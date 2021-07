Vermittlerzahl weiter im Aufwind

7.7.2021 – Die Zahl der Versicherungsvermittler ist zwischen Ende März und Ende Juni zum dritten Mal in Folge gestiegen. An der positiven Entwicklung hatten alle Vermittlertypen teil. Am dynamischsten entwickelten sich die produktakzessorischen Vermittler.

Am 30. Juni waren im Vermittlerregister 199.645 Versicherungsvermittler eingetragen. Dies zeigt die am Dienstag vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichte Statistik.

Dritte Zunahme in Folge

Gegenüber Ende März (VersicherungsJournal 1.4.2021) ist dies ein Zuwachs um 872 beziehungsweise 0,4 Prozent. Mit der dritten Zunahme in Folge hat sich der positive Trend – wenn auch leicht abgeschwächt – fortgesetzt. Damit wurde zur Jahresmitte erstmals wieder der Stand von Mitte 2019 (199.421 Registrierte, 11.7.2019) übertroffen.

Zwischen Anfang 2011, als das Register noch 263.452 Betriebe zählte, und Herbst 2020 (5.10.2020) hatte es in fast jeder Dreimonatsperiode einen Rückgang gegeben. Das Minus belief sich in diesem Zeitraum insgesamt auf über ein Viertel. Nach absoluten Zahlen war eine Abnahme um etwa 66.700 zu beobachten.

Mehr (gebundene) Vertreter

Größte Gruppe sind die 119.668 gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (nach § 34d Absatz 7 GewO). Ihre Zahl stieg im zweiten Quartal um 362 Firmen beziehungsweise 0,3 Prozent. Damit wies diese Vermittlergruppe das niedrigste Wachstum auf.

Im Vergleich zu Jahresbeginn (15.1.2021) stand für diesen Vermittlertyp mit 1,3 Prozent allerdings die zweitgrößte Steigerungsrate zu Buche (plus 1.533 Betriebe).

Der Kreis der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) vergrößerte sich zwischen April und Juni um 220 Personen beziehungsweise Firmen (plus 0,8 Prozent) auf 28.159. Im Vergleich zu Anfang Januar ging es ein Prozent bergauf (plus 279 Personen). Zu letztgenanntem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Auch Makler mit Zuwächsen

Noch stärker legten nur die Versicherungsberater (§ 34d Absatz 2 GewO) mit 0,9 Prozent zu (plus drei auf 326 Personen zu. Damit holte diese Gruppe den Verlust aus dem Vorquartal wieder auf und kommt wieder auf die gleiche Anzahl wie zu Jahresbeginn.

Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) waren Ende Juni mit 46.273 Firmen 255 mehr registriert als Ende März (plus 0,6 Prozent). In den ersten sechs Monaten summiert sich der Zuwachs auf 0,7 Prozent (plus 311 Betriebe)

Auch für die produktakzessorischen Vermittler wird ein Plus gemeldet. Dieses lag zwischen Ende März und Ende Juni bei 0,6 Prozent (plus 32 auf gut 5.219 Registrierungen). Auf Sechsmonatssicht betrachtet ging es um 1,7 Prozent (plus 85 Personen) aufwärts.

Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten. Auch von einer Trendumkehr wollten mehrere große Vermittlerverbände nach dem zweiten Anstieg in Folge zum Ende des ersten Quartals noch nicht sprechen (15.4.2021).