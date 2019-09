Vorsicht vor Kreditversicherungen aus dem Internet

24.9.2019 – Das aktuelle VersicherungsJournal-Extrablatt enthält mehrere Expertengespräche zum Thema Ausbildung zum Kreditversicherungs-Makler. Als Auszug erscheint an dieser Stelle das Interview mit Peter Androsch, Gesellschafter des Kreditversicherungs-Makler A.C.I.C. und Herbert Hartwig, Mitbegründer und Ehrenpräsident des Branchenverbands Bardo. Sie empfehlen an der Kreditversicherung Interessierten, das persönliche Gespräch zu suchen. Denn zu Kreditversicherungen sind nur einige wenige Bücher erschienen. Beim Informationsangebot im Internet ist ihrer Meinung nach Vorsicht geboten, da solche Seiten oftmals vor dem Hintergrund von kommerziellen Interessen zusammengestellt werden.

Das sind die Gesprächspartner des Interviews:

Peter Androsch ist geschäftsführender Gesellschafter der A.C.I.C. Kreditversicherungs-Makler GmbH, größter Kreditversicherungs-Makler in Österreich, sowie Vorstandsmitglied bei Bardo – Internationaler Verband der Kreditversicherungs-Makler e.V.

Herbert Hartwig war von 1995 bis Ende 2014 geschäftsführender Gesellschafter der GGW Kreditversicherungs-Makler GmbH in Hamburg. Insgesamt war er rund 40 Jahre in Leitungsfunktionen ausschließlich in der Kreditversicherung tätig. Er ist Mitbegründer und Präsident von Bardo und inzwischen Ehrenpräsident.

VersicherungsJournal: Herr Androsch, nach Ihrer Ausbildung zum Bankkaufmann waren Sie zunächst bei der Österreichischen Kreditversicherungs-AG tätig. Danach gründeten Sie die A.C.I.C. und entwickelten sie zum größten Kreditversicherungs-Makler in Österreich. Was hat Sie bewogen, der Branche über lange Jahre treu zu bleiben?

Peter Androsch (Bild: A.C.I.C.)

Peter Androsch: Kein Tag verläuft wie der andere. Es gibt ständig neue Anforderungen. Spannend für mich ist zudem, die Besonderheiten verschiedenster Märkte und Unternehmen kennen zu lernen. Das hört nie auf. „Service rund um den Debitor“ zu bieten und weiterzuentwickeln, prägt – mich, meine Mitarbeiter, das Unternehmen insgesamt.

VersicherungsJournal: Wo spielt Kreditversicherung in der Aus- und Weiterbildung eine Rolle?

Androsch: In der allgemeinen Ausbildung an den Universitäten ist die Kreditversicherung, abgesehen von wenigen Ausnahmen, leider nach wie vor unterrepräsentiert. In den Export- und Controlling-Lehrgängen wird darüber zwar regelmäßig informiert. Eine ihrer volks- und betriebs-wirtschaftlichen Bedeutung entsprechende Würdigung erfährt die Kreditversicherung aber nicht in ausreichendem Maß.

Herbert Hartwig: Speziallehrgänge für Credit Management, wie sie derzeit beispielsweise der Bundesverband Credit Management e.V. gemeinsam mit der Uni Bochum anbietet, gehen allerdings mehr in die Tiefe und würdigen neben den staatlichen Exportgarantien auch die privaten Kreditversicherungen. Das reicht nicht aus. Deshalb arbeitet Bardo aktuell intensiv daran, allen Stakeholder der Kreditversicherung – also Credit Managern, Mitarbeitern von Kreditversicherungen und Kreditversicherungs-Maklern, Steuerberatern und so weiter – eine spezialisierte Ausbildung anbieten zu können.

VersicherungsJournal: Wo gibt es derzeit verlässliche Einstiegliteratur oder Informationsquellen über die Kreditversicherung?

Herbert Hartwig (Bild: Bardo)

Hartwig: Einen allgemeinen Überblick mit ersten Einblicken in die vielfältigen Facetten bieten sicherlich einige wenige Bücher. Im Web finden sich umfangreiche Informationen auf den Seiten von Kreditversicherern, Maklern und Plattformen. Damit sollte der Nutzer kritisch umgehen. Solche Informationen sind oftmals vor dem Hintergrund von kommerziellen Interessen zusammengestellt worden. Daher sind sie nur bedingt als objektive Informationsquelle geeignet.

Androsch: Um transparentere, unabhängigere Informationen zu erhalten, empfehle ich das persönliche Gespräch. Interessierte könnten sich beispielsweise an Bardo-Mitglieder wenden. Sie haben die notwendige Erfahrung, um aktuelle Moden und Trends der Kreditversicherung auf ihre Belastbarkeit und Anwendbarkeit im konkreten betrieblichen Umfeld hin zu beurteilen.

