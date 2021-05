Warum sich Verbraucher vom Vermittler verabschieden

19.5.2021 – Die andauernde Pandemie wirkt als klarer Beschleuniger, was das Kundenverhalten in punkto Versicherungen angeht. Der Stellenwert des Vermittlers beim Konsumenten sinkt. Verantwortlich sind dafür zahlreiche digitale Optionen für Information und Abschluss sowie die Vergleichsportale, wie eine Studie von EY Innovalue zeigt.

Die Coronakrise hat Trends beim Verbraucher verstärkt, war aber kein Auslöser für spezifische Veränderungen. So hat der Abschluss über den Versicherungsvermittler bereits in den vergangenen fünf Jahren an Bedeutung verloren, während der Kauf über digitale Kanäle zugelegt hat. Allerdings trifft das nicht auf alle Sparten gleichermaßen zu.

Angaben zur Digitalisierungsstudie

Zu diesem Ergebnis kommt die „EY Innovalue Digitization Study 2020“. Für die Datenerhebung befragten die Berater im Dezember 2020 rund 3.000 Endkunden.

Schwerpunkte der Auswertung sind Customer-Journey-Erfahrungen bei zuletzt getätigten Versicherungsabschlüssen, Erfahrungen rund um Covid-19 sowie Onlineversicherungen und des Unterstützungsbedarfs der Verbraucher.

Durchgeführt hat die Untersuchung EY Innovalue. Das Unternehmen wurde im Februar in die EY-Parthenon Financial Services GmbH integriert. Die Firma repräsentiert das Beratungsnetzwerk von Ernst & Young.

Bedeutung des Vermittlers für Verbraucher sinkt

Laut der EY-Befragung schlossen nur noch 24 Prozent der Endkunden 2020 ihre Versicherungsverträge über Vermittler ab. Das sei im Vergleich zum Jahr 2015 ein Rückgang von 13 Prozent. Fazit der Berater: Versicherungsvertreter seien damit nicht mehr der wichtigste Abschlusskanal.

„Besonders Ausschließlichkeits-Organisationen und Einfirmen-Vermittler sind zum Umdenken gezwungen“, lässt sich Johannes Schmidt, Director bei EY Innovalue, in einer Mitteilung zur Digitalisierungsstudie zitieren.

In einer anderen Studie hatten die Berater bereits auf den steigenden Druck durch die Pandemie auf kleinere und spezialisierte Versicherungsmakler hingewiesen und eine Konsolidierungswelle vorhergesagt (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.3.2021).

Aber auch die Versicherer müssten nach der Coronakrise an ihrer Positionierung arbeiten. Dazu gehören laut EY-Innovalue-Berater der Ausbau der digitalen Schadenbearbeitung und Vertriebsservices sowie flexiblere Arbeitsbedingungen für die Belegschaften (14.8.2020).

Die Pandemie wirkt vielmehr als ein Beschleuniger der ohnehin stattfindenden Transformation der Branche. Johannes Schmidt, Director bei EY Innovalue

Corona ist nicht an allem schuld

Laut EY verliere die persönliche Unterstützung des Konsumenten durch Vermittler an Bedeutung, gleichzeitig würden digitale Kanäle wichtiger. Erstmals war online der häufigste Weg für die Kundenreise. Die meisten Konsumenten hätten 2020 sowohl in der Informations-, Entscheidungs- und Abschlussphase digitale Medien genutzt.

Zulegen konnten hier insbesondere die Webseiten der Versicherer. 27 Prozent der Befragten kauften im Vorjahr ihre Policen über die jeweiligen Online-Auftritte der Assekuranz. Zum Vergleich führen die Berater das Jahr 2017 an: 42 Prozent der Endkunden schlossen ihre Verträge analog ab, 2020 waren es nur noch 36 Prozent.

Johannes Schmidt (Bild: EY Innovalue)

„Der Trend in Richtung digitaler Journeys […] findet auch unabhängig von Covid-19 statt. Die Pandemie wirkt vielmehr als ein Beschleuniger der ohnehin stattfindenden Transformation der Branche“, kommentiert EY-Manager Schmidt die Veränderung.

Abschluss-Auslöser in der realen Welt

Die Studie hat zusätzlich Online- und Offline-Aktivitäten sowie die Nutzung der Kanäle analysiert. Der durchschnittliche Versicherungskunde sei ausschließlich in der ersten Phase seiner Kundenreise offline unterwegs.

Auslöser für den Abschluss eines Versicherungsprodukts sind für 20 bis 30 Prozent der Befragten laut EY eigene Erfahrungen. Darauf folgt das Gespräch mit dem Versicherungsvermittler mit etwa 15 Prozent. Social-Media-Kanäle beeinflussten die Entscheidungsphase hingehen kaum.

Zur Information greifen über 30 Prozent der Befragten auf Vergleichsportale und 25 Prozent auf die Webseiten der Versicherer und Suchmaschinen zurück.

Harte Konkurrenz für Vermittler sind Vergleicher

Zusätzlich haben die Berater die Verbindung zwischen Vergleichsportalen und Vermittlern betrachtet. Nutzen Kunden ausschließlich Onlineplattformen zur Information, dann landen für den Abschluss nur 17 Prozent beim Vermittler. Verwenden Verbraucher dagegen auch weitere Kanäle, steige der Vermittleranteil beim Abschluss auf 38 Prozent.

„Die besten Chancen hat der Vermittler, wenn kein Vergleichsportal verwendet wird. In diesem Falle steigt die Abschluss-Wahrscheinlichkeit bei ihnen auf knapp 50 Prozent“, unterstreichen die Autoren der Studie.

Die Bereitschaft, Policen digital zu kaufen, sinkt allerdings mit den Anforderungen des Produktes. So würden Lebens- und Krankenvoll-Versicherungen laut EY-Berater wegen ihrer Langfristigkeit und Komplexität noch deutlich häufiger über einen Vermittler abgeschlossen. Bei Sach- und Kfz-Versicherungen gingen Endkunden zunehmend direkt über die Anbieterplattform.