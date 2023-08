Versicherer antworten auf Kleinanlegerstrategie

30.8.2023 – Im Mai hat die EU-Kommission ihren Entwurf für eine „Kleinanlegerstrategie“ vorgestellt, inklusive partieller Provisionsverbote und weiterer neuer Vorgaben. Der Branchen-Dachverband Insurance Europe kritisiert in seiner nun veröffentlichten Antwort an die Kommission mehrere Punkte, darunter die Pläne für Vergütung oder „Value for Money“-Benchmarks und zusätzliche „Bürokratie“. Der BVK bekräftigte unterdessen seinen Standpunkt, Makler wären von den neuen Provisionsverboten nicht betroffen, und kündigte ein Gutachten an.

Die Europäische Kommission hat im Mai ihre Kleinanlegerstrategie („Retail Investment Strategy“, RIS) vorgestellt und damit Kritik aus der Versicherungsbranche geerntet, speziell wegen partiell vorgesehener Provisionsverbote (VersicherungsJournal 25.5.2023, 8.6.2023).

Der europäische Versicherer-Dachverband Insurance Europe hat nun am Dienstag seine Antwort im Rahmen der Konsultation der Kommission veröffentlicht.

Darin listet der Verband eine Reihe von Punkten auf, die er als problematisch erachtet. Er fasst damit im Wesentlichen die in den vergangenen Wochen bereits geäußerten Vorbehalte von Versicherern zusammen.

Ja, aber …

Zunächst schickt Insurance Europe vorweg, dass man das Ziel der RIS „voll unterstützt“, nämlich den geringen Grad der Teilnahme von Kleinanlegern an den Finanzmärkten anzugehen und die Investoren gleichzeitig vor Fehlverkaufspraktiken zu schützen.

Einige RIS-Vorschläge, befürchte die Industrie, würden es aber „für Konsumenten viel schwieriger machen, zu investieren, sie davon abhalten, dies zu tun, oder sie dazu verleiten, eher das billigste als das beste Produkt zu kaufen“, so der Verband.

Kritik an Provisionsverboten

Zuvorderst übt Insurance Europe Kritik an den Plänen hinsichtlich der Vergütung, Stichwort Provisionsverbote.

Diese stünden dem Ziel der RIS, Investieren „inklusiver“ zu machen, entgegen, weil es dadurch für Verbraucher „schwieriger oder sogar unmöglich“ sein werde, sich nach verschiedenen Anlagealternativen umzusehen, ohne jeweils dafür vorab zu bezahlen.

Der Verband „empfiehlt“ deshalb, „die Wahlmöglichkeiten der Konsumenten beizubehalten“ und es den Mitgliedstaaten selbst zu überlassen, wie sie die Frage der Vergütung regeln.

„Value for Money“-Benchmarks

Des Weiteren sollten aus Sicht von Insurance Europe die für Kosten und Performance angedachten „Value for Money“-Benchmarks nochmals überdacht werden.

Denn der Verband sieht hier zweierlei Gefahren: die Beschneidung der Freiheit des Marktes, Produkte zu designen, sowie „Preiskontrollen und andere unbeabsichtigte negative Folgen sowohl für Versicherer als auch Konsumenten“.

Bürokratie im Verkaufsprozess

Einige Vorschriften würden den Weg der Verbraucher zum Investment außerdem verlängern und erschweren. Insurance Europe beanstandet zusätzliche Schritte zu bereits jetzt langen Eignungs- und Angemessenheitstests, neue „Bürokratie“ und ausgeweitete Berichts- und Dokumentationsvorgaben.

Das entmutige die Verbraucher, mache Compliance teurer und Finanzdienstleistungen infolgedessen weniger kosteneffizient. Vielmehr müsse aber ein schlankerer und kosteneffizienterer Verkaufsprozess gewährleistet sein, ebenso eine nutzerfreundlichere Form der Offenlegung von Produktinformationen.

Die Form der Rechtssetzung

Nicht zuletzt ist die Interessvertretung der Meinung, dass zu viel Regelungskompetenz auf Durchführungsebene angesiedelt wird. Dadurch würden die zu erlassenden Vorschriften der politischen Debatte entzogen.

Um die Umsetzung zu erleichtern, sollten die Regelungen bereits auf „Level 1“, also auf (EU-) gesetzlicher Ebene „ausreichend klar“ sein und Spielraum für Anpassungen auf mitgliedstaatlicher Ebene lassen, so Insurance Europe.

BVK sieht Makler „von Provisionsverbotsplänen nicht betroffen“

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) bekräftigte unterdessen am Dienstag in einer Mitteilung seinen Standpunkt (Medienspiegel 13.6.2023), dass die Pläne der EU-Kommission hinsichtlich der Provisionsverbote deutsche Versicherungsmakler gar nicht beträfen.

Hierzu werde der BVK „in nächster Zeit“ ein Gutachten von Professor Dr. Christoph Brömmelmeyer von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) veröffentlichen. „Mit dieser wissenschaftlichen Expertise können wir sagen, dass die RIS Maklern nicht verbieten wird, gegen Courtage Versicherungsanlage-Produkte zu vermitteln“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz.

Auf Provisionszahlungen verweisen

Richtig sei, dass die Provision für die Vermittlung von Versicherungsanlage-Produkten nach dem RIS-Entwurf entfiele, wenn der Vermittler eine Beratung auf unabhängiger Basis ankündigt, wird Brömmelmeyer in der Aussendung zitiert.

„Der Versicherungsmakler müsste künftig also im provisionsbasierten Vertrieb von Versicherungsanlage-Produkten klarstellen, dass er zwar nicht persönlich von einem bestimmten Versicherer abhängig ist, dass die von ihm angebotene Dienstleistung aber ‚nicht unabhängig‘ erfolgt, weil er wirtschaftlich gesehen auf Provisionszahlungen angewiesen ist“, so Brömmelmeyer.

Auch der AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hat ein Gutachten zu den Plänen der EU-Kommission erstellen lassen, dieses stammt von Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski. Es lege dar, dass es sich um einen „erwiesen rechtswidrigen Vorschlag der EU-Kommission“ handle, so der AfW in einer Pressemeldung zu diesem Thema.

Zum Herunterladen

Das 30-seitige Dokument von Insurance Europe („Response to the European Commission consultation ‚Retail investment – new package of measures to increase consumer participation in capital markets‘“) kann als PDF-Dokument (nur auf Englisch abrufbar) von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.