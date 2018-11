Versicherungs-Vermittlungs-Verordnung vor der letzten Hürde

14.11.2018

Der Bundesrat soll in dem Plenum am 23. November über die Neufassung der VersVermV (VersicherungsJournal 29.6.2018) abstimmen. Die Änderung ist ein Teil der Umsetzung der EU-Vertriebsrichtlinie IDD (Bundesratsdrucksache 487/18 – PDF, 1 MB) in nationales Recht.

Nach den dem VersicherungsJournal vorliegenden Informationen empfehlen der federführende Wirtschaftsausschuss sowie der ebenfalls eingebundene Rechtsausschuss des Bundesrates, dem vom Bundes-Wirtschaftsministerium vorgelegten Verordnungsentwurf in unveränderter Form zuzustimmen.

Der Tagesordnungspunkt werde auf die so genannte Grüne Liste der in der Länderkammer unstrittigen Themen aufgenommen, die en Block verabschiedet werden, verlautete aus Kreisen des Bundesrates.

Die Verordnung regelt unter anderem das Erlaubnisverfahren einschließlich der Berufs-Haftpflichtversicherung und das Registrierungsverfahren. Zudem werden die Pflichten der Gewerbetreibenden, insbesondere die Pflicht zu einer regelmäßigen Weiterbildung, ausgestaltet. Diese muss auf Anforderung nachgewiesen werden.