als vier Punkte.

Weitere Studiendetails

Die 362-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Topanbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.