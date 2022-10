Vorreiter: Zwei Lebensversicherer machen weibliche Vorsorge zum Thema

21.10.2022

Die Assekuranz entdeckt Frauen als eigene Zielgruppe für die Vermarktung ihrer Altersvorsorgeprodukte. So bewirbt die Allianz Lebensversicherungs-AG in einer Kampagne auf Youtube und in Fernsehspots die spezifische Absicherung der Verbraucherinnen fürs Rentenalter. Initiatorin der Aktionen ist Laura Gersch, heute Finanzchefin der Allianz Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 27.10.2021).

Andere Anbieter wollen dem Branchenprimus das Feld nicht alleine überlassen. Auch die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) buhlt jetzt um die Gunst der Kundinnen. Mit dem Podcast „Frausichert“ wollen die Münchener Wissenslücken schließen, informieren und Frauen dazu mobilisieren, ihre finanzielle Vorsorge in die eigenen Hände zu nehmen, heißt es in einer Meldung.

Die vier Protagonistinnen des neuen Formats, Adriana Hallen, Emilia Weber, Hannah Glöckler und Luisa Müller, arbeiten in verschiedenen Teams des Versicherers. Das Unternehmen will sein Angebot nicht als platte Produktwerbung verstanden wissen, sondern als Informationskanal.

Das Podcast-Team : Adriana Hallen, Emilia Weber, Luisa Müller und Hannah Glöckler (v.l.n.r.) (Bild: die Bayerische)

Meiner Erfahrung nach […], fühlen sich Frauen bei Vorsorgethemen oft nicht verstanden und ernst genommen. Mit unserem Podcast bieten wir einen ‚Safe-Space‘ für Frauen, in dem alle Fragen gestellt werden dürfen“, lässt sich Luisa Müller zu dem Angebot zitieren. Fragen und Erlebnisse zu Versicherungen und Vorsorge können über den Instagram-Kanal von „Frausichert“ eingereicht werden.