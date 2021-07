Wahlprogramme: Grüne und Linke fordern Ende der Provisionsberatung

1.7.2021 – Union und SPD wollen den Finanzmarkt stärken und nachhaltige Strukturen ausbauen. Die Koalitionspartner setzen auf eine „starke“ Aufsicht. Ähnlich argumentiert die FDP, die zudem Wettbewerb und eine Vielfalt der Geschäftsmodelle fordert. Die AfD kritisiert die EZB-Nullzinspolitik. Konkrete Aussagen zu regulatorischen Fragestellungen machen die Grünen und die Linken. Beide planen, den provisionsbasierten Verkauf abzuschaffen sowie die Bafin mit mehr Rechten auszustatten. Die Grünen wollen zudem die Vermittler unter die Aufsicht der Bafin stellen.

Ob Transparenzvorschriften oder Provisionsdeckelung, Bafin-Aufsicht oder PKV-Beitragsanpassung – für die Versicherungsbranche wichtige Gesetzesvorhaben sind von der Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode nicht entschieden worden. Die Vorstellungen der Koalitionspartner lagen offensichtlich zu weit auseinander (VersicherungsJournal 4.2.2021).

Nach der Bundestagswahl im September werden viele ungelösten Fragen wieder zur Diskussion stehen. Welche regulatorische Neuerungen kommen dann auf die Branche zu?

Die Parteien nehmen in ihren Wahlprogrammen sehr unterschiedlich Stellung. Oft sind nur Gemeinplätze zu finden. Besonders mager ist die Ausbeute an Informationen bei der Union und der FDP. Das VersicherungsJournal bringt eine Übersicht in der Reihenfolge der aktuellen Umfragewerte.

CDU und CSU setzen auf Transparenz

Die Union möchte „Deutschland zum führenden Finanzstandort, insbesondere für nachhaltige Produkte, ausbauen“. Im Papier „Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland.“ heißt es: „Wir werden vor allem Bürokratie für Finanzmarktteilnehmer abbauen, Regeln modernisieren und die Rahmenbedingungen für Börsengänge verbessern.“

Verbraucher und Anleger sollen geschützt werden. „Auch auf dem Finanzmarkt setzen wir auf einen fairen Wettbewerb, Schutz der Verbraucherinteressen, finanzielle Bildung, Transparenz bei Finanzprodukten sowie eine starke Aufsicht“, schreiben die Schwesterparteien.

Die Grünen wollen EU-Label für nachhaltige Finanzprodukte

Bündnis 90/ Die Grünen möchten, dass Klimarisiken künftig offengelegt und bei Banken und Versicherungen mit Eigenkapital unterlegt sowie bei Ratings berücksichtigt werden. Anlagen müssen eine transparente Nachhaltigkeits-Bewertung haben, die in eine Anlageberatung einzufließen hat. Für besonders nachhaltige Finanzprodukte soll ein EU-Label geschaffen werden.

Im Entwurf „Deutschland. Alles ist drin.“ wird die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) kritisiert: „Wir brauchen eine Finanzaufsicht mit Zähnen, die Missstände aufzeigt, statt sie zu ermöglichen.“ Kultur und Selbstverständnis der Bafin müssten sich komplett ändern. Das Ziel sei „eine Finanzpolizei mit umfassenden Prüfungsrechten“.

Jedes Produkt und jeder Akteur muss reguliert sein. Bündnis 90/ Die Grünen

Regulierungslücken sollen geschlossen werden

Außerdem wollen die Grünen zurück zum „Boring Banking“. Banken sollten nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. „Statt der immer undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und harte Regeln. Die Regulierungslücken bei Schattenbanken, Zahlungsdienstleistern und Fintechs schließen wir, jedes Produkt und jeder Akteur muss reguliert sein“, schreibt die Partei.

