Versicherer können sich „Daten-Sharing“ vorstellen

5.5.2022 – Daten mit Dritten zu teilen, kann für Kunden und Versicherer vorteilhaft sein, sagt der Versicherer-Dachverband Insurance Europe. Eine künftige Regulierung müsste aber auch die Risiken berücksichtigen. Gefordert werden besonders Wettbewerbsgleichheit, gerade in Bezug auf Big Techs, sowie „fairer und gleicher Datenzugang“. Ein solcher Rechtsrahmen solle nicht nur die Finanzwirtschaft erfassen, sondern sektorenübergreifend gestaltet sein.

Mit der Zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie von 2015, der PSD2, ist bereits ein Schritt zum „Open Banking“ gemacht worden. Stichworte sind hier die Einrichtung von Schnittstellen und die Öffnung hin zu Services von Drittdienstleistern.

2020 hat die EU-Kommission eine „Strategie zur Digitalisierung des Finanzsektors“ vorgelegt. Ziel: die Fragmentierung des digitalen Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen verringern, Finanzunternehmen unterstützen, ihre „digitalen Operationen im Interesse der Effizienz auszuweiten“, und Konsumenten zu besseren Angeboten verhelfen.

EU plant Open Finance

Aktuell ist aufgrund dessen eine EU-Verordnung in Planung, die einen „Rahmen für ein ‚Offenes Finanzwesen‘ (Open Finance)“ schaffen soll. So soll der Datenaustausch und Zugang Dritter „in einem breiten Spektrum an Finanzsektoren und mit Blick auf zahlreiche Finanzprodukte“ ermöglicht werden.

Betont wird dabei der Grundsatz, dass Kunden die „Eigentümer der von ihnen bereitgestellten Daten und der in ihrem Namen erstellten Daten sind und die Kontrolle über diese Daten haben“.

Für den Versicherungsbereich ist auch schon die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) aktiv geworden (VersicherungsJournal 4.2.2021).

Vorteile durch das Teilen von Daten

Zu diesen Plänen der Kommission hat sich nun der europäische Versicherer-Dachverband Insurance Europe geäußert. Er hält zunächst fest, dass Kunden vom „Teilen von Daten“ vor dem Hintergrund neuer „datengetriebener“ Produkte und Dienstleistungen profitieren können.

Für Versicherer wiederum könne eine größere Datenverfügbarkeit beispielsweise die Risikoüberwachung und die Betrugserkennung verbessern. Auch Innovation und Wettbewerb könnten so gefördert werden.

Gleichzeitig sieht der Verband diverse Risiken, die es in einem gesetzlichen Rahmen zu berücksichtigen wären.

Wettbewerbsgleichheit sicherstellen

Neue Technologien und verändertes Kundenverhalten hätten neue Geschäftsmodelle ermöglicht, zugleich seien auch neue Anbieter wie etwa „Big Techs“ und Plattformen aufgetreten. Insurance Europe pocht deshalb auf Wettbewerbsgleichheit, gerade in Bezug auf Datenzugang und „Datenmonopole“.

Hätte ein Rechtsrahmen für „open insurance“ nur versicherungsbezogene Daten zum Gegenstand, könnten andere Akteure im wettbewerblichen Vorteil sein, betont Insurance Europe.

Das Papier nennt als Beispiel Big Techs, die als Teil ihres Geschäftsmodells auch nicht-finanzielle Daten sammeln, generieren und diese mit Finanzdaten kombinieren, aber nicht mit anderen teilen müssen oder hierfür kein einfach nutzbares Datenformat verwenden.

Wenn solche Big Techs somit aufgrund viel häufigerer Interaktion mit Verbrauchern ein „viel breiteres Verständnis vom Konsumenten“ nutzen könnten, könnten sie versucht sein, Versicherungen nur jenen anzubieten, die sie als geringes Risiko einschätzen, fürchtet Insurance Europe.

Sektorenübergreifende Regeln

Kritisch sähe der Dachverband folglich auch, wenn ein Rechtsrahmen für das Teilen von Daten auf den Finanzsektor begrenzt wäre; dies würde Big Techs und anderen Plattformen einen Vorteil verschaffen.

„Deshalb ist sektorenübergreifendes Daten-Teilen entscheidend und sollte über die Finanzindustrie hinausgehen und Autohersteller, Telekomunternehmen, die Energieindustrie et cetera einschließen.“

Zustimmung des Kunden

Wenn Unternehmen verpflichtet sein sollen, Kundendaten zu teilen, so müsse sichergestellt sein, dass dies aufgrund einer Einwilligung der Kunden geschieht.

Da Versicherungsdaten, speziell in der Lebens- und Krankenversicherung, sensibel seien, solle ein Kunde „absolutes Vertrauen“ in die Sicherheit und „volle Kontrolle“ über die geteilten Daten haben können. Es solle auch dafür gesorgt sein, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

Andere gesetzliche Grundlagen, die es erlauben, Daten zu erheben, sollen davon aber nicht berührt sein, unterstreicht Insurance Europe. Als ein Beispiel für ein solches „legitimes Interesse“ führt der Verband die Untersuchung von Betrugsversuchen an.

Standardisierung von Schnittstellen und Datenqualität

Insurance Europe hält außerdem für wesentlich, dass Standards für das Teilen von Daten entwickelt werden, und drängt hier auf die Einbindung der Branche.

Die Standardisierung von Schnittstellen „wäre ein notwendiger erster Schritt für die Öffnung von Versicherungsdaten“. Gefragt seien hierfür strukturierte, offene Dateiformate, die eine automatisierte Verarbeitung erlauben.

Standardisierung sei auch in der Datenqualität angezeigt, zumal Daten aus vielen verschiedenen Quellen stammen können. Ein rechtlicher Rahmen müsse die einzuhaltenden Qualitätskriterien definieren.

Versicherer sollen keine eigenen Daten teilen müssen

Nicht zuletzt möchte Insurance Europe von einer Regulierung auch geklärt haben, welche Daten überhaupt zu teilen wären.

Grundsätzlich sei zu unterscheiden zwischen Daten, die von Kunden direkt zur Verfügung gestellt und von ihm kontrolliert werden, und „eigenen“ Daten der Versicherer, die diese durch Verarbeitung oder „Anreicherung“ der Kundendaten erstellt haben.

Versicherer, so der Verband, sollten nicht verpflichtet werden, sensible Geschäftsinformationen oder solche „eigene“ Daten, die das Ergebnis ihrer eigenen Arbeit sind, zu teilen. Insurance Europe meint damit etwa vom Versicherer erstellte Risikoprofile oder Underwriting- und Schadenleistungsmodelle.

Welche Art von Daten letztlich zu teilen sein sollen, solle ganz grundsätzlich „gut überlegt“ werden. Berücksichtigt werden solle dabei, wo dies aus Kundenperspektive tatsächlich Nutzen stiftet.

Zum Herunterladen

Die vollständige Stellungnahme kann von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.

In Deutschland kümmert sich die Free Insurance Data Initiative e.V. (Frida) um die Grundlagen für die Entstehung von digitalen Ökosystemen. Dazu gehören branchenweit standardisierte Datenschnittstellen (26.8.2021).