Vermittler werden zum Online-Checker für ihre Kunden

5.7.2018 – Versicherer greifen Vermittlern unter die Arme und bringen diverse digitale Tools für den Beratungsalltag im Endkunden- und Firmengeschäft auf den Markt. Die Online-Angebote sollen unter anderem eine gesetzeskonforme Dokumentation für den Vermittler ermöglichen. Gesetzliche Vorgaben wie die der IDD sind bereits integriert, zeigen die Beispiele von die Bayerische, der Versicherungskammer Bayern sowie von Hiscox und Fonds Finanz.

WERBUNG

Die Neue Bayerische Beamten Versicherung AG (die Bayerische) will mit ihrer neuen Beratungssoftware „BayRat“ ihren Vermittlern und deren Kunden eine umfassende Onlinelösung anbieten. Das Onlinetool arbeitet nach Angaben des Unternehmens mit einem Webdesign, das sich automatisch der Bildschirmgröße des verwendeten Endgerätes anpasst.

Alle gesetzlichen Vorgaben seien in „BayRat“ bereits integriert: die IDD-Anforderungen, Vorgaben für Versicherungs-Anlageprodukte inklusive einer Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung sowie eine umfassende Analyse des Kundenstatus bis zu Produktempfehlungen.

Gutachten von 100 Seiten

Ausgangspunkt ist eine Analyse und Diagnose, in welcher die persönlichen Daten, der Status der bestehenden finanziellen Situation und die Ziele und Wünsche der Kunden erfasst werden. In einem zweiten Schritt folgt ein darauf fußendes Konzept, das Grundlage für eine themenübergreifende Beratung sein soll. Alle Beratungsprozesse werden nach der DIN-Norm SPEC 77222 für die private Finanzvorsorge durchgeführt.

„BayRat“ liefert dem Kunden ein bis zu 100 Seiten starkes Gutachten. Dieses zeigt durch ein Ampelsystem auf, in welchen Bereichen Handlungsbedarf gesehen wird. Dem Vermittler sei so gemeinsam mit dem Kunden vor Ort möglich, Lösungen zu finden, welche an dessen Lebensplanung angepasst werden können.

Versicherungskammer: Firmenkunden im Visier

Die Versicherungskammer Bayern bietet Maklern mit „AloA web“ ein neues Beraterportal in der Schaden- und Unfallversicherung für Firmenkunden. Es enthält Funktionen wie die Schadenverwaltung, Angebotsrecherchen oder die Möglichkeit, online Anträge zu stellen.

Schnelligkeit und Transparenz bei Angebot, Betrieb und Schaden seien im Maklervertrieb entscheidend für die Zusammenarbeit, erklärt die Versicherungskammer dazu in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen von Veranstaltungen für Vermittler will das Unternehmen außerdem den Dialog mit Maklern intensivieren. Im Fokus stehe hier der Ausbau des Firmen- und Landwirtschaftsgeschäfts. Schwerpunkte bei den vergangenen Veranstaltungen waren unter anderem die Themen Naturgefahren, insbesondere Starkregen, Cyberversicherung und Versicherungsschutz für IT-Unternehmen.

Hiscox: neuer Cyber-Risiko-Check für Maklerkunden

Der Spezialversicherer Hiscox Insurance Company Limited, Direktion für Deutschland richtet sich mit einem kostenlosen „Cyber-Risiko-Check“ an Maklerpartner, die den Vertrieb von Cyberpolicen im Angebot haben. Anhand von zehn risikorelevanten Fragen können diese mit ihren Kunden prüfen, wie groß die Gefahr ist, Opfer einer Cyberattacke zu werden. Zudem gibt das Tool eine Indikation, inwiefern die Kunden auf einen Cyberkrisenfall vorbereitet sind, so Hiscox.

Der „Risiko-Check“ umfasst allgemeine Angaben zur Unternehmensgröße und Branchenzugehörigkeit und prüft bisher gemachte Erfahrungen mit Cyberattacken. Zudem wird ermittelt, welche Präventionsmaßnahmen im Betrieb vorhanden sind. Nach jeder Angabe erhalten die Teilnehmer eine Kurzeinschätzung zur Antwort sowie abschließend ein Fazit zur Risikolage im Unternehmen des Kunden.

Die Risikoeinschätzung basiert auf Erfahrungswerten des Versicherers und aktuellem Studienmaterial, so Hiscox. Mit Hilfe des „Cyber-Risiko-Checks“ könnten Makler ihren Kunden eine Sofort-Einschätzung liefern und Gefahren erklären. Auf Wunsch erhalten die Nutzer eine ausführlichere Zusammenfassung per E-Mail.

Fonds Finance: Vermögensverwaltung online

Mit „easyInvesto“ bringt die Fonds Finanz Maklerservice GmbH eine Online-Vermögensverwaltung auf den Markt, die alle angebundenen Vermittler auch ohne Erlaubnis nach § 34f GewO aktiv nutzen können, so der Münchner Maklerpool. Der digitale Helfer wurde in Kooperation mit der DWS Investment GmbH entwickelt, deren Investmentexperten die Online-Vermögensverwaltung aktiv managen.

Die Kunden erhalten gemäß ihrer individuellen Risikobereitschaft, ihren Kenntnissen und Erfahrungen sowie ihrem persönlichen Anlageziel eine von 19 möglichen Anlagestrategien, auf deren Basis die DWS das angelegte Vermögen aktiv verwaltet. „EasyInvesto“ arbeitet dabei mit ETF. Im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten seien hier bereits kleine Anlagesummen möglich, heißt es vom Unternehmen.

Vermittler sollen dabei von einer laufenden Vergütung ab der Depoteröffnung ihrer Kunden profitieren. Die Kunden könnten ihre Anlage digital tätigen und verfügten jederzeit über einen direkten Zugriff auf ihr Vermögen.