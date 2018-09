Was tun, wenn der Provisionsdeckel kommt?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Dass die Versicherungsaufsicht das Absenken der Vergütungen in der Lebensversicherung vorgeschlagen hat, bringt die Diskussion wieder auf Trab. Doch durch häufiges Wiederholen werden schlechte Argumente nicht besser. Was jetzt zu tun ist. (Bild: Harjes) mehr ...

Das Bundesfinanzministerium hat seine Absicht bekräftigt, im Rahmen der Evaluierung des LVRG einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung zu erlassen. Die konkrete Umsetzung soll noch dieses Jahr angegangen werden. (Bild: Dikel Paul) mehr ...

Die niedrigen Zinsen stellen nicht nur die Produktentwickler vor große Herausforderungen. Auch der Vertrieb ist massiv betroffen, wie auf einer Fachveranstaltung in Nürnberg thematisiert wurde. (Bild: Burghardt) mehr ...

9.12.2015 –

Towers Watson hat neue Zahlen zur Verteilung des Neugeschäfts in der Personenversicherung auf die einzelnen Vertriebswege vorgelegt. Welche Kanäle sich in Leben und in der PKV im Aufwärtstrend beziehungsweise auf dem absteigenden Ast befinden. (Bild: Ullrich) mehr ...