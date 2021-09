Vier von zehn Deutschen kennen die Rürup-Rente nicht

3.9.2021 – Rund 41 Prozent der Bundesbürger wissen nicht, was die Basis-Rente ist. Vor allem Jüngere sind wenig informiert. Gut die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen hat noch nie davon gehört. Steuervorteile als Grundprinzip dieser Form der Altersvorsorge sind weitgehend unbekannt. Nur knapp jeder Zehnte bringt die Rürup-Rente damit in Verbindung. Das sind Ergebnisse einer Yougov-Umfrage für Raisin DS.

Die Yougov Deutschland GmbH hat im Auftrag der Onlineplattform Weltsparen der Raisin DS GmbH in einer Umfrage ermittelt, ob und in welchem Umfang die Basis-Rente, auch Rürup-Rente, unter Verbrauchern bekannt ist.

Die Online-Umfrage wurde Mitte Juni durchgeführt. Es nahmen 2.066 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind nach eigenen Angaben repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Fast einem Viertel der Befragten ist der Begriff völlig unbekannt

Ergebnis: 24 Prozent der Befragten haben noch nie von der Basis-Rente gehört. Zudem ist der Begriff zwar 17 Prozent bekannt, sie können sich aber darunter nichts vorstellen. In Addition wissen damit 41 Prozent nicht, was die Rürup-Rente ist. Hinzu kommen 32 Prozent, die nur eine ungenaue Vorstellung haben. Exakten Kenntnisstand geben 21 Prozent an.

Besonders Jüngere sind wenig informiert. Unter den 18- bis 24-Jährigen haben 52 Prozent und unter den 25- bis 34-Jährigen 33 Prozent noch nie davon gehört. Dem gegenüber ist 80 Prozent der Studienteilnehmer ab 55 Jahren diese Form der Altersvorsorge ein Begriff. Außerdem sind Männer (26 Prozent) insgesamt vertrauter mit dem Produkt als Frauen (16 Prozent).

Einstellungen zur Rürup-Vorsorge

Unter allen Befragten, denen der Begriff bereits begegnet ist, kritisieren 18 Prozent zu starre Vertragsoptionen. Jeweils 14 Prozent sind der Auffassung, dass das Produkt sich nur für Gutverdiener und bei Erreichen eines hohen Lebensalters rentiert.

Zwölf Prozent geben an, dass sich diese Vorsorgeform nur für Selbstständige eignet. Zehn Prozent fürchten eine hohe Steuerlast im Alter. Acht Prozent bemängeln, dass sie Hinterbliebene nicht absichert.

Dagegen sind 23 Prozent davon überzeugt, dass die Basis-Rente hilft, die Rentenlücke zu schließen. Neun Prozent erkennen hohe Steuervorteile.

Einzahlungen sind steuerlich absetzbar

Die Autoren weisen darauf hin, dass Rürup-Aufwendungen steuerlich als Sonderausgaben absetzbar sind. Für das laufende Jahr können 92 Prozent der Beiträge steuermindernd berücksichtigt werden, bis 2025 sind es dann 100 Prozent.

Im Rentenalter würden die Kapitalauszahlungen zwar besteuert. Allerdings sei der individuelle Steuersatz dann in der Regel niedriger, so dass die Vorsorgenden große Ersparnisse erzielen könnten. „Genau dieser Punkt der Rürup-Rente wird jedoch von einem Großteil der Deutschen offenbar nicht verstanden“, schreiben sie.

„Von den Steuervergünstigungen der Rürup-Rente können alle Bürgerinnen und Bürger profitieren, ungeachtet ihres beruflichen Status und ihres Einkommens. Auf dem Markt existieren heute neben konventionellen, starren Rürup-Verträgen auch Produkte, bei denen die Einzahlungen flexibel gestaltet, jederzeit angepasst oder bei Bedarf pausiert werden können“, heißt es weiter.

Verbraucherinteresse steigt wieder

Nach aktuellen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) werden Basis-Renten offensichtlich wieder interessanter für Verbraucher. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Lebensversicherer einen Neuzugang von 85.100 Verträgen. Dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber 2019.

Der Neuzugang fiel damit zum zweiten Mal in Folge höher aus als im Jahr zuvor. 2018 war ein Tiefpunkt erreicht worden (VersicherungsJournal 19.8.2021).

Die besten Produkte und die besten Anbieter

Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit der Franke und Bornberg GmbH kürzlich ein Ranking von Rürup-Rentenversicherungen erstellt. 13 Lebensversicherer erhielten die Note „sehr gut“. Die höchsten Punktzahlen in den untersuchten Kategorien erreichte zweimal die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und jeweils einmal die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG sowie die Hansemerkur Lebensversicherung AG (19.8.2021).

Im Maklermarkt zählt die Basis-Rente allerdings nicht zu den Verkaufsschlagern. In der aktuellen Absatzliste fiel sie von Platz 22 auf 28 zurück. Dies zeigen die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH (8.6.2021).

Unter den favorisierten Anbietern wählten die unabhängigen Vermittler die Allianz Lebensversicherungs-AG auf den Spitzenplatz. Es folgen auf den Rängen zwei und drei die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (27.8.2021).