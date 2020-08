Warum Verbraucher ihre Versicherungen kündigen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

11.6.2020 –

Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen von Anbietern in Reisekranken, Reiserücktritt und Reisegepäck bewerten, hat Servicevalue in drei Umfragen ermittelt. In den Spitzengruppen wurden einige Plätze getauscht. Zwei Anbieter sind in allen Bereichen top. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...