Warum Makler die Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister beenden

23.4.2025

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat auch in diesem Jahr wieder den Maklerpool- und Maklerdienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen. Basis der Asscompact-Marktstudie „Pools und Dienstleister 2025“ ist eine Ende Januar durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 577 Personen angegeben.

Untersucht wurden die Geschäftsanteile in vier Segmenten (VersicherungsJournal 11.3.2025), die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler (28.3.2025) und der Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister (28.3.2025). Analysiert wurden auch die wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit einer Servicegesellschaft (7.4.2025) sowie für deren Beendigung. Zu den beiden letztgenannten Punkten konnten die Befragten jeweils die drei für sie wichtigsten Gründe nennen.

Der Studiendokumentation zufolge haben vier von zehn Vermittlern schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Gründe hierfür waren insbesondere „Unzufriedenheit mit dem Service“ und „Schlechte Erfahrungen und daher kein Vertrauen in die Zusammenarbeit“ (jeweils rund ein Drittel Anteil an den Nennungen). Mit einem guten Viertel wurde auch das Motiv „Überwiegende Zusammenarbeit mit anderem/n Pool/s“ vergleichsweise häufig genannt.

Knapp jeder Fünfte kreuzte den Grund „Unzufriedenheit mit der angebotenen Software“ an, jeweils etwa jeder Sechste nannte „Einführung/Erhöhung von Beiträgen/Gebühren“ oder „mangelnde Produkt-/Anbieterauswahl“. Jeder Achte wählte die Antwort „Courtage bei anderem Pool oder bei Direktanbindung höher“. Die 426-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2024“ kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.