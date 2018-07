Was die Bundesbürger von der Altersvorsorge abhält

18.7.2018 – Rund jeder dritte Bundesbürger zählt unzureichende Kenntnisse oder Unterstützung zu den größten Hindernissen beim Thema Altersvorsorge. Größtes Hindernis sind zu geringe finanzielle Mittel, wie der „Axa Deutschland-Report 2018“ zeigt. Zwischen den Einschätzungen von Erwerbstätigen und Ruheständlern gibt es zwar nur wenige, dafür zum Teil aber gravierende Unterschiede.

Hinsichtlich ihres Ruhestands machen sich die Bundesbürger um ihren sich vermutlich verschlechternden Gesundheitsstand und auch um die finanzielle Lage nach dem Arbeitsleben Sorgen (VersicherungsJournal 27.6.2018).

Verschlechterung der Lebenssituation befürchtet

Dies zeigt der kürzlich veröffentlichte „Axa Deutschland-Report 2018“. Die Untersuchung basiert auf 3.368, repräsentativ in allen Bundesländern durchgeführten Interviews, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Axa Versicherungsgruppe im April durchgeführt hat.

1.698 Interviewte waren Ruheständler, 1.670 zählten zu den Erwerbstätigen. Den Angaben zufolge wurden die Ergebnisse darüber hinaus bevölkerungs-repräsentativ gesamtgewichtet, um auch bundesweite Aussagen ableiten zu können.

Weiteres Ergebnis: Mehrheitlich wird eine Verschlechterung der Lebenssituation im Ruhestand befürchtet. Allerdings hat nach eigenem Bekunden noch nicht einmal die Hälfte der Erwerbstätigen mit der Vorbereitung auf den Ruhestand – etwa in Form von Investitionen in private Altersvorsorge – angefangen (VersicherungsJournal 2.7.2018).

Hindernisse für die Altersvorsorge

Im Rahmen der Befragung wurde zudem gefragt, was die Bundesbürger nach Einschätzung der Befragten am häufigsten daran hindert, mehr als bislang für das Alter vorzusorgen. Hierzu konnten die Befragten aus acht vorgegebenen Gründen die drei aus ihrer Sicht wichtigsten nennen.

Mit Abstand am häufigsten wurde von den Erwerbstätigen wie auch den Ruheständlern ein zu geringes Einkommen beziehungsweise Vermögen genannt (knapp unter beziehungsweise über 80 Prozent). Mangelnde Kenntnis oder Aufklärung beziehungsweise unzureichende Unterstützung beim Thema Altersvorsorge macht jeweils rund jeder dritte Befragte als Hindernis aus. Jeweils knapp jeder Vierte gab an, dass lieber in Konsum investiert werde.

Auffällig ist, dass die Zustimmung der Ruheständler bei fast allen Punkten höher ausfällt als bei den Erwerbstätigen. Ausnahmen: die Hindernisse „der generelle Sinn privater Altersvorsorge wird nicht gesehen“ sowie „fehlende Zeit zum Kümmern, etwa durch familiäre oder berufliche Inanspruchnahme“.

Zum Teil fehlender Durchblick

Weitere Hindernisse zeigen sich in einem weiteren Fragekomplex, in dem es um die generelle Einstellung der Erwerbstätigen zum Thema Altersvorsorge ging. Hier sollten die Befragten aus acht vorgegebenen Aussagen diejenigen auswählen, die am ehesten zutreffen, wenn sie an ihre Altersversorgung denken.

So gab in etwa jeder neunte Erwerbstätige an, dass er zwar gerne privat vorsorgen möchte, aber die verschiedenen Produkte und Angebote nicht durchblickt. Jeder Zehnte hat trotz genereller Vorsorgebereitschaft nach eigenem Bekunden keine Anlaufstelle, an die er sich für Vorsorgemaßnahmen wenden könnte.

Jeder zwölfte Berufstätige gab zudem an, inzwischen schon davon genervt zu sein, von vielen Dienstleistern, Anbietern und auch Personen aus dem privaten Umfeld auf die Altersversorgung angesprochen zu werden.

Nur wenige Vorsorgeverweigerer

Nur fast jeder vierte Erwerbstätige hat nach eigenen Angaben seine private Altersvorsorge abgeschlossen und ein sicheres Gefühl. Je nach Bundesland zeigten sich deutliche Unterschiede. So äußerte sich von den Berufstätigen aus Hamburg sogar mehr als jeder Dritte dementsprechend, in Niedersachsen hingegen nur rund jeder Siebte.

Rund jeder dritte Erwerbstätige gab an, dass er sich immerhin bereits über das Thema Altersvorsorge informiert habe. Am höchsten war der Anteil in Baden-Württemberg mit über 40 Prozent, am niedrigsten in Sachsen mit nur 28 Prozent.

Der Anteil der absoluten Vorsorgeverweigerer ist hingegen nur sehr gering ausgeprägt. So hat nur jeder 20. noch nie über seine Altersversorgung nachgedacht und möchte sich auch nicht mit dem Thema beschäftigen.