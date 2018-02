Vollversicherung: Absturz in die Bedeutungslosigkeit?

5.2.2018 – Vom rückläufigen Neugeschäft mit Vollversicherungen waren zuletzt vor allem die unabhängigen Vermittler betroffen. Nach der Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2018“ erwarten Makler und Mehrfachvertreter zunehmend eine weitere Bedeutungsabnahme des Vollversicherungs-Geschäfts – und (noch) weiter sinkende Courtageeinnahmen.

Die privaten Krankenversicherer haben die Zahl der Vollversicherten im vergangenen Jahr bei knapp 8,8 Millionen Personen stabilisieren können. Genauere Angaben machte Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), im Rahmen der Jahrespressekonferenz des Verbands Ende Januar (VersicherungsJournal 31.1.2017) nicht.

Ob es 2017, wie in den fünf Jahren zuvor, erneut einen Nettorückgang der Vollversichertenzahl gegeben hat (VersicherungsJournal 7.7.2017, 18.7.2017, 8.8.2017) und die „Trendwende“ des zweiten Halbjahres 2016 (VersicherungsJournal 26.1.2017) wirklich eine war, ist derzeit offen.

Vor allem unabhängige Vermittler betroffen

Von dem Neugeschäftsrückgang im einstigen Brot- und Buttergeschäft der Versicherungsbranche waren insbesondere die unabhängigen Vermittler betroffen (VersicherungsJournal 4.11.2016).

Dies belegen auch die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends, die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt wird. Dort gehörten Krankenvoll-Versicherungen zuletzt zu den größten Ladenhütern (VersicherungsJournal 11.12.2017, 12.9.2017, 2.6.2017, 10.3.2017).

Weitere Courtageeinbußen erwartet

Nach der Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2018“, die ebenfalls von BBG und IVV durchgeführt worden ist, ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Hinsichtlich der Courtageeinnahmen erwartet nicht einmal jeder neunte unabhängige Vermittler im laufenden Jahr eine Verbesserung.

Vor Jahresfrist war es noch jeder Sechste (VersicherungsJournal 7.2.2017). Aktuell erwartet sogar niemand mehr, dass die Courtagesituation „viel besser“ wird.

Auf der anderen Seite hat der Anteil derjenigen Makler, die von einer negativen Entwicklung ausgehen (Antwortoptionen „eher schlechter“ und „viel schlechter“), um rund ein Zehntel auf deutlich über ein Drittel erhöht.

Deutliche Bedeutungsabnahme

Vor diesem Hintergrund ist zu beobachten, dass die Relevanz des Vollversicherungs-Geschäfts immer weiter abnimmt. Spielte dieses in den Vorjahren noch für über 16 Prozent beziehungsweise knapp zwölf Prozent eine „(sehr) große“ Rolle, so sind es aktuell nur noch knapp neun Prozent.

Noch schlechter sieht es bei der Einschätzung der zukünftigen Rolle (in fünf Jahren) der Vollversicherung aus. Hier gehen mit gut sieben Prozent nur noch fast halb so viele Befragte von einer „(sehr) großen“ Rolle aus wie im Vorjahr. Vor zwei Jahren waren war der Anteil noch über dreimal so groß.

Weitere Studiendetails

Die 436-seitige Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2018“ zum diesjährigen Asscompact Award enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-15-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenzusatz- und die Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.