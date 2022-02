Versicherungsmakler sind besser durch die Krise gekommen

3.2.2022 – Viele Versicherungsagenturen sehen im zweiten Coronajahr Probleme bei der Gewinnung von Neukunden. Demgegenüber sind viele Versicherungsmakler gut durch die Krise gekommen, wie in einer Umfrage festgestellt wurde. Allein: Wer sich ausgerechnet auf eine Corona-Krisenbranche spezialisiert hat, muss wohl auch weiterhin mit schwerem Geschäft rechnen. Alles, was Vermittler zu diesem Thema wissen müssen, sowie einen Rück- und Ausblick auf die Pandemie finden sich in einem Dossier.

Im zweiten Coronajahr kommen in vielen Versicherungsagenturen verstärkt wirtschaftliche Probleme auf. Für die gibt es einen guten Grund: Der persönliche Kontakt fehlt. Das ist eines der größten Mankos in der Pandemie – egal, wie digital ein Betrieb oder der Vertrieb aufgestellt sind. Denn Defizite im Versicherungsschutz ergeben sich vielfach erst im „Smalltalk“ und der persönliche Eindruck hilft enorm, wenn es um die Empfehlungsbereitschaft geht.

Gewinnung von Neukunden größte Schwierigkeit

Laut einer Umfrage vom vergangenen Herbst sieht die Mehrheit der Vermittler die Gewinnung von Neukunden als größte Schwierigkeit (62 Prozent). Es folgen die Organisation und Treffen mit Kunden für die Beratung (51 Prozent) sowie die Ansprache von Cross-Selling (46 Prozent).

Oliver Gaedeke

(Bild: Stefan Wernz)

Fast die Hälfte (41 Prozent) der Agenturen gibt an, inzwischen regelmäßig Service- und Beratungsgespräche per Videokonferenz mit ihren Kunden durchzuführen. 2018 waren es gerade mal acht Prozent.

„Der fehlende persönliche Kontakt in der Ansprache neuer Kunden, in der Erstberatung und in den bestehenden Kundenbeziehungen ist eine schleichende Gefahr für Versicherungsagenturen“, kommentiert Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer der Sirius Campus GmbH, die Ergebnisse der Benchmark-Studie „Erfolgsfaktoren im Ausschließlichkeits-Vertrieb 2021“ (VersicherungsJournal 15.11.2021).

Erschwerend kommt hinzu: Nicht alle Versicherer „können Krise“, denn nur wenige Gesellschaften punkten mit wirkungsvoller Unterstützung ihrer Vertriebsorganisation.

Tägliche Arbeit im Vermittlerbüro wird erschwert

Wie schwer das tägliche Arbeiten selbst ohne drastische Schließungsmaßnahmen in der Pandemie ist, beschreibt ein Vermittler aus Nordrhein-Westfalen.

„Vorgestern war ein Kunde bei mir im Büro, der am nächsten Tag in Quarantäne musste, weil er Kontakt zu einem positiv auf Corona Getesteten hatte. Später stellte sich heraus, dass er negativ ist. Trotzdem musste ich erst einmal für zwei Tage das Büro schließen. Es gibt aktuell einfach keine Planungssicherheit mehr“, so der Vermittler einer großen Assekuranz.

Immerhin können sich die Vermittler auf ihre Interessensvertretungen verlassen. Aktuelle Informationen zu Maßnahmen, Recht und Hilfen in der Pandemie gibt es zum Beispiel auf der Website des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK). „Wir versorgen unsere Mitglieder zeitnah mit Informationen zu den aktuellen Corona-Maßnahmen“, so BVK-Präsident Michael H. Heinz gegenüber dem VersicherungsJournal (23.11.2021).

Makler sind gefragt wie nie zuvor

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

In der Krise zeigt sich, dass Allrounder, die in der Gewerbe- und Industrieversicherung breit aufgestellt und zusätzlich im Privatkundengeschäft aktiv sind, weiterhin gute Geschäfte machen können. Das bestätigen die Umfragewerte des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM). 98 Prozent beurteilten bei der traditionellen Trendumfrage ihre Geschäftslage in den ersten acht Monaten 2021 als „gut“ oder „befriedigend“ (13.10.2021).

An der Umfrage beteiligten sich 232 (Vorjahr: 265) Betriebe – repräsentativ über alle Größenklassen hinweg. Dr. Hans-Georg Jenssen, geschäftsführender Vorstand des Verbandes: „Die Makler waren in der Corona-Situation so viel gefragt wie nie zuvor.“

Dabei habe der Verband unter anderem mit Webinaren – etwa zur Kurzarbeit – unterstützt. „Wir haben aber auch Glück gehabt, dass die staatlichen Maßnahmen viele Unternehmen aufgefangen haben und damit eine Insolvenzwelle im zunächst befürchteten Ausmaß ausgeblieben ist“, so Jenssen.

Schattenseiten für Versicherungsmakler

Doch es gibt auch für Versicherungsmakler Schattenseiten in der Krise. So mussten Berufsträger, die sich überwiegend auf die Vermittlung von Veranstaltungen, Reisen oder Gastronomie konzentriert haben, in aller Regel mit Umsatzeinbußen rechnen. Das Neugeschäft brach – egal, wie hoch der Digitalisierungsgrad des Unternehmens war – meist deutlich ein. Gleich doppelt betroffen ist beispielsweise Ulrich Hähnel von der Hähnel Assekuranzmakler GmbH & Co KG.

Hähnel ist Experte für die Absicherung von Restaurants, Hotels und Sportveranstalter. Er berichtet nicht nur von einem Umsatzrückgang, sondern auch von seinem Kampf um eine faire Entschädigung für seine Kunden, die eine Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) abgeschlossen hatten.

„Immerhin können fast alle meine Kunden kostenfrei ihr Recht suchen“, so Hähnel. In der Regel besteht bei den Unternehmen eine Firmenrechtsschutzpolice, die auch Versicherungsvertrags-Rechtsschutz umfasst.

BGH zerstört Hoffnungen auf Entschädigung

Der Streit um pandemiebedingte Leistung aus der BSV hat noch kein Ende gefunden. Die Auseinandersetzung zwischen den Kunden und Versicherern schädigt nach Meinung des BDVM das Image der Branche nachhaltig und auf Jahre hinweg. Das ist ein „juristischer Häuserkampf“, sagt BDVM-Vorstand Jenssen.

Die Hoffnungen Tausender Gastronomen, Hotelbesitzer und Eventveranstalter auf eine Corona-Entschädigung aus ihrer privaten BSV hat nun aber der Bundesgerichtshof (BGH) mit einer ersten Entscheidung am 26. Januar 2022 (IV ZR 144/21) zerstört. Eine Entschädigung aus der Betriebsschließungs-Versicherung für coronabedingte Lockdowns wurde abgelehnt (27.1.2022).

Verhandelt wurden die wohl am meisten verbreiteten Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. Das Transparenzgebot haben die Richter „kleingeurteilt“. Chancen haben wohl nur noch Kunden mit Bedingungen, die offen auf das Infektionsschutzgesetz verweisen. Weitere BGH-Entscheidungen sind aber durchaus möglich.