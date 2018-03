Vermittler sollten öfter mal den Kunden kontaktieren

12.3.2018 – Alle sprechen von der Digitalisierung in der Assekuranz, ihre Auswirkungen sind jedoch bisher kaum zu sehen. Bei der Fachkonferenz „Breakfast briefing“ des Informationsdienstes Versicherungsmonitor ging es um Strategien und Prognosen – und unter anderem auch die Rolle der Vermittler in der (nahen) Zukunft.

Kundenzentrierung ist bei der Zurich Insurance Group wie auch bei einigen Wettbewerbern seit Langem eine wichtige Strategie. Das heißt, Versicherung nicht als Prozess oder Produkt zu verstehen, sondern von den Bedürfnissen des Kunden her zu denken (VersicherungsJournal 14.10.2013).

Doch diese Umsetzung gestaltet sich offