Warum Makler die Zusammenarbeit mit einem Pool beenden

8.3.2024 – Unabhängige Vermittler generieren immer mehr Geschäft über Pools und Dienstleister als direkt über die Versicherungs-Gesellschaften. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2024“. Fast die Hälfte hat schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Ausschlaggebend hierfür waren in erster Linie schlechter Service oder schlechte Erfahrungen.

Über die Fonds Finanz Maklerservice GmbH reichen unabhängige Vermittler das mit Abstand meiste Geschäft ein.

An zweiter Stelle liegt in den Geschäftsfeldern Vorsorge/Leben, Kranken und Sach/HUK jeweils die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. Sie ist der Fonds Finanz allerdings nur im letztgenannten Segment dicht auf den Fersen. Den Bronzerang sicherte sich jeweils die Blau direkt GmbH (VersicherungsJournal 1.3.2024).

In Sachen Weiterempfehlung müssen die drei vorgenannten Marktteilnehmer allerdings meist eher kleineren Marktteilnehmern den Vortritt lassen. Dabei sind die befragten Vermittler noch am ehesten mit der Vema und danach mit der Fonds Finanz zufrieden. Blau direkt findet sich erst ganz weit unten in den Ranglisten nach Weiterempfehlung und Zufriedenheit wieder (8.3.2024).

592 Vermittler gaben ihre Bewertung ab

Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Pools und Dienstleister 2024“ der BBG Betriebsberatungs GmbH. Die Studie basiert auf einer zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführten Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 592 angegeben.

Die Befragten sind im Schnitt 57,1 Jahre alt, wobei mehr als drei Viertel die 50 bereits überschritten haben. Mehr als vier von zehn sind über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur rund jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei 3,8 Prozent. Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 28 Jahre Berufserfahrung, etwa 90 Prozent sind Männer.

Versicherungsmakler haben im Schnitt 2,3 Anbindungen

Weiteres Ergebnis: Die interviewten Vermittler arbeiten nicht nur mit einem Pool zusammen, sondern sind im Schnitt an 2,3 Maklerpools, Dienstleister, Haftungsdächer oder Verbünde angebunden. Ein Blick in frühere Studienauflagen zeigt, dass sich die Zahl der durchschnittlichen Anbindungen seit 2014 nicht wesentlich verändert hat und höchstens bei 2,7 lag. Im Jahr davor waren es allerdings noch 3,4 (8.5.2013).

Auf der anderen Seite arbeitet aktuell nur noch rund jeder 13. Befragte mit fünf oder mehr dieser Gesellschaften zusammen. Zum Vergleich: Vor drei Jahren traf dies noch auf fast jeden elften unabhängigen Vermittler (3.3.2021), vor zehn Jahren sogar noch auf fast jeden vierten.

Dafür sind inzwischen über 64 Prozent nur an einen oder zwei Pools angebunden. Vor drei Jahren waren es erst gut 60 Prozent, vor zehn Jahren lag der Anteil lediglich bei etwa 40 Prozent.

Im Schnitt arbeiten die Umfrageteilnehmer seit etwa 15,5 Jahren regelmäßig mit Pools, Dienstleistern, Verbünden oder Haftungsdächern zusammen. Bei fast jedem vierten sind es sogar mehr als 20 Jahre.

Immer mehr Geschäft über Pools und Dienstleister

Des Weiteren zeigt die Untersuchung einen hohen Stellenwert der Pools und Dienstleister für den Geschäftsalltag der Befragten. Denn in allen abgefragten Geschäftsfeldern platzierten unabhängige Vermittler mehr Geschäft bei Pools und Dienstleister als direkt bei den Versicherungs-Gesellschaften.

In Vorsorge/Leben liegt der Anteil bei knapp über 60 Prozent, in Kranken sowie Sach/HUK sogar jeweils bei um die 65 Prozent. Im Segment Finanzanlage/Finanzierung sind es sogar annähernd drei Viertel. Im Vergleich zu 2016 sind die Anteile zwischen sieben Prozentpunkten in Kranken und zehn Prozentpunkten in Sach/HUK gestiegen.

Warum Vermittler mit einem Pool zusammenarbeiten

Ermittelt wurden ferner die wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit einer Servicegesellschaft und für die Beendigung dieser. Gefragt wurde auch nach den größten Risiken. Dabei konnten jeweils die drei wichtigsten angegeben werden.

Demnach arbeiten die unabhängigen Vermittler mit solchen Gesellschaften in erster Linie zusammen, um einen Ansprechpartner für Fachfragen zu haben, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren oder wegen der Entlastung im Back-Office oder bei administrativen Prozessen. Diese Optionen wählten zwischen 36 und 34 Prozent der Interviewten.

Etwas mehr beziehungsweise weniger als jeder Vierte kreuzte die Optionen „Maklerverwaltungsprogramm mit Dokumentenverwaltung“, Exklusive Deckungskonzepte“ oder „Einfache Antragsprozesse/Policierung“ an.

Größte Risiken sind aus Sicht der Umfrageteilnehmer die Abhängigkeit vom Pool beziehungsweise der Verlust der eigenen Unabhängigkeit (45 Prozent), sowie die Übernahme des Partners durch Investoren und die Insolvenz oder Schließung des Pools oder Dienstleisters (jeweils über 33 Prozent).

Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit

Der Studiendokumentation zufolge hat bereits fast jeder zweite Vermittler schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Genau einmal war dies bei annähernd zwei Dritteln davon der Fall, bei gut jedem Vierten zwei Mal und bei fast jedem Dreizehnten drei oder mehr Mal.

Gründe hierfür waren insbesondere „Unzufriedenheit mit dem Service“ und „schlechte Erfahrungen und daher kein Vertrauen in die Zusammenarbeit“ (jeweils rund ein Drittel Anteil an den Nennungen). Mit knapp 30 Prozent wurde auch das Motiv „Überwiegende Zusammenarbeit mit anderem/n Pool/s“ vergleichsweise häufig genannt.

Im Mittelfeld der Beendigungsgründe liegen „Unzufriedenheit mit der angebotenen Software“, „Mangelnde Produkt-/Anbieterauswahl“ und „Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis“. Die Unzufriedenheit mit dem Image des Anbieters war in nicht einmal jedem 20. Fall der Grund dafür, einem Pool oder Dienstleister den Rücken zuzukehren.

