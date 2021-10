Viele tausend Versicherungsvermittler weniger im Vermittlerregister

6.10.2021 – Im dritten Quartal 2021 ist die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler erstmals nach zuvor drei Anstiegen in Folge wieder gesunken. Betroffen waren einzig die gebundenen Versicherungsvertreter. Bei allen anderen Berufsgruppen ging es hingegen aufwärts. Dies zeigen aktuelle DIHK-Zahlen.

Am 30. September waren im Vermittlerregister 194.533 Versicherungsvermittler eingetragen. Dies zeigt die jetzt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichte Statistik.

Erster Rückgang nach drei Zunahmen

Gegenüber Ende Juni (VersicherungsJournal 7.7.2021) ist dies ein Rückgang um 5.112 Registrierte beziehungsweise satte 2,6 Prozent. Damit hat sich der positive Trend der letzten drei Quartale 1.4.2021, 15.1.2021) nicht fortgesetzt. Ganz im Gegenteil: Eine so deutliche Verminderungsrate – und das auf einen neuen Tiefststand – hat es in keiner Dreimonatsperiode zuvor gegeben.

Seit Anfang 2011, als das Register noch 263.452 Betriebe zählte, bis Herbst 2020 (5.10.2020) hatte es in fast jeder Dreimonatsperiode einen Rückgang gegeben. Das Minus in den vergangenen elf Jahren beläuft sich insgesamt auf deutlich über ein Viertel. Nach absoluten Zahlen war eine Abnahme um annähernd 69.000 Verzeichnete zu beobachten.

Minus nur bei gebundenen Vertretern

Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen, so zeigt sich einzig bei den gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertretern (nach § 34d Absatz 4 GewO) eine Abnahme. Deren Zahl ging zwischen Juli und September um annähernd 5.500 auf 114.173 zurück, das entspricht knapp minus 4,6 Prozent. Auf Neunmonatssicht betrachtet gab es eine Reduzierung um knapp 3,4 Prozent.

Der Kreis der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) vergrößerte sich zwischen Juni und September um 285 Personen beziehungsweise Firmen (plus ein Prozent) auf 28.444. Im Vergleich zu Anfang Januar ging es um zwei Prozent hinauf (plus 564 Personen). Zu letztgenanntem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Auch Makler mit Zuwächsen

Noch stärker legten auf Dreimonatssicht die Versicherungsberater (§ 34d Absatz 2 GewO) mit 1,5 Prozent zu (plus sechs auf 331 Personen). Bei Versicherungsmaklern (§ 34d Absatz 1 GewO) waren Ende September mit 46.353 Firmen 80 mehr registriert als Ende Juni (plus 0,2 Prozent). In den ersten neun Monaten summiert sich der Zuwachs auf 0,9 Prozent (plus 391 Betriebe)

Auch für die produktakzessorischen Vermittler wird ein Plus gemeldet. Dieses lag zwischen Ende Juni und Ende September bei 0,2 Prozent (plus 13 auf 5.232 Registrierungen). Auf Neunmonatssicht betrachtet ging es um 1,9 Prozent (plus 98 Personen) aufwärts.

Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.

Assekuranz beschäftigt immer weniger Personal

Auf Länderebene heruntergebrochene Zahlen zu den Versicherungs-Vermittlern veröffentlicht der DIHK – anders als bei den Finanzanlage-Vermittlern und -Beratern sowie Immobiliardarlehens-Vermittlern – nicht im Quartalsrhythmus.

Eine entsprechende Aufschlüsselung hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) Ende August in seinem Webauftritt veröffentlicht. Die VersicherungsJournal-Redaktion hat aus den GDV-Daten und den Einwohnerzahlen vom Statistischen Bundesamt (Destatis) die Vermittlerdichte in den einzelnen Bundesländern errechnet (1.9.2021).

Auch hinsichtlich der Gesamtbeschäftigung in der Assekuranz ist die langfristige Entwicklung negativ. So ging die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft zwischen 2002 und 2020 um rund 45.000 beziehungsweise über ein Sechstel auf gut 203.300 zurück.

Für die beiden vergangenen Jahre hat der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) allerdings nach zuvor neun Rückgängen in Folge wieder Anstiege gemeldet. Dabei wuchs die Personenzahl im Innendienst erhöht, während die Zahl der Außendienstmitarbeiter weiter schrumpfte (10.3.2020, 16.3.2021).