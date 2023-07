Versicherungsvermittler sollen sich höher versichern

(4) Versicherungs- und Rückversicherungs-Vermittler schließen eine für das gesamte Gebiet der Union geltende Berufshaftpflicht-Versicherung oder eine andere gleichwertige, die Haftpflicht bei Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten abdeckende Garantie in Höhe von mindestens 1.300.380 Euro für jeden einzelnen Schadensfall und von 1.924.560 Euro für alle Schadensfälle eines Jahres ab, sofern eine solche Versicherung oder gleichwertige Garantie nicht bereits von einem Versicherungs-Unternehmen, Rückversicherungs-Unternehmen oder anderen Unternehmen gestellt wird, in dessen Namen der Versicherungs- oder Rückversicherungs-Vermittler handelt oder für das der Versicherungs- oder Rückversicherungs-Vermittler zu handeln befugt ist, oder sofern dieses Unternehmen die uneingeschränkte Haftung für das Handeln des Vermittlers übernommen hat.

(6) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Kunden dagegen zu schützen, dass der Versicherungsvermittler, Rückversicherungs-Vermittler oder Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit nicht in der Lage ist, die Prämie an das Versicherungs-Unternehmen oder den Erstattungsbetrag oder eine Prämienvergütung an den Versicherten weiterzuleiten. Dabei kann es sich um eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen handeln: […] b) Vorschriften, nach denen der Vermittler über eine finanzielle Leistungsfähigkeit zu verfügen hat, die jederzeit vier Prozent der Summe ihrer jährlichen Prämieneinnahmen, mindestens jedoch 19.510 Euro, entspricht; […]