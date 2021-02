Was Versicherer an der IDD ändern wollen

5.2.2021 – Die erste „Überprüfung und Bewertung“ der IDD steht an. Der europäische Versicherer-Dachverband plädiert dafür, die Auflagen da und dort herunterzuschrauben. Das betrifft etwa den Wünsche- und Bedürfnis-Test, Offenlegungs- und Dokumentationspflichten und den Informationsumfang. Generell fordert er Verhältnismäßigkeit ein. Für Vermittler dürfe es keine zusätzlichen regulatorischen Belastungen geben.

Die Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) hat die Einführungsphase hinter sich – und sieht für 2021 ihre eigene Überprüfung und Bewertung vor.

Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) die Marktteilnehmer um Stellungnahmen gebeten: Sie sollten über ihre Erfahrungen mit der IDD und Auswirkungen auf kleine und mittlere Vermittler berichten und darlegen, wo sie Verbesserungen für angezeigt halten. Die Eiopa will dazu bis Ende 2021 einen Bericht vorlegen.

Eine der eingegangenen Stellungnahmen ist jene des europäischen Versicherer-Dachverbandes Insurance Europe, die dieser am Mittwoch veröffentlicht hat. Er hält es zwar für noch „sehr früh“, die Auswirkungen der IDD in ihrer Gesamtheit zu beurteilen, besonders in Märkten, wo sie verspätet umgesetzt wurde oder wo der Verbraucherschutz schon zuvor stark ausgebildet war.

In Summe positiv

Alles in allem habe sie seit ihrem Inkrafttreten aber positive Effekte gezeitigt, heißt es in dem 17 Seiten umfassenden Papier. Das liege vor allem daran, dass sich der gewählte Regulierungsansatz an zwei Punkten orientiere.

Erstens habe sie den Vertrieb auf Basis der bestehenden Vertriebssysteme „effektiv professionalisiert“ und für mehr Transparenz gesorgt. Für Endkunden seien spezifische Verbraucherschutzregeln, ausgedehnte Aufsicht über den Vertriebsprozess sowie größeres Wissen und Verantwortlichkeit der Vertreiber von Vorteil.

Was Deutschland betrifft, sei es erfreulich, dass die Anzahl der Kundenbeschwerden „insgesamt auf einem niedrigen Niveau liegt“. Der Verband verweist auf Zahlen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und des Versicherungs-Ombudsmanns e.V. für 2018 und 2019 (VersicherungsJournal 24.1.2020, 19.3.2020, 7.5.2020).

Zweitens habe die IDD Unterschiede der nationalen Märkte und Konsumkulturen berücksichtigt und es den lokalen Aufsichten ermöglicht, einen entsprechenden, passenden Zugang zu wählen.

Regulierungsansatz beibehalten

Allfällige Änderungen der IDD sollten daher diesem Ansatz treu bleiben und „innerhalb des gut funktionierenden, versicherungs-spezifischen Rahmenwerks, das die IDD bereits zur Verfügung stellt“, vorgenommen werden, heißt es von Insurance Europe. Die Richtlinie quasi „neu aufrollen“ will der Verband nicht.

Die möglichen Änderungen, die er vorschlägt, zielen vor allem auf zweierlei ab: das Vermeiden „unnötiger administrativer Belastung“ und Informationsüberfluss sowie das Fördern einer „besseren Integration digitaler Vertriebskanäle“.

Es ist nicht klar, dass die IDD-Regeln eine signifikante Verbesserung dieser bestehenden Regeln bewirkt haben. Insurance Europe

Wünsche- und Bedürfnis-Test: grundsätzlich gut in Leben

Das mit der IDD eingeführte Konzept „Wünsche- und Bedürfnis-Test“ funktioniert nach Dafürhalten von Insurance Europe im Allgemeinen gut – zumindest für Lebensversicherungen.

Versicherer hätten berichtet, der Test sei ein wichtiges Werkzeug für einen „robusten“ Verkaufsprozess und habe dazu beigetragen, „den Dialog zwischen Vertreibern und ihren Kunden zu stärken“.

In einigen Märkten gebe es jedoch manche Überschneidung zwischen diesem Test und dem Eignungstest für Versicherungs-Anlageprodukte (IBIPs). Dadurch verliere er als Mittel für den Verbraucherschutz an Nutzen.

Hier die Auswirkungen der IDD festzustellen, sei schwierig. Schließlich sei das Konzept des Wünsche- und Bedürfnis-Tests schon zuvor in nationalen Vorschriften implementiert gewesen, wenn auch weniger weitreichend. Fazit: „Es ist nicht klar, dass die IDD-Regeln eine signifikante Verbesserung dieser bestehenden Regeln bewirkt haben.“

Nutzen bei Nichtleben-Produkten „weniger klar“

Die Vorteile des Wünsche- und Bedürfnis-Tests für Nichtleben-Produkte sind aus Sicht des Verbandes weniger klar. „In mehreren Märkten wird dieser Test von Versicherern und Verbrauchern als eine unnötige zusätzliche Bürde angesehen“, so Insurance Europe.

