Was Versicherungs-Mitarbeiter verdienen

8.7.2021 – Die Kombination von Jobprofil, Arbeitgeber und Bundesland bestimmt die Höhe des Gehalts. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen liegen eher am unteren Ende der Skala, während Mathematiker zu den Topverdienern gehören, wie ein Rechner von Gehalt.de belegt.

Wie sich Ausbildung und Qualifikation bei bestimmten Arbeitgebern in verschiedenen Branchen und Bundesländern bezahlt machen oder auch nicht, können Einsteiger und wechselwillige Kandidaten mit einem Rechner auf dem Portal der Gehalt.de GmbH überprüfen.

Begehrt sind Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker – Absolventen der sogenannten MINT-Studiengänge. Sie werden von den Arbeitgebern umworben. Die Finanzbranche lässt sich die Mitarbeiter mit entsprechenden Abschlüssen durchaus etwas kosten (VersicherungsJournal 17.9.2020).

Was Kaufleute für Versicherungen nach Hause tragen

Laut Gehalt.de verdienen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen aktuell 2.883 Euro Bruttogehalt (Median) bei 40 Wochenstunden. Dabei beträgt die Untergrenze 2.488 Euro (unteres Quartil) und die Obergrenze 3.340 Euro (oberes Quartil). Nach neun Jahren Berufserfahrungen steigt das monatliche Salär im Schnitt auf 2.919 Euro.

Nach Bundesländern zahlen Arbeitgeber in Hessen mit 3.132 Euro im Monat am meisten, in Mecklenburg-Vorpommern mit 2.200 Euro am wenigsten.

Die Einkommen bei Arbeitgebern mit mehr als 20.000 Beschäftigten liegen für Versicherungskaufleute zwischen 3.702 und 5.615 Euro. Als Beispiele nennt das Portal Jobs beim Allianz-Konzern, der Ergo-Gruppe oder den R+V Versicherungen. Bei Gesellschaften mit 1.001 bis 20.000 Beschäftigten steht ein durchschnittlicher Verdienst von 3.383 Euro auf dem Gehaltszettel.

Spitzenverdiener sind Versicherungs-Mathematiker

Für den Versicherungs-Sachbearbeiter (oder Versicherungsleistungs-Sachbearbeiterin) gibt das Portal das monatliche Bruttoeinkommen mit 4.119 Euro (Median) bei 40 Wochenstunden an. Auch hier liegt Hessen mit 4.474 Euro an der Spitze, Mecklenburg-Vorpommern mit 3.144 Euro auf dem letzten Rang.

Versicherungs-Betriebswirte tragen im Schnitt monatlich nur etwas mehr nach Hause: 4.142 Euro für die gleiche Wochenarbeitszeit. Begehrt und hochbezahlt sind dagegen die Versicherungs-Mathematiker. Hier beträgt das monatliche Bruttoeinkommen laut dem Vergleichsrechner 6.230 Euro, nach neun Jahren im Job können es sogar 6.866 Euro sein.

In Hessen, Baden-Württemberg und Bayern sind die Chancen auf hohe Gehälter für diese Berufsgruppe am höchsten. Sie liegen zwischen 6.553 und 6.768 Euro. Wie sich Personalverantwortung auf die Einkommenshöhe auswirkt, berechnet das Portal für Kandidaten nicht.

Andere Auswertungen zum Vergleich

Die Stepstone Deutschland GmbH analysierte am Jahresanfang die Durchschnittsgehälter in Deutschland. Die Ergebnisse stellten die Betreiber der Jobplattform in ihrem „Gehaltsreport 2021“ vor. Mitarbeiter der Versicherungsbranche liegen mit ihren Löhnen aktuell auf Platz acht mit einem Durchschnittssalär von 63.111 Euro im Jahr.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Versicherungsfachwirten beziffert die Auswertung von Stepstone auf 56.116 Euro. Kaufleute für Versicherungen und Finanzen verdienen im Schnitt 39.708 Euro (26.2.2021).

Aus Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) geht hervor, dass die tariflichen Vergütungen sich zuletzt in nur wenigen Wirtschaftszweigen schwächer entwickelt haben, als bei Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern. Bei der absoluten Höhe der Vergütungen steht die Branche immer noch deutlich besser da (1.12.2020).