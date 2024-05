Vermittlerverbände fordern „kein Vertrieb ohne Beratung“

17.5.2024 – Beim Norddeutschen Versicherungstag haben AfW, BDVM, BVK, VGA, Votum und Hanseatische Versicherungsbörse die „Hamburger Erklärung“ unterschieben. Je ein Agent, Makler und Strukturvertriebler diskutierten die Vor- und Nachteile ihrer Vertriebswege.

Am Donnerstag hat die Alsterspree Verlag GmbH in der Handelskammer in Hamburg ihren Norddeutschen Versicherungstag veranstaltet.

Norddeutscher Versicherungstag 2024 in der Handelskammer Hamburg (Bild: Meyer)

Auf dem Programm stand unter anderem die „Hamburger Erklärung“ (PDF, 276 KB) von AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM), Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Bundesverband der Assekuranzführungskräfte e.V. (VGA), Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. und der Hanseatischen Versicherungsbörse e.V.

Vermittlerverbände sind sich einig

In dem Dokument fordern die Verbände: „Kein Vertrieb ohne Beratung. Die Absicherung von privaten oder gewerblichen Risiken und die langfristige Entscheidung und Festlegung in der Vorsorge sollten nur mit dem Angebot einer fachlich qualifizierten Beratung abgeschlossen werden.

Wir begrüßen die Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die Missstände einiger Versicherer beim Onlinevertrieb analysiert und publiziert hat. Ein Beratungsverzicht darf nicht Voraussetzung für einen Vertragsabschluss sein.“

Weitere Forderungen betreffen Bürokratieabbau, Nachhaltigkeit und die freie Wahl der Vergütung für Versicherungsmakler. Zudem bekennen sich die Verbände zu den Werten des vereinten Europas und rufen die Bürgerinnen und Bürger auf, wählen zu gehen.

Was den Vermittlern am Herzen liegt

Claus Marcus Götte, Mitglied des VGA-Präsidiums, sagte, seit Jahren werde über Bürokratieabbau geredet, aber „gefühlt merkt man davon als Vermittler nichts“. Zur Nachhaltigkeit merkte Jan-C. Garmatz, BVK-Landesvorsitzender in Hamburg, an: „Wir sollten klare Leitlinien haben, denen wir auch folgen können.“

AfW-Vorständin Franziska Geusen plädierte für die persönliche Beratung. Nur so erlangten die Verbraucher tatsächlich Sicherheit. Dass in der Diskussion um die EU-Kleinanlegerstrategie die Position des Maklers in Frage gestellt werde, kritisierte BDVM-Geschäftsführer Bernhard Gause und betonte: „Die Unabhängigkeit liegt in der DNA der Makler.“

Votum-Geschäftsführer Martin Klein forderte zu den anstehenden Wahlen: „Wir müssen Europa aktiv mitgestalten“. Politiker sollen sich der Akzeptanz der Bürger wieder erkämpfen.

Die Erklärung wurde vor Ort unterzeichnet und dem Hamburger Finanzsenator Dr. Andreas Dressel überreicht. Der dankte für den Wahlaufruf und bekannte: „Wir suchen den Dialog“ zur Finanzwirtschaft. Der Bürokratieabbau sei in aller Munde; entscheidend aber sei: „Was passiert im Alltag?“ Regulatorik müsse sein, aber sie müsse maßstäblich sein, sagte der Senator.

Von links: Jan-C. Garmatz , Bernhard Gause, Claus Marcus Götte, Andreas Dressel, Svenja Richartz (Versicherungsbörse), Martin Klein und Franziska Geusen (Bild: Meyer)

Der optimale Vertriebsweg: Agenten, Makler oder Strukturvertrieb?

Über die Unterschiede der Vertriebswege Agenten, Makler und Strukturvertrieb sprachen je ein Vertreter der Berufsgruppen in einer Podiumsdiskussion.

Ruslan Korzhuk, Gründer und Geschäftsführer der Spark Maklerservice GmbH, hob die unternehmerische Freiheit des Maklers hervor: „Man kann als Makler wählen, wie man seine Kunden beraten möchte.“

Tim Wolff, Regionaldirektor der Deutschen Vermögensberatung AG – DVAG, erwiderte: „In allen Vertriebsweg müssen wir unsere Kunden gut beraten“. Bei unzufriedenen Kunden drohten Stornos.

Jan-C. Garmatz, Inhaber der Axa Generalvertretung Jan Garmatz, warf in die Diskussion ein: „Es dreht sich um Werte, Ethik und Moral.“ Der Kunden kaufe, wenn sich seine Lebenssituation dadurch nachhaltig verbessere.

Für Kunden ist der Vertriebsweg nicht das Wichtigste

Nach Korzhuks Erfahrung spielt der Vertriebsweg In der Kundenberatung eine geringe Rolle. Vorteile des Maklers nenne er aber. Wolf versicherte: „Ich habe noch nie einen Makler schlecht gemacht.“ Respekt müsse sein.

Den Vorteil der größeren Produktauswahl des Makler relativierte er. Bei einem Rentenversicherung mit 30 Jahren Beitragszahlungs- und ebenso langer Rentendauer können viel passieren. Heute wisse niemand, welches Produkt in Zukunft gut ist.

Für Garmatz ist wichtig, „dass Du als Verkäufer authentisch bist. Das Thema ist Vertrauen.“

Von links: Ruslan Korzhuk, Jan-C. Garmatz, Tim Wolff (Bild: Meyer).

Serviceversprechen unterscheiden sich

Hinsichtlich der Vorteile der jeweiligen Vertriebswege wies Garmatz auf die Schadenregulierungsvollmachten hin, die viele Agenten hätten, um dem Kunden unmittelbar zu helfen. „Das ist ein wichtiges Kundenbindungsinstrument.“ Und das sei ein Vorteil gegenüber anderen Vertriebswegen.

Wolff setzt auf seinen guten Ruf: „Die Kunden wissen, dass sie sich auf mich verlassen können“.

Für Korzhuk steht fest: „Maklermarkt wird in den nächsten Jahren stärker wachsen“. Er genießt seine Unabhängigkeit: „Man kann sein Unternehmen frei gestalten“. Im Gegensatz dazu sagte Wolf: „Ich will mich nicht um alles selbst kümmern“. Er setzt lieber auf die Unterstützung seines Strukturvertriebs.

Nach Angaben von Alsterspree-Geschäftsführer Tilmann Freyenhagen waren zu der Veranstaltung 700 Besucher angemeldet. Etwa 40 Aussteller hätten sich und ihre Produkte präsentiert. Der nächste Norddeutsche Versicherungstag ist für das übernächste Jahr geplant.