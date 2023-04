Vor diesem Zukunftsthema fürchten sich Makler am meisten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Warum die Versicherungsgruppe im vergangenen Jahr doppelt so schnell wie der Markt gewachsen ist und trotzdem weniger verdienen konnte, hat der Vorstand am Mittwoch gegenüber der Presse erläutert. Zudem wurden Zukunftspläne vorgestellt. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Welche Offerten die Verbraucher im Bereich nachhaltige Altersvorsorge und Geldanlage am attraktivsten finden, hat eine aktuelle Umfrage ermittelt. Untersucht wurde auch, welchen Informationsquellen vertraut wird. Ein Ergebnis: Beratung bleibt wichtig. (Bild: Pangaea Life) mehr ...

23 Partner von Versicherungs-Unternehmen können sich ein Jahr lang „Servicestärkster Schadendienstleister nennen – so viele wie nie zuvor. Außerdem gab es zahlreiche Auszeichnungen für Versicherer und Vermittler. (Bild: Servicevalue) mehr ...

Auch in diesem Jahr hat der Branchenkenner Dr. Marc Surminski wieder einen nicht ganz ernst gemeinten Ausblick in die Versicherungszukunft getätigt – und überraschende Entwicklungen und Ereignisse vorhergesehen. mehr ...

7.8.2013 –

An welche Produktgeber unabhängige Vermittler das meiste private Vorsorgegeschäft mit klassischen sowie mit Fondspolicen vermitteln und welche Gesellschaften in der Zufriedenheitsanalyse am besten abschneiden, zeigt eine aktuelle Untersuchung. mehr ...