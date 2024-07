Versicherungsmakler kämpft bis zum Bundesgerichtshof um seine Vergütung

4.7.2024 – Eine Kundin hatte mit einem Makler außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten eine Honorarvereinbarung geschlossen. Später forderte sie eine Rückzahlung des Honorars. Die Vorinstanzen gaben ihr recht. Der BGH entschied jedoch dagegen. Es bestehe keine EU-rechtliche Verpflichtung, ein Widerrufsrecht für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Versicherungsvermittlungsverträge vorzusehen.

Eine Kundin hatte im Februar 2018 in ihrem Laden eine „Honorarvereinbarung“ mit einem Versicherungsmakler geschlossen.

Er war beauftragt, ihre Krankenversicherung nach Möglichkeit günstiger zu gestalten – weiterhin bei Versicherer B. und in etwa mit dem bisherigen Leistungsumfang, sofern von Kundenseite nicht anders gewünscht.

Als Honorar wurden 80 Prozent der berechneten Jahresersparnis plus Mehrwertsteuer vereinbart, Neuabschlüsse bei anderen Gesellschaften waren honorarfrei.

Ob der Makler bereits Bestandsbetreuer der Klägerin bei der B. war, als er seine vertragliche Leistung erbrachte, und eine dafür gezahlte Provision auch eine Beratung über eine Vertragsänderung abdeckte, ist zwischen den Parteien strittig.

Alter Tarif und neue Tarife

Bis Ende 2018 zahlte die Kundin bei B. – bei jährlich 1.800 Euro Selbstbehalt – einen Beitrag von 428,87 Euro pro Monat plus 42,89 Euro pro Monat für die Beitragsentlastung im Alter, abzüglich eines für 2018 gewährten Bonus von 0,82 Euro; insgesamt also 470,94 Euro.

Ab Januar 2019 hätte der Gesamtbeitrag wegen Entfalls der letzten beiden Positionen 428,87 Euro betragen. Nach einer Beratung im Dezember 2018 vermittelte ihr der Makler zum 1. Januar 2019 einen Tarifwechsel bei B., bei 337,77 Euro Beitrag monatlich und 1.200 Euro Selbstbehalt jährlich.

Zugleich vermittelte er ihr Verträge mit Versicherer C. Diese umfassten

eine Erstattung der in demselben Kalenderjahr aufgewandten Krankheitskosten bis zu 1.000 Euro für einen Monatsbeitrag von 96 Euro und einen Zuschuss zu bestimmten in demselben Kalenderjahr aufgewandten Zahnbehandlungskosten für einen Monatsbeitrag von 18 Euro.

1.947,82 Honorar für den Versicherungsmakler

Sein Honorar berechnete der Makler so: 470,94 Euro minus 433,77 Euro des neuen Tarifs bei B = 446,04 Euro für ein Jahr zuzüglich einer Selbstbehaltsdifferenz von 1.600 Euro – und von der Gesamtsumme 80 Prozent, also 1.636,83 Euro plus Mehrwertsteuer = 1.947,82 Euro.

Die Kundin klagte in der Folge auf Rückzahlung der 1.947,82 Euro. Der Makler hielt dem seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegen, die Näheres zur Berechnung der Jahresersparnis ausführen – siehe Kasten.

Im Rechtsstreit widerrief die Klägerin mit Schriftsatz vom 29. August 2022 die Honorarvereinbarung vom Februar 2018.

Aus den AGB 5.2.1 Die Jahresersparnis berechnet sich alleine aus der Differenz der monatlichen Beitragsprämien zum Zeitpunkt der policierten Vertragsumstellung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Selbstbehalte. 5.2.2. Dies bedeutet, dass zur Bestimmung der Jahresersparnis der monatliche Prämienbeitrag nach der Umstellung des Versicherungsvertrags von dem monatlichen Prämienbeitrag vor der Umstellung des Versicherungsvertrags abgezogen und mit dem Faktor 12 multipliziert wird. Da es sich um eine Stichtagslösung handelt, sind alleine die Beiträge maßgeblich, die in dem Versicherungsschein aufgeführt werden. Von dem hierdurch gebildeten Betrag wird die Differenz der Jahresselbstbehalte abgezogen, die sich eventuell aus einer Vertragsumstellung ergeben.

Berufungsgericht: Richtlinienkonforme Auslegung erforderlich

Das Amtsgericht Traunstein gab der Klägerin recht, ebenso das Berufungsgericht.

Letzteres entschied, der Klägerin habe ein Widerrufsrecht zugestanden: § 312 Abs. 6 BGB sei richtlinienkonform so auszulegen, dass er nicht auf Versicherungsvermittlungsverträge angewendet wird, die im Fernabsatz und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden.

Im Übrigen könne der Makler – unabhängig von der Frage eines Widerrufs – keinen Anspruch auf die volle Vergütung haben, denn die Regelung zur Vergütungsberechnung in den AGB sei intransparent und deshalb unwirksam.

