Vertriebsstimmung geht rapide zurück

8.9.2023 – Die Stimmung im unabhängigen Vertrieb ist vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Inflation zuletzt massiv gesunken. Das zeigt die aktuelle Auflage III/2023 der Asscompact Trends. Bei der Motivation gab es den zweitniedrigsten Wert seit 2014 und auch die Zufriedenheit befindet sich im Rückwärtsgang.

Nur etwas mehr als jeder vierte unabhängige Versicherungsvermittler hat im zweiten Quartal 2023 nach eigenem Bekunden zumindest „eher bessere“ Umsätze erzielt als im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem der niedrigsten Werte, die seit 2009 in den Asscompact Trends erhoben wurden.

Deutlich schlechter sah es nur 2020 aus. Seinerzeit hatte die Coronakrise mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen den Vertriebsalltag auf den Kopf gestellt (VersicherungsJournal 5.6.2020).

Makler und Mehrfachvertreter befragt

Die Studienreihe Asscompact Trends wird vierteljährlich von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt und beruht jeweils auf einer Online-Umfrage unter mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage III/2023 wird mit 380 angegeben.

Die Befragten sind zu 84,5 Prozent männlich und zu 15,5 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 27,7 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,6 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,9 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte plant sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

Deutliche Verschlechterung beim Geschäftsverlauf

Der Untersuchung zufolge berichtete auf der anderen Seite fast jeder vierte Interviewte von einer Verschlechterung. Dementsprechend zeigten sich lediglich 25 Prozent der Vermittler „außerordentlich zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Geschäftsverlauf des zweiten Quartals. Im Vergleichszeitraum des Vor-Coronajahres 2019 waren es noch annähernd 35 Prozent.

Demgegenüber sind 24 Prozent „weniger zufrieden“ oder gar „unzufrieden“. Damit fällt der Anteil im Vergleich zur zweiten Dreimonatsperiode 2019 um gut die Hälfte höher aus. Seinerzeit äußerten sich nur 15,7 Prozent negativ.

Vertriebsstimmung im Sinkflug

Analog zur Geschäftssituation hat sich auch die Vertriebsstimmung verschlechtert – und dies sogar rapide. So sank der Anteil derjenigen mit einer „motivierten“ vertrieblichen Stimmung (Antworten „trifft (voll) zu“ auf einer fünfstufigen Skala) um fast zehn Prozentpunkte auf nur noch 53,3 Prozent.

Einen niedrigeren Anteil an „motivierten“ Maklern und Mehrfachvertretern gab es nur einmal in den zurückliegenden 39 Auflagen der Untersuchung. Bei der Beurteilung des dritten Quartals 2014 äußerte sich nicht einmal jeder zweite Befragte entsprechend. Der Höchstwert (über 70 Prozent) wurde in der Auflage I/2014 erreicht, als das Schlussquartal 2013 bewertet wurde.

Deutlich vermindert hat sich auch der Anteil der Interviewten mit einer „zufriedenen“ Vertriebsstimmung, der vor der Coronapandemie einen Höchststand von fast 61 Prozent erreicht hatte. Hier ging es aktuell um fünf Prozentpunkte abwärts auf von 51,6 Prozent. Demgegenüber ging der Anteil der „unzufriedenen“ Befragten nur minimal auf 13,6 Prozent zurück.

Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.