Vier Agenturen für außergewöhnliche Onlinekommunikation ausgezeichnet

6.6.2024

Die Onlinemarketing Gesellschaft für Versicherungsvermittler (OMGV) hat gemeinsam mit der Versicherungsforen Leipzig GmbH auch in diesem Jahr wieder Versicherungsagenturen für ihr Onlinemarketing ausgezeichnet. Der „OMGV Agentur Award 2024“ wurde am Dienstag im Rahmen des Messekongresses „Kundenmanagement in Versicherungen“ verliehen.

Wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 22.6.2022, 21.6.2023), konnte die Branche in einer Onlineumfrage über die Preisträger mitentscheiden, neuerdings auch über die Social-Media-Angebote des Branchendienstes Versicherungsbote. An der Online-Umfrage beteiligten sich über 2.200 (Vorjahr: knapp 2.400) Personen. Hinzu kamen etwa 2.900 Likes und 1.600 Social-Media-Kommentare.

Gewinner des OMGV Agentur Award 2024. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Versicherungsforen Leipzig)

In das Gesamtergebnis gingen die Wertung der sechsköpfigen Jury zu 55 Prozent, die Branchenabstimmung zu 30 Prozent und die Social-Media-Abstimmung zu 15 Prozent ein. Nominiert waren 24 (30) Vermittler beziehungsweise Agenturen in vier Kategorien. Die LVM-Versicherungsagentur Jürgen Päsler erreichte in der Kategorie „Kundenbewertungen“ mit mehr als 300 Fünf-Sterne-Bewertungen bei Google den ersten Platz.

In der Kategorie „Social Media/Content Marketing“ siegte Frank Schnelle (Rheinland Versicherungen). Er klärt auf Tiktok als „Versicherungsvater“ in unterhaltsamen Kurzvideos zu Versicherungsthemen auf und hat damit bisher über 50.000 Follower und mehr als eine Million Views generiert, wird erläutert.

In der Kategorie „Zielgruppenstrategie“ gewannen Andreas und Nikolas Stemmermann (Provinzial Versicherungen), die sich den Angaben zufolge als „RevierEngel“ on- und offline unter anderem auf die finanzielle Bildung fokussieren. Die Ergo-Agentur Stefan Ewald setzte sich in der Kategorie „Neue Wege. Neue Medien.“ durch. Hervorgehoben wird die Beratung von Schwerhörigen und Gehörlosen in Gebärdensprache.