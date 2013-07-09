Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Versicherer wollen Zahl der Courtagezusagen tendenziell reduzieren

25.2.2026 (€) – Eine Umfrage der Versicherungsforen Leipzig zeigt, dass der Druck auf den Maklermarkt weiterhin hoch bleibt. In nahezu allen Segmenten planen die befragten Versicherer, ihre Courtageanbindungen tendenziell zu reduzieren. Erwartet wird zudem, dass sich Anbieter aus unwirtschaftlichen Sparten im Maklervertrieb zurückziehen und ihr Geschäft stärker spezialisieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Ausschließlichkeitsvertrieb · Außendienst · Kompositversicherung · Lebensversicherung · Maklerpool · Maklervertrieb · Marktforschung · Mitarbeiter · Versicherungsvertrieb · Vertretervertrag · Vertriebsweg