VersicherungsJournal: Was sind die größten fachlichen Hürden für Einsteiger und Fortgeschrittene?

Androsch: Im Vergleich zu den meisten anderen Sachversicherungs-Sparten sind keine statistischen Risikopositionen vorhanden. Insofern ist die empirische Erfahrung mit den Debitoren nicht ausreichend, eine klare statische Ausfalls-Wahrscheinlichkeit für die Zukunft zu projizieren.

Dieser grundsätzliche Unterschied zwischen fundierten Zahlen und den Unwägbarkeiten eines dynamischen Risikos in Kundenportfolien führt bei so manchen Einsteigern und Fortgeschrittenen dazu, der klassischen Versicherungsmathematik ein zu hohes und der Notwendigkeit nach einer umfangreichen und regelmäßigen Bonitätsprüfung beziehungsweise -überwachung der Debitoren ein zu geringes Gewicht einzuräumen.

VersicherungsJournal: Wenn Sie an einen „normalen“ Vermittler denken – wie sollte er mit solchen dynamischen Risiken umgehen?

Hartwig: Die Besonderheiten und die Notwendigkeiten der Kreditversicherung erfordern eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung beziehungsweise Fachkenntnis. Einerseits schreit der Bereich also förmlich nach Spezialisierung. Andererseits betrifft das Kreditrisiko jedes Unternehmen, das Außenstände hat. Insofern ist auch der „normale“ Vermittler schon aus dem Aspekt der umfassenden Kundenberatung aufgerufen, auf die Möglichkeiten der Kreditversicherung in seinem Beratungsgesprächen hinzuweisen.

In den meisten Unternehmensbilanzen ist der Anteil des Umlaufvermögens […] höher als das oftmals gut versicherte Sachanlagevermögen. Peter Androsch

Androsch: Dies auch deshalb, weil in den meisten Unternehmensbilanzen der Anteil des Umlaufvermögens (Lagerwerte und Forderungen aus Lieferungen/Leistungen) höher ist, als das oftmals gut versicherte Sachanlagevermögen. Nachdem die Kunden für das Thema sensibilisiert worden sind, empfehlen wir den Kollegen aus der Gewerbe- und Industrieversicherung für das vertiefende Fachgespräch, einen Kreditversicherungs-Spezialmakler kollegial hinzuziehen. Auch Kooperationen sind möglich – allein schon aus Haftungsgründen.

Die Kreditversicherung ist aktiver Bilanzschutz. Herbert Hartwig

VersicherungsJournal: Was sollte ein Vermittler für das „Sensibilisierungs-Gespräch“ wissen?

Hartwig: Das ist nicht leicht abgrenzbar. Ich versuche es mit einigen Beispielen für wichtige Kernbotschaften: Die Kreditversicherung versichert die Nichtzahlung der Kundenforderungen. Die Kreditversicherung bewertet und überwacht die Kreditwürdigkeit der Abnehmer.

Die Kreditversicherung steht auch für die Deckung politischer Risiken in schwierigen Märkten zur Verfügung. Die Kreditversicherung ist aktiver Bilanzschutz. Auch die Unternehmens-Finanzierung auf Basis der Forderungen wird erleichtert.

VersicherungsJournal: Wie rekrutieren die Bardo-Mitglieder Nachwuchs für den Bereich Kreditversicherungen?

Androsch: Da an den Universitäten und Hochschulen das Thema nicht ausreichend vertreten ist, rekrutieren Bardo-Mitglieder oftmals Betriebswirte oder Juristen, die in Unternehmen im Credit Management tätig sind. Diese werden dann intern weiterentwickelt. Als Makler sind wir selbstverständlich auch offen für Mitarbeiter von Kreditversicherungs-Gesellschaften, die eine neue Herausforderung suchen.

VersicherungsJournal: Was sollte ein Bewerber unbedingt mitbringen?

Androsch: Reges Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, eine solide Grundausbildung in Betriebswirtschaft und/oder Jura sowie eine hohe Affinität zu intensivem und vertrauensvollem Kundenkontakt.

VersicherungsJournal: Welche Entwicklungs-Möglichkeiten bieten sich im Bereich Kreditversicherung?

Hartwig: Neben den vertiefenden Spezialisierungen – zum Beispiel Garantie/Kaution, Vertrauensschaden, Investitionsgüter, Finanzierung, Anfechtung, um nur einige Felder zu nennen – bietet sich die Chance, für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größe zum vertrauten Berater heranzuwachsen. In Zeiten von immer komplexeren Entwicklungen steht er quasi für die Sicherheit und Beständigkeit des Umlaufvermögens.

Androsch: Dass diese Funktion immer stärker nachgefragt wird, zeigen auch das Wachstum der Branche und das der hochspezialisierten Kreditversicherungs-Makler. Damit wächst zugleich der Bedarf an Spitzenkräften in den Maklerhäusern.