Wenn die Differenz der Jahresselbstbehalte von der Differenz der Beitragsprämien „abgezogen“ werden, führe dies zu einem negativen Betrag. Der Vermittler habe aber die Differenzen addiert und damit gezeigt, dass er die AGB entgegen ihrem Wortlaut zu seinem Vorteil auslege.

BGH sieht keinen Anspruch auf Rückzahlung des Honorars

Erzherzögliches Palais in Karlsruhe, Sitz des BGH

(Bild: Comquat, CC BY-SA 2.0)

Der Fall ging schließlich zum Bundesgerichtshof (BGH) – und der entschied 4. April 2024 (I ZR 137/23) gegen eine Rückzahlung: „Das Berufungsgericht hat der Klägerin zu Unrecht einen Rückzahlungsanspruch infolge ihres Widerrufs der mit dem Beklagten geschlossenen Honorarvereinbarung zugesprochen.“

Sie habe keinen Anspruch auf Rückzahlung des Honorars aus § 357 Abs. 1 BGB. Mit ihrem Schriftsatz habe sie die Honorarvereinbarung nicht wirksam gemäß § 312g BGB widerrufen können. § 312 Abs. 6 BGB schließe dies aus.

„Es besteht kein Bedürfnis für eine richtlinienkonforme Auslegung der Ausnahmevorschrift des § 312 Abs. 6 BGB für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Versicherungsvermittlungsverträge.“

Kein Bedarf für richtlinienkonforme Auslegung

Die Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher (2002/65/EG) verlange zwar ein Widerrufsrecht für im Fernabsatz geschlossene Versicherungsvermittlungsverträge.

Als Fernkommunikationsmittel gelte dabei jedes Kommunikationsmittel, das ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Anbieters und des Verbrauchers für den Fernabsatz einer Dienstleistung zwischen diesen eingesetzt werden kann.

Aber: „Für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Versicherungsvermittlungsverträge besteht keine unionsrechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein Widerrufsrecht des Verbrauchers vorzusehen.“ Und wenn eine solche nicht bestehe, „muss die Vorschrift des § 312 Abs. 6 BGB insoweit nicht einschränkend ausgelegt werden“.

Soweit ersichtlich, werde eine solche einschränkende Auslegung in Rechtsprechung und Schrifttum auch nur für im Fernabsatz geschlossene Verträge befürwortet. Ein Vertragsschluss unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln liege im gegenständlichen Fall nicht vor.

Auch sonst kein Grund für Widerrufsrecht

Ein Widerrufsrecht ergebe sich übrigens auch nicht daraus, dass nicht bloß ein Tarifwechsel bei B., sondern auch Verträge mit C. vermittelt wurden. Der Auftrag habe sich lediglich auf eine günstigere Vertragsgestaltung bei B. erstreckt, und eine Vergütungspflicht könne auch nur daraus folgen.

„Auch ein etwaiges Widerrufsrecht der Klägerin bezieht sich daher allein auf diese vom Beklagten übernommene Tätigkeit, für die sich die Klägerin im Sinn des § 312 Abs. 1 BGB zur Zahlung eines Preises verpflichtet hat“, so der BGH.

Die Verpflichtungen, die die Klägerin gegenüber C. eingegangen ist, „können somit nicht für die Begründung des Anspruchs des Beklagten, sondern lediglich für die Berechnung der Anspruchshöhe maßgeblich sein“.

Die Bindung der Klägerin an die Honorarvereinbarung sei auch nicht nach § 9 Abs. 2 Satz 1 VVG entfallen. „Die Klägerin behauptet nicht, ihren Vertrag mit der B. – oder auch ihre Verträge mit der C. – widerrufen zu haben. Ob die Honorarvereinbarung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 VVG näher definierten Voraussetzungen eines mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrags erfüllt, bedarf damit keiner Entscheidung.“

Zurück ans Berufungsgericht

Der BGH verwies die Sache zur neuen Verhandlung ans Berufungsgericht zurück und gab dabei auch noch einige Anmerkungen mit auf den Weg.

So stimmt er etwa der Feststellung zu, dass „die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Beklagten zur Ermittlung der Jahresersparnis vorgesehenen Regelungen intransparent sind“.

Ein schlichtes Abstellen auf die Differenz führe dazu, dass sich eine Erhöhung des Jahresselbstbehalts gleich auf den Vergütungsanspruch auswirke wie eine Senkung.

„Zudem liefert die Regelung kein verständliches Berechnungsmodell für Fälle, in denen – wie im Streitfall – neben einem Tarifwechsel in der Krankenversicherung ein Vertrag mit einer Unterstützungskasse abgeschlossen wird.“

Leitsatz

Das Substrat seiner im Internet abrufbaren Entscheidung I ZR 137/23 hat der BGH im untenstehenden Leitsatz zusammengefasst.