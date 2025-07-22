Welche Direktversicherer den besten Kundenservice bieten

14.11.2025
Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung „Die Welt“ wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen.
Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).
In der Kategorie Direktversicherer verteidigten die Cosmos Versicherungen erneut (12.11.2024, 12.10.2023) die Spitzenposition. Mit einem SES von 67,5 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Direktversicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 45 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben. „Gold“ erhielten auch
„Silber“, das den Positionen 701 bis 1.400 im Gesamtranking vorbehalten ist, erzielten die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 62,7 Prozent, Rang 1.000), die Huk24 AG (61,7 Prozent; Position 1.313) und der Assekuradeur Adam Riese GmbH (61,6 Prozent, Platz 1.338). „Bronze“ (Voraussetzung: Platz 1.401 bis 2.100) erhielten darüber hinaus
Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Ranglisten aus allen Segmenten sind hier zu finden.
