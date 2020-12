Versicherungsverkauf künftig auch bei Ikea-Deutschland

2.12.2020 – Die digitale Welt hat durch die Corona-Pandemie einen starken Schub bekommen. Daher versuchen die Versicherer, direkt über Kooperationen ihre Kunden zu erreichen. Sie müssen sich starke Partner mit großen Plattformen suchen, um den Kontakt zum Kunden nicht zu verlieren.

Die Ikea Deutschland GmbH & Co. KG dürfte bald Versicherungen verkaufen. Das verkündete der Versicherer Iptiq EMEA P&C S.A., Niederlassung Deutschland, ein White-Label-Versicherer der Swiss-Re-Gruppe. IptiQ ist ein Insurtech, das Partnern maßgeschneiderte, digitale Versicherungslösungen anbietet. Das Unternehmen verkauft über Ikea bereits in der Schweiz und in Singapur „Haushaltsversicherungen“.

„Wir sind mit der Ikea-Kooperation in beiden Startmärkten sehr zufrieden“, sagte Dr. Andreas Schertzinger, Chief Executive Officer bei Iptiq, am Dienstag auf der Konferenz „The Digital Insurance“ des Süddeutschen Verlag Veranstaltungen GmbH. Mittlerweile sei die Ikea-Kooperation auf Malaysia ausgeweitet worden.

Europa für Ikea wichtig

„In zwei neuen Ländern sind wir in der Startphase“, so Schertzinger. Damit würde die Ikea-Kooperation wieder näher an Europa heranrücken. Die genaue Planung sei aber noch geheim. Schertzinger machte aber deutlich, dass Europa für das Einrichtungs-Unternehmen ein ganz wichtiger Markt sei, und deutete an, dass die Kooperation auch auf Deutschland ausgedehnt wird.

In der Diskussion machte der Manager deutlich, dass für ein solches Angebot die rechtlichen Hürden hierzulande gemeistert werden können. Dabei bezog er sich auf das Tchibo-Urteil, bei dem der Bundesverband der Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) erfolgreich gegen einen Versicherungsverkauf des Einzelhändlers geklagt hatte (VersicherungsJournal 2.12.2013).

„Das ist eine gute Entscheidung“, so Schertzinger. Trotzdem habe man bereits eine Möglichkeit gefunden, wie die Ikea-Kooperation in Deutschland möglich sei.

Starkes Angebot in der Schweiz

In der Schweiz bietet der Möbelhändler eine Kombi-Police für Hausrat- und Privat-Haftpflicht unter dem Namen „HEMSÄKER“ – für Haus und Sicherheit – an. Wie ein Vergleich über das Portal Comparis.ch zeigt, schlägt das Angebot vergleichbare Tarife preislich aus dem Feld.

Bisher konnte der BVK in Deutschland große Kooperationen zwischen Assekuranzen und Drittanbietern immer wieder erfolgreich stoppen. Der Auftritt von Ikea-Deutschland dürfte hingegen ein ganz großer Angriff auf die etablierten Versicherer darstellen.

2018 verbuchte das Unternehmen nach eigenen Angaben in Deutschland 97,7 Millionen Einrichtungshausbesuche und 327,7 Millionen Onlinebesuche. Der Online-Umsatz betrug 861 Millionen Euro und wuchs um 74,3 Prozent. Der Online-Anteil am Gesamtumsatz stieg 2020 (1. September 2019 bis 31. August 2020) coronabedingt um 74,3 Prozent.

In der Schweiz wird das Versicherungsangebot laut Ikea durch eigene Kanäle, wie den Family Newsletter und durch Onlinemaßnahmen, beworben – nicht über die Einrichtungshäuser. Nach Meinung von Versicherungsmanager Schertzinger können Versicherer in modernen Onlineplattformen oder Ökosystemen meist nicht führend auftreten. „Somit bleiben die Kunden immer die Kunden der Kooperationspartner“, so Schertzinger.

Zum reinen Risikoträger degradiert

Die Versicherungswirtschaft steht nach Einschätzung des Veranstaltungs-Kommentators Herbert Fromme extrem unter Wandlungsdruck. Sie würde von den „Check24s dieser Welt“ immer öfter zum reinen Risikoträger degradiert.

In den Diskussionen auf der Fachtagung wurde deutlich, dass neue Serviceangebote der Assekuranzen nur dann Sinn machen, wenn sie für den Kunden einen deutlichen Mehrwert darstellen und regelmäßig genutzt werden. So sollten die Versicherer Service möglichst in die Alltagswelt der Kunden integrieren.

Versicherer müssen Daten aufdecken

Nach Einschätzung von Julius Kretz, Bereichsleiter Marketing-Systeme & Plattformen bei der Alte Leipziger – Hallesche Gruppe, werden Versicherer künftig zur Freigabe ihre Daten gezwungen werden. Es ergehe ihnen dann so wie den Banken, die schon heute Zugriff auf ihre Konten durch Dienstleister zulassen müssen.

Darauf sollten sich die Assekuranzen einstellen und schon heute die EU-Richtlinie zur Regelung der Geschäftstätigkeit von Zahlungsdienstleistern in der Europäischen Union (PSD II) nutzen.

Dabei sei es besonders wichtig, dass gegenüber den Kunden Transparenz über Ziel und Zweck der Datennutzung offengelegt werde. Wer die Bankkonten der Kunden auswerten kann, könnte etwa beim Kauf eines E-Bikes schnell auf die hohe Diebstahlgefährdung hinweisen.

Ökosystem Gesundheit nutzen

Durch die Coronakrise wären viele Konsumenten auf digitale Produkte umgestiegen und würden das nun mehr einfordern. „Daher sehe ich für die Versicherer große Chancen im Bereich Gesundheit“, sagte Christian Gnam, Managing Director beim Insurtech Hub Munich e.V.. Versicherer könnten Betreuung und Prävention anbieten und sollten dabei möglichst mit Insurtechs kooperieren.

Während sich viele Experten dafür aussprechen, dass Versicherer auch Konkurrenzangebote auf digitalen Plattformen zulassen, erteilte Markus Reinhard, Mitglied des Vorstandes der SV Sparkassen Versicherung einer „Maklerstrategie“ eine klare Absage.

„Nicht die Produktvielfalt ist wichtig, sondern schnelle digitale Prozesse“, so Reinhard. Daher fordert er, dass der S-Versicherungsmanager, eine Entwicklung des Insurtechs Clark Germany GmbH, bei den öffentlichen Versicherern in Deutschland nur als Multikanal der Ausschließlichkeit eingebunden wird.