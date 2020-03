Warum Makler die Zusammenarbeit mit einem Pool beenden

4.3.2020 – Unabhängige Vermittler generieren aktuell mehr Geschäft über Pools und Dienstleister als direkt über die Versicherungs-Gesellschaften. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2020“. Mehr als die Hälfte hat schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Ausschlaggebend hierfür waren in erster Linie schlechte Erfahrungen oder schlechter Service.

Unabhängige Vermittler arbeiten nicht nur mit einem Pool zusammen, sondern sind im Schnitt an 2,5 Maklerpools, Dienstleister, Verbünde oder Haftungsdächer angebunden. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2020“ (VersicherungsJournal 4.3.2020).

Diese basiert auf einer zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführten Onlineumfrage unter Versicherungs- und Finanzvermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 586 angegeben – und war damit nur in etwa ein Drittel so groß wie im Vorjahr (7.3.2019).

Im Schnitt 2,5 Anbindungen

Ein Blick in frühere Auflagen der Studie zeigt, dass sich die Zahl der durchschnittlichen Anbindungen seit 2014 kaum verändert hat und zwischen 2,5 und 2,7 lag. Im Jahr davor waren es allerdings noch 3,4 (8.5.2013).

Aktuell arbeitet nur noch jeder elfte Befragte mit fünf oder mehr Gesellschaften zusammen. Zum Vergleich: Vor sieben Jahren traf dies noch auf fast jeden vierten unabhängigen Vermittler zu. Dafür sind inzwischen annähernd 60 Prozent nur an einen oder zwei Pools angebunden. Vor sieben Jahren lag der Anteil lediglich bei etwa 40 Prozent.

Weiteres Ergebnis: Im Schnitt arbeiten die Interviewten seit etwa 14 Jahren regelmäßig mit Pools, Dienstleistern, Verbünden oder Haftungsdächern zusammen. Bei circa jedem Siebten sind es sogar mehr als 20 Jahre.

Immer mehr Geschäft über Pools und Dienstleister

Des Weiteren zeigt die Untersuchung einen hohen Stellenwert der Pools und Dienstleister für den Geschäftsalltag der Befragten. Denn in allen vier Bereichen generieren unabhängige Vermittler mehr Geschäft über Pools und Dienstleister, als direkt über die Versicherungs-Gesellschaften.

In Leben und Kranken liegt der Anteil jeweils bei um die 55 Prozent, in Sach/HUK bei knapp 60 und im Segment Finanzanlagen sogar bei 65 Prozent. Im Vergleich zu 2016 sind hier keine größeren Veränderungen von fünf oder mehr Prozentpunkten zu beobachten.

Warum Vermittler mit einem Pool zusammenarbeiten

Ermittelt wurden ferner die wichtigsten Gründe für die Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister und für die Beendigung dieser. Gefragt wurde auch nach den größten Risiken. Dabei waren jeweils Mehrfachnennungen möglich.

Demnach arbeiten die unabhängigen Vermittler mit solchen Gesellschaften in erster Linie zusammen, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Dies gab fast die Hälfte an. Jeweils ein knappes Drittel votierte für die Optionen „Backoffice/ administrative Prozesse“ und „hohe Produktbreite aus einer Hand“.

Für jeweils rund jeden vierten Befragten sind es die Gründe „einfache Antragsprozesse/ Policierung“, „Zugang zu mehr Gesellschaften“ beziehungsweise „exklusive Deckungskonzepte“.

Größte Risiken sind aus Sicht der Umfrageteilnehmer die Abhängigkeit vom Pool beziehungsweise der Verlust der eigenen Unabhängigkeit sowie die Insolvenz oder Schließung des Pools oder Dienstleisters. Jeweils um die 45 Prozent entschieden sich hierfür.

Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit

Der Studiendokumentation zufolge hat allerdings bereits mehr jeder zweite Vermittler schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Genau einmal war dies bei annähernd zwei Dritteln davon der Fall, bei rund 30 Prozent zwei Mal und bei jedem elften drei oder mehr Mal.

Gründe hierfür waren insbesondere „schlechte Erfahrungen und daher kein Vertrauen in die Zusammenarbeit“ (über ein Drittel Anteil an Nennungen) und „Unzufriedenheit mit dem Service“. Dies gab jeweils mehr als jeder dritte Befragte an. Über ein Viertel votierte für „überwiegende Zusammenarbeit mit anderem/n Pool/s“.

Das Mittelfeld der Motive dafür, einem Pool oder Dienstleister den Rücken zuzukehren, wird angeführt von „Unzufriedenheit mit dem angebotenen Service“ sowie „mangelnde Produkt-/ Anbieterauswahl“. Dafür entschied jeweils rund jeder sechste Interviewte.

Am seltensten – nur von etwa jedem 17. Umfrageteilnehmer – genannt wurden „Umsatzvorgaben des Pools“. Zudem gab nur rund jeder Zwölfte an, dass der Pool, Verbund oder Dienstleister die Zusammenarbeit beendet hätte.

Weitere Studiendetails

Die 456-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.