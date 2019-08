Vertrauen in Online-Vergleichsportale schwindet

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Industrieversicherung steht erst am Anfang des Modernisierens. Den Status quo in Mittel- und Großunternehmen untersucht eine aktuelle Studie. Aus ihr lässt sich auch für die gesamte Assekuranz etwas für die Zukunft lernen. (Bild: Marsh/Oliver Wyman) mehr ...

25.4.2017 –

Welche Versicherer im Allgemeinen und im Besonderen in der Kfz-Sparte ihre Kunden am fairsten behandeln, zeigen zwei aktuelle Untersuchungen. Ein Anbieter landet in beiden Untersuchungen auf dem Spitzenplatz. (Bild: Servicevalue) mehr ...