Zudem kritisiert sie: „Häufig werden Kund*innen Finanzprodukte angedreht, die für sie zu teuer, zu riskant oder schlicht ungeeignet sind. Diese Produkte sind häufig gut für die Gewinne der Banken und Versicherungen, aber schlecht für die Kund*innen.“

Alle Vermittler*innen und Berater*innen sollen künftig von der Bafin beaufsichtigt werden. Bündnis 90/ Die Grünen

Die Finanzberatung wird vom Kopf auf die Füße gestellt

Die Konsequenz: „Wir wollen die Finanzberatung vom Kopf auf die Füße stellen. Dafür schaffen wir ein einheitliches und transparentes Berufsbild für Finanzberater*innen. Alle Vermittler*innen und Berater*innen sollen künftig von der Bafin beaufsichtigt werden.“

Eindeutig positionieren sich die Grünen auch zum Thema Provisionen: „Wir wollen weg von der Provisionsberatung und schrittweise zu einer unabhängigen Honorarberatung übergehen.

Dafür schaffen wir eine gesetzliche Honorarordnung, die Finanzberater*innen stärkt und unabhängiger macht. Die Finanzaufsicht soll von der Möglichkeit, den Vertrieb von schädlichen und irreführenden Finanzprodukten zu untersagen, stärker als bisher Gebrauch machen.“

Die SPD plant den Ausbau nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen

Die Sozialdemokraten möchten einen „leistungsfähigen, sicheren und fairen“ Finanzmarkt: „Er muss ordentlich reguliert und überwacht werden. Wir werden sicherstellen, dass den Verbraucher*innen die Finanzierungs-Dienstleistungen kostengünstig angeboten werden und Investitionen in nachhaltige, klimafreundliche Produkte und Produktionsverfahren fördern.“

Deutschland soll zum Motor einer nachhaltigen Transformation der Finanz- und Realwirtschaft in Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen werden. Dazu will die Partei künftig noch mehr nachhaltige Staatsanleihen auflegen und auf weitere als nachhaltig zertifizierte Finanzprodukte hinwirken. Das Ziel sei, private Kapitalflüsse in den Auf- und Ausbau nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen zu lenken.

Der Wettbewerb im Finanzsektor solle erhalten bleiben. „Wir haben dafür gesorgt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) stärkere Kontroll-Kompetenzen erhält. Wir haben bei der Prüfung von Jahresabschlüssen der Unternehmen eine Überprüfung unmittelbar durch die Bafin ermöglicht“, stellt man im Programm „Aus Respekt vor deiner Zukunft“ fest.

Die FDP möchte Wettbewerb und Vielfalt der Geschäftsmodelle

Die Freien Demokraten möchten die deutsche Finanzaufsicht „besser regulieren und neu aufstellen“. Außerdem sind „starke“ und „zugleich möglichst einfache“ Regeln in der Bankenaufsicht gewünscht. Zudem fordert man, dass sich Bund und Länder von Beteiligungen an im Wettbewerb stehenden Banken trennen, wie zum Beispiel der Commerzbank oder den Landesbanken.

„Wir setzen uns für einen leistungsstarken europäischen Bankenmarkt ein, der durch Wettbewerb und Vielfalt der Geschäftsmodelle geprägt ist. Aufgabe der Politik ist, gute und krisenfeste Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene zu setzen“, heißt es im vorläufigen Wahlprogramm „Nie gab es mehr zu tun.“.

Die AfD will die EZB-Nullzinspolitik beenden

„Die EZB sollte eine zweite Deutsche Bundesbank sein. Stattdessen betreibt sie eine Währungspolitik der wirtschaftsfeindlichen Null- und Negativzinspolitik“, bemängelt die AfD in ihrem Papier „Deutschland. Aber normal.“.

Diese Politik zerstöre langfristig alle kapitalgedeckten Alterssicherungssysteme von Betriebsrenten, über staatlich geförderte kapitalgedeckte Rentensysteme, private Lebensversicherungen bis zu privaten Sparvermögen. „Inzwischen fehlen über die vergangenen Jahre mehr als 500 Milliarden Euro für die Altersvorsorge der Deutschen“, wird gewarnt.

Außerdem müsse der Verbraucher in die Lage versetzt werden, eine informierte und eigenverantwortliche Kaufentscheidung treffen zu können. „Auch bei Versicherungsverträgen, Finanzprodukten und Mobilfunkverträgen wollen wir mehr Transparenz schaffen. Herstellerangaben und Vertragsklauseln sind in einer verständlichen Sprache zu verfassen“, schreibt die AfD.

Die Linke wird den provisionsbasierten Verkauf abschaffen

Die Linke will eine eigenständige Verbraucherschutz-Behörde mit „starken“ Durchsetzungs-Befugnissen sowie ein „starkes“ Verbraucherinformations-Gesetz. Denn Unternehmen, Banken und Konzerne würden gegenüber ihren Kunden am längeren Hebel sitzen und ihre Macht oft zu deren Nachteil ausnutzen. Transparenz allein reiche nicht.

Künftig soll jeder einen Anspruch auf „kurze, klare und vergleichbare Informationen“ haben, auch bei Geldanlagen und Versicherungen, heißt es im derzeit nicht abrufbaren Entwurf „Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit!“.

Unabhängige Beratung statt Drückerkolonnen. Die Linke

Im gesonderten Kapitel „Verbraucherschutz bei Finanzprodukten!“ schreiben die Linken: „Unabhängige Beratung statt Drückerkolonnen. Wir werden den provisionsbasierten Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten abschaffen. Honorarberatung und unabhängige Finanzberatung durch Verbraucherzentralen müssen gestärkt werden.“

Versicherer werden verpflichtet, Garantien und Zusagen einzuhalten

Zudem sollen Versicherer und Finanzdienstleister verpflichtet werden, auch unter Niedrigzinsbedingungen die gemachten Garantien und Zusagen ihrer Produkte einzuhalten. Bei klassischen Lebensversicherungen dürfen nach den Plänen der Partei Bewertungsreserven und Überschüsse, „die grundsätzlich den Verbraucher*innen zustehen“, nicht gekürzt werden.

Den „fast unregulierten ‚grauen‘ Kapitalmarkt“ will man einer „wirksamen, einheitlichen“ Finanzaufsicht unterstellen und ihn „strikt“ regulieren. „Unangemessene“ Gebühren und Entgelte für Bankdienstleistungen und Vorfälligkeits-Entschädigungen bei vorzeitiger Rückzahlung von Darlehen sollen „deutlich“ begrenzt werden.

Wir wollen die Gesellschaft […] aus dem Würgegriff der Finanzkonzerne befreien. Die Linke

Die Rentenprivatisierung wird zurückgenommen

Außerdem will man „die Gesellschaft und die Demokratie aus dem Würgegriff der Finanzkonzerne befreien“. „Aus kapitalgedeckter Altersvorsorge fließen den Finanzmärkten Milliardenbeträge zu. Wir wollen die Rentenprivatisierungen zurücknehmen und die Mittel der Spekulation entziehen“, heißt es.

Künftig sollen Sparkassen und Genossenschaftsbanken die Basis eines neuen Finanzsektors sein. „Schattenbanken, außerbilanzielle Zweckgesellschaften, Derivate, Hedgefonds und Private Equity-Gesellschaften müssen aufgelöst oder streng reguliert werden. In diesem Sinne muss Banking wieder langweilig werden“, fordert die Partei.

Die Finanzaufsicht soll reguliert werden, um Geldwäsche zu bekämpfen. Die Macht der privaten Wirtschaftsprüfer sei zu brechen. Zudem will die Linke einen Finanz-Tüv einführen: In Zukunft sollen nur noch solche Finanztransaktionen und -instrumente erlaubt sein, die auch einen gesamtwirtschaftlichen und beziehungsweise oder gesellschaftlichen Nutzen stiften.