Welche Anbieter Kfz-Versicherungskunden (nicht) weiterempfehlen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie sich Geschäft und Umsatzsituation in der privaten Schaden-/Unfallversicherung bei unabhängigen Vermittlern entwickelt haben. Thema waren auch die aktuellen Herausforderungen aus Vermittlersicht. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Wechselverhalten in der Kfz-Versicherung untersucht. Bei Kunden von Direktanbietern und von Versicherern mit Vermittlernetz zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Wechselverhalten in der Kfz-Versicherung untersucht. Bei Kunden von Direktanbietern und von Versicherern mit Vermittlernetz zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...

Yougov und das Deutsche Institut für Service-Qualität haben das Wechselverhalten in der Kfz-Versicherung untersucht. Bei Kunden von Direktanbietern und von Versicherern mit Vermittlernetz offenbaren sich zum Teil deutliche Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat das Wechselverhalten in der Kfz-Versicherung untersucht. Bei Kunden von Direktanbietern und von Versicherern mit Vermittlernetz zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...

28.6.2018 –

Welche Produktarten in der Bevölkerung den größten Stellenwert haben, hat Yougov in einer Umfrage untersucht. Vertiefend wurde in der Untersuchung die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit betrachtet – mit Fokus auf die junge Generation zwischen 16 und 32 Jahren. (Bild: Wichert) mehr ...