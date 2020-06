Videoberatung ist zum „Must-have“ geworden

15.6.2020 – Der persönliche Kontakt bleibt für die Versicherungs-Vermittlung weiterhin zentral, die Kommunikation allerdings gestaltet sich zunehmend digital. Seit dem Sommer 2019 bieten die Swiss-Life-Finanzvertriebe ihren Partnern Videoberatung an. Über den Einsatz und Erfahrungen mit dem Tool berichtet Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb der Swiss Life Deutschland, im Interview.

VersicherungsJournal: Herr Wald, Sie sind Leiter Vertrieb der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland Holding. Kollegen von Ihnen haben berichtet, dass die Videoberatung in den Swiss-Life-Vertrieben boomt. Einer Umfrage aus Ihrem Haus zufolge hat sich der Anteil der Vermittler, die dieses Instrument nutzen, nahezu verdoppelt (VersicherungsJournal 4.6.2020, Medienspiegel 22.5.2020). Wie sieht Ihr Angebot an Videoberatung im Einzelnen aus?

Matthias Wald (Bild: Swiss Life)

Dr. Matthias Wald: Unsere Kunden sehen auf dem Endgerät ihrer Wahl zum einen ihren persönlichen Berater, zum anderen auch die Unterlagen, die dieser über den Bildschirm mit ihnen teilt. Wichtige Abschnitte können via Textmarker hervorgehoben, Dokumente bei Bedarf elektronisch auf einem Laptop, Handy oder Tablet unterschrieben werden. Für unsere Kunden ist der Vorgang denkbar einfach: Das einzige, was sie brauchen, ist ein internetfähiges Gerät mit einem aktuellen Browser. Via Link oder direkt über die Landingpage verbinden sie sich mit der Software. Umständliches Installieren ist nicht notwendig.

VersicherungsJournal: Sie arbeiten mit „Snapview“, einer neben anderen Angeboten wie „Flexperto“, „Meet“ oder „Join me“ positiv bewerteten Softwarelösung (20.4.2020). Wann haben Sie das Tool eingeführt und welche Erfahrungen haben Sie in dieser Phase gemacht?

Wald: Unsere Videoberatungssoftware wurde im Sommer 2019 flächendeckend eingeführt. Zuvor absolvierten wir eine mehrmonatige Pilotphase. Hunderte Berater und Kunden haben ihre Erfahrungen mit uns geteilt, so konnten wir das Tool auf ihre Wünsche hin anpassen.

Wir haben unseren Beratern empfohlen, die Videoberatung im ersten Schritt für unkomplizierte Servicetermine oder die Nachbearbeitung bereits stattgefundener Gespräche zu nutzen. Es hat uns positiv überrascht, wie schnell unsere Berater sich an den Umgang mit der neuen Technologie gewöhnt haben und auch komplexe Themen online abwickeln konnten. Es hat sich schnell herausgestellt, dass die Videoberatung eine optimale Ergänzung zur Vor-Ort-Beratung darstellt.

Die mit der Coronakrise einhergehenden Kontakt-Beschränkungen haben dazu beigetragen, dass dieses Tool nicht mehr ein „Nice-to-have“, sondern ein „Must-have“ ist.

VersicherungsJournal: Wie hat sich die Nutzung seitdem entwickelt und welchen Effekt hatte der im März verordnete Lockdown?

Die Anzahl durchgeführter Videoberatungen stieg nach der Einführung kontinuierlich an und lag weit über unseren Erwartungen. Die mit der Coronakrise einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben dazu beigetragen, dass dieses Tool nicht mehr ein „Nice-to-have“, sondern ein „Must-have“ ist.

Im März und April 2020 hat sich die Anzahl unserer Videoberatungen im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Jahres mehr als versechsfacht. Gerade in Zeiten der Coronakrise haben unsere Kunden viele Fragen – von der Altersvorsorge, über die Geldanlage bis zur Sachversicherung. Unsere Kunden und Berater lernen die Videoberatung als flexible Alternative kennen und werden sie auch zu schätzen wissen, wenn die Krise vorbei ist.

VersicherungsJournal: Was waren vor Einführung der Software die größten Vorbehalte bei Vermittlern und Kunden? Welche Fragen sind bei ihnen aufgekommen?

Wald: Tatsächlich herrschte anfänglich eine gewisse Skepsis, insbesondere bei Beratern mit vielen älteren Kunden. Würde diese Kundengruppe den digitalen Weg mit uns gehen? Die Erfahrung zeigt: Unsere Berater, die die Videoberatung nutzen, sind im Durchschnitt lediglich 30 Jahre alt. Sie begeistern jedoch nicht nur jüngere, sondern auch ältere Kunden für diese Technologie. Denn, viele ältere Menschen kennen bereits die Onlinetelefonie per Whatsapp oder anderen Medien von ihrem Arbeitsplatz oder von ihren Kindern und Enkeln. Die Benutzerfreundlichkeit unserer Lösung macht es allen Ziel- und Altersgruppen leicht, sich auf diese neue Art der Kontaktaufnahme einzustellen.

Die Videoberatung bietet genau die richtige Mischung aus Zeitersparnis und persönlichem Kontakt.

VersicherungsJournal: Welche Hürden organisatorischer und technischer Art mussten vor der Einführung überwunden werden?

Wald: Bei der Einführung der Videoberatung gab es keine echten Hürden. Wir haben uns im Vorfeld genau mit unseren Anforderungen an die Software beschäftigt. Der Softwareanbieter, für den wir uns anhand eines strengen Kriterienkatalogs entschieden haben, hat uns dann sehr professionell bei der Einführung unterstützt. Uns war von Anfang an klar, dass die neue, digitale Arbeitsweise für unsere Berater und Kunden ein Lernprozess sein wird und der Schalter nicht von heute auf morgen umgestellt werden kann. Die Menschen muss man auf diese Reise mitnehmen. Das ist die eigentliche Herausforderung, die wir jedoch gut gemeistert haben.

VersicherungsJournal: Vertriebsstudien weisen darauf hin, dass bei komplexen und aufwendigen Absicherungsfragen der Vermittler für Kunden immer noch ein wichtiger Partner ist (13.3.2020). Privatkunden wollen mehrheitlich persönlich bei einem Vermittler eine Versicherungspolice abschließen, selbst in der Sachversicherung (24.2.2020). Wie haben Sie die Vermittler und Kunden überzeugt, es mit der Videoberatung zu probieren?

Wald: Die Erfahrungsberichte der Pilotteilnehmer haben uns sehr geholfen. Wir bieten spezielle Schulungen an, in denen unsere Berater praktische Trainings absolvieren, um so den Umgang mit dem Tool und die richtige Kundenansprache zu lernen. Außerdem geben wir wertvolle Hinweise zur Ausstattung und Ausrüstung eines Online-Beratungsbüros. Wir sammeln weiterhin alle Feedbacks und lassen die Software an die Bedürfnisse unserer Berater und Kunden weiter anpassen.

Der Alltag vieler Menschen ist eng getaktet: Job, Kinderbetreuung, Hobbys. Es schafft eine völlig neue Vertrauensebene, wenn Berater ihren Kunden Beratungszeiträume flexibel anbieten können. Gespräche, die früher nur per Telefon stattfanden, werden nun immer häufiger per Video durchgeführt.

Telefonate erfüllen zwar ihren Zweck, jedoch kommt die persönliche Bindung zu kurz. Viele Aspekte der Finanzberatung – sowohl inhaltlich als auch emotional – lassen sich nur visuell erfassen. Die Videoberatung bietet genau die richtige Mischung aus Zeitersparnis und persönlichem Kontakt. Damit steigt auch die Kundenzufriedenheit. Für unsere Berater entfallen zudem lange Fahrzeiten, so dass sich ihre Terminanzahl und damit der Umsatz erhöhen.

Viele Berater berichten, dass Kundengespräche deutlich kürzer, dafür aber intensiver und effektiver sind.

VersicherungsJournal: Gibt es Dinge, die mit der neuen Technik besonders gut oder vielleicht sogar besser laufen, als wenn sich zwei Gesprächspartner am Tisch physisch gegenübersitzen?

Wald: Viele Berater berichten, dass Kundengespräche deutlich kürzer, dafür aber intensiver und effektiver sind. Kunden, die umgezogen sind oder im Außendienst arbeiten, brauchen aufgrund ihres stark getakteten Tagesablaufes besondere Beratungszeiträume. Dank unserer Videoberatung lässt sich der Kontakt zu den langjährigen Beratern ihres Vertrauens unkompliziert aufrechterhalten, selbst wenn die Kunden umziehen.

VersicherungsJournal: Informationen werden meist online recherchiert, der bevorzugte Abschlusskanal ist in allen Sparten – Leben, Kranken und Sach – immer noch persönlich beim Vermittler (23.10.2019). Konnten Sie bereits Veränderungen bei der Häufigkeit und Qualität der Abschlussbereitschaft von Kunden beziehungsweise bei Vertragsschlüssen messen?

Wald: Die Videoberatung ist seit ihrer Einführung ein wesentlicher Bestandteil im Beratungsprozess eines jeden Kunden. Die Möglichkeit, Dokumente elektronisch auf dem Handy oder Tablet zu unterschreiben, ist dabei ein echter Wettbewerbsvorteil. Aus unserer Umsatzentwicklung der vergangenen Wochen und Monate folgern wir: Wir gehen den richtigen Weg.

Die Videoberatung ersetzt die persönliche Beratung nicht, sondern ergänzt sie.

VersicherungsJournal: Zeigt Ihre Erfahrung mit der Videoberatung, dass sich bestimmte Fragen und Themen nicht dafür eignen?

Wald: Das Thema Finanzierung ist derzeit tendenziell weniger für eine Videoberatung geeignet, da viele unterschiedliche Parteien in den Gesamtprozess eingebunden sind. Unsere Kunden spiegeln uns aber, dass sie auch Finanzierungen online besprechen und abschließen möchten. Diesem Wunsch möchten wir im nächsten Entwicklungsschritt nachkommen.

VersicherungsJournal: Gibt es dennoch Fragestellungen, die im direkten persönlichen Kontakt besser zu lösen sind? Was sollte im klassischen Beratungsgespräch verbleiben?

Wald: Die Antwort ist simpel: nichts. Die Videoberatung ersetzt die persönliche Beratung nicht, sondern ergänzt sie. Sie bleibt Mittel zum Zweck, um Kunden ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Klar ist deshalb auch, wünscht sich der Kunde ein klassisches Beratungsgespräch, und lassen dies die Regeln zu Kontaktbeschränkungen zu, ist eine physische Beratung natürlich möglich. Der Kunde ist König und wir helfen, wo wir können.

Die Fragen stellte