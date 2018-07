Vertriebsmitarbeiter verfehlen IDD-Weiterbildungs-Vorgaben

6.7.2018 – In den zweiten drei Monaten des Jahres ist die Teilnehmerzahl bei „gut beraten“ um beinahe 9.000 auf über 148.000 angestiegen. Die durchschnittliche Bildungszeit pro Teilnehmer lag im zweiten Quartal bei etwa vier Stunden, nach drei Stunden im ersten Quartal. Im zweiten Halbjahr müssen sich die vertrieblich Tätigen folglich noch stärker ins Zeug legen, um den IDD-Weiterbildungsnachweis (15 Stunden Weiterbildung) zu erhalten. Dies sind einige Ergebnisse des aktuellen Quartalsberichts der Initiative.

Zum Stichtag 30. Juni 2018 betrug die Summe der Weiterbildungskonten bei der Initiative „gut beraten“ 148.300. Dies geht aus dem jetzt veröffentlichten Quartalsbericht 2-2018 der am 7. April 2014 gestarteten, überbetrieblichen Weiterbildungsdatenbank der Versicherungswirtschaft (VersicherungsJournal 26.4.2013) hervor.

Weiterbildungspflicht nach IDD

„Der Besitz eines Bildungskontos bei ‚gut beraten‘ hat seit Einführung von IDD offensichtlich an Bedeutung weiter zugenommen“, heißt es in dem Bericht zu der erneut „außergewöhnlich starken“ Steigerung. Hintergrund: Bereits im Startquartal hatte der Zuwachs an Konten mit 8.000 fast auf dem Niveau des gesamten Vorjahres (rund 8.400) gelegen (VersicherungsJournal 13.4.2018).

Die starke Zunahme wird vermutlich auch darauf zurückzuführen sein, dass die Weiterbildungspflicht nach IDD für alle vertrieblich Tätigen gilt. Die genauen Regelungen stehen noch nicht endgültig fest. Die Neufassung der Versicherungs-Vermittlungsverordnung befindet sich nach dem Beschluss durch das Bundeskabinett Ende Juni (VersicherungsJournal 29.6.2018) noch im parlamentarischen Abstimmungsverfahren.

Im Schnitt sieben Stunden Bildungszeit pro vertrieblich Tätigem

Wie dem Quartalsbericht weiter zu entnehmen ist, haben die Bildungskonto-Inhaber zwischen April und Juni über 506.000 Stunden Bildungszeit aufgebracht. Dies ist über ein Fünftel mehr als in den ersten Monaten des Jahres. Pro vertrieblich Tätigem entspricht dies im Schnitt vier (Vorquartal: drei) Stunden Bildungszeit.

Im ersten Halbjahr wurden somit durchschnittlich sieben Stunden Bildungszeit erbracht. Um die IDD-Zielvorgaben zu erfüllen, muss in der zweiten Jahreshälfte jeder vertrieblich Tätige im Schnitt also acht Stunden in seine Weiterbildung investieren, um die vorgegebenen 15 Stunden zu erreichen.

Dr. Katharina Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V., sieht dies aber recht gelassen. Denn laut Höhn führt der aktuelle Teilnehmerschub in der Berechnung der durchschnittlichen Bildungszeit zunächst zu einer Reduzierung, die sich zum Jahresende nivellieren werde.

Laut Gerald Archangeli, dem Vorsitzenden des Trägerausschusses der Initiative und Vizepräsidenten des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), haben bereits 9.944 vertrieblich tätige Teilnehmer – dies ist etwa jeder 15. Bildungskonto-Inhaber – das Soll von 15 Stunden Weiterbildung erbracht.

Durchschnittsalter liegt weiterhin bei 45 Jahren

Das Durchschnittsalter liegt dem aktuellen Quartalsbericht zufolge unverändert bei rund 45 Jahren, was dem vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) in einer Sonderauswertung ermittelten, gewichteten Durchschnitt aller registrierten Vermittler in Deutschland entspreche.

Zum Stichtag 30. Juni stammte fast jeder siebte vertrieblich Tätige mit Weiterbildungskonto aus der Altersgruppe der Bis-30-Jährigen. Annähernd jeder fünfte Teilnehmer ist zwischen 31 und 40 Jahre alt, knapp jeder vierte zwischen 41 und 50 Jahre. Fast 30 Prozent der vertrieblich Tätigen sind der Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen zuzuordnen, während rund jeder siebte 61 Jahre und älter war.

Bildungskonten nach Vermittlerstatus

Wie aus dem Quartalsbericht weiter hervorgeht, entfallen 16 Prozent der Bildungskonten auf Versicherungsmakler. Der Anteil dieses Vermittlertyps an den insgesamt im Versicherungsvermittler-Register des DIHK eingetragenen Personen lag zum Ende des ersten Quartals (VersicherungsJournal 5.4.2018) gut drei Prozentpunkte höher.

Ähnlich verhält es sich bei den Vertretern. Deren Anteil an der Gesamtzahl der Vermittler beträgt den DIHK-Daten zufolge rund 76 Prozent. Bei den Teilnehmern von „gut beraten“ liegt der Anteil von Ausschließlichkeits-Vermittlern, Vermittlern im angestellten Außendienst und Mehrfachvertretern mit 69 Prozent ebenfalls ein Stück weit niedriger.

(Bild: Initiative „gut beraten“).

Zusätzliche Kategorie „Mitarbeiter eines Versicherungs-Vermittlers“

Dies dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass in der Statistik von „gut beraten“ im Vergleich zur DIHK-Aufschlüsselung eine zusätzliche Kategorie „Mitarbeiter eines Versicherungs-Vermittlers“ gibt. In dieser werden Mitarbeiter in Agenturen, Maklerbüros, Banken und Sparkassen erfasst.

Die Gruppe „weitere vertrieblich Tätige“, wozu Versicherungsberater, Leitungspersonen, Nebenberufler sowie vertrieblich Tätige im Innendienst eines Versicherungs-Unternehmens zählen, ist im zweiten Quartal stark angewachsen. Der Anteil dieser Gruppe, die seit Februar 2018 ebenfalls IDD-relevante Bildungszeit nachweisen muss, hat sich im zweiten Quartal auf knapp 1,1 Prozent mehr als verdoppelt.

Steigender Frauenanteil

Weitere Fakten: Der Männeranteil hat sich weiter reduziert und betrug zur Jahresmitte nur noch knapp drei Viertel. Zum Vergleich: Ende 2016 waren es noch fast vier Fünftel (VersicherungsJournal 12.1.2017). Die Zahl der akkreditierten Bildungspartner wuchs um 3,2 Prozent – und damit in etwa doppelt so stark wie im ersten Quartal – auf 504. Die Zahl der Trusted Partner stieg um abermals rund vier Prozent auf nun 341.

Was die Lerninhalte betrifft, so sind wie bisher knapp drei Viertel der Bildungsmaßnahmen der Kategorie „Fachwissen und fachbezogene Fertigkeiten“ zuzuordnen. Hierunter sind den Angaben zufolge unter anderem die Weiterbildung zu aktuellen gesetzlichen Veränderungen oder zu Neuerungen in der Produktwelt einzuordnen.

Das verbleibende gute Viertel der Bildungsmaßnahmen wird zur Stärkung der Beratungskompetenz genutzt. Hier gehe es etwa um die verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte, den Umgang mit Kundenbeschwerden oder die Planung und Steuerung der Beratungsprozesse, wird im Quartalsbericht 2-2018 (PDF, 835 KB) erläutert.