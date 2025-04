Warum Makler mit einem Pool oder Dienstleister zusammenarbeiten

7.4.2025

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat erneut den Maklerpool- und -dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen. Basis der Asscompact-Marktstudie „Pools und Dienstleister 2025“ ist eine Ende Januar durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 577 angegeben.

Neben den Geschäftsanteilen in den Segmenten Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/Huk (VersicherungsJournal 11.3.2025), der Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler (28.3.2025) und dem Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister (28.3.2025) wurden auch die wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit einer Servicegesellschaft ermittelt.

Demnach arbeiten die unabhängigen Vermittler mit solchen Gesellschaften in erster Linie zusammen, um einen Ansprechpartner für Fachfragen zu haben und um ihre Unabhängigkeit zu bewahren Diese Optionen wählten etwas über beziehungsweise unter ein Drittel der Interviewten. Dahinter folgen mit jeweils knapp 30 Prozent die Entlastung im Back-Office oder bei administrativen Prozessen sowie der Zugriff auf exklusive Deckungskonzepte.

Jeweils knapp jeder Vierte kreuzte die Optionen „Einfache Antragsprozesse/Policierung“ und/oder „Maklerverwaltungsprogramm mit Dokumentenverwaltung“ an. Jeweils knapp jeder Fünfte nannte die Gründe „Hohe Produktbreite aus einer Hand“ beziehungsweise „Zugang zu mehr Gesellschaften“. Jeder Befragte konnte die drei aus seiner wichtigsten Gründen nennen.