Manche Versicherer hätten Bedenken mitgeteilt, „dass zu viele Kunden einen Verkaufsprozess abbrechen“, wenn sie gebeten werden, die für den Test nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen, weil es als zu beschwerlich empfunden werde oder die Fragen als „offensichtlich“ erachtet würden.

Für einfache Nichtleben-Versicherungsprodukte sollte der Test vereinfacht werden, um die Belastung für Vertreiber und Verbraucher zu reduzieren, folgert der Verband.

Zweifel an Nutzen des Tests bei Pflichtversicherungen

In Frage stellt das Papier auch den Nutzen eines Wünsche- und Bedürfnis-Tests bei Pflichtversicherungen. Wenn das Gesetz eine Versicherung vorschreibt, könne er allenfalls sogar überflüssig sein.

Ein Wünsche- und Bedürfnis-Test sei mit hohem Aufwand verbunden, das müsse durch erkennbaren Kundennutzen gerechtfertigt sein.

Abseits dessen fordert der Verband auch Erleichterungen im Vertriebsprozess, wenn es etwa um Folgepolicen und Vertragserneuerungen geht.

Auswirkungen der IDD auf Vermittler, die KMUs sind

Insurance Europe sieht sich zwar nicht unbedingt in der Position, diesen Punkt zu beleuchten. Auch sei es aus externer Perspektive schwierig, die Auswirkungen der IDD von anderen Markttrends – etwa Digitalisierung oder Corona – abzugrenzen.

Der Verband weist aber auf die Entwicklung des Vermittlermarktes in Zahlen hin, unter anderem in Deutschland. Hier sei die Anzahl der aktiven Vermittler von 233.000 im Januar 2016 auf 197.000 im September 2020 zurückgegangen – wobei es dafür verschiedene Gründe gegeben habe.

Auch in Belgien sinke die Anzahl der Vermittler, mehr und mehr Büros schlössen sich zusammen. Es werde schwierig, allen nationalen und europäischen Regularien nach- und mit der ökonomischen Realität klarzukommen.

Die administrative Belastung für kleinere Makler sei sehr hoch, nicht nur wegen der IDD, sondern auch anderer Regularien. Beispielsweise würden von vielen Maklern aus Haftungserwägungen keine anspruchsvollen Lebensversicherungen mehr verkauft.

Regulatorische Hürden, Belastung für Kleine

In vielen Märkten zeige sich, „dass es die hohen regulatorischen Anforderungen für neue Versicherungsvermittler unattraktiv machen, ihre Karrieren zu beginnen, und es besteht ein Mangel an qualifizierten Nachfolgern für Vermittler, die den Markt verlassen“, schreibt Insurance Europe.

Im alltäglichen Zusammenspiel mit Vermittlern sei klar, dass die IDD-Umsetzung sehr belastend gewesen sei, besonders für kleinere Betriebe – sowohl, was das Personal als auch den finanziellen Aufwand angeht.

Es sei also wichtig, dass die Überprüfung der IDD die regulatorischen Auflagen für Vermittler nicht erhöht, sondern sich darauf richtet, wie das Verhältnismäßigkeits-Prinzip besser angewandt werden könne, während gleichzeitig Wettbewerbsgleichheit aufrechterhalten bleibt.

Die Kunden kämpfen damit, den Umfang an Information, die sie erhalten, zu verarbeiten. Insurance Europe

Informationspflichten mit Nachteilen für Verbraucher

Zu den geltenden Informations-Erfordernissen für IBIPs sagt Insurance Europe, sie seien mehr Nach- als Vorteil für Verbraucher. Sie sollten deshalb vereinfacht werden. Für Lebensversicherungen, die keine IBIPs sind, und für Pensionsprodukte seien sie um einiges verhältnismäßiger.

IDD-Informationspflichten kämen zu anderen Informationspflichten hinzu, die Folge sei ein Überfluss an Information und damit ein „sehr bürokratischer“, für den Kunden umständlicher Verkaufsprozess.

„Nach den Erfahrungen von Insurance Europe kämpfen Kunden damit, den Umfang an Information, die sie erhalten, zu verarbeiten, und werden davon abgeschreckt, sich in den Verkaufsprozess einzulassen.“

Gemischte Erfahrungen mit dem IPID

Hinsichtlich des Produkt-Informationsblatts (IPID) haben Versicherer laut Insurance Europe gemischte Erfahrungen gemacht. Manche Märkte fänden das IPID ein nützliches Instrument, andere meinten, dass „der minimale Nutzen“ für Konsumenten den Zusatzaufwand für die Versicherer nicht rechtfertige.

Die Einfachheit des IPID sei für Konsumenten hilfreich, da die Information leicht verständlich sei, so Insurance Europe. Allerdings könne es wegen seiner Kürze nur ein Schlaglicht auf ein Versicherungsprodukt werfen und nur begrenzt Grundlage einer Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Produkt sein.

Stellungnahme zum Herunterladen

Die vollständige Stellungnahme von Insurance Europe kann als PDF-Dokument (553 KB; englisch) von der Website des Verbandes heruntergeladen werden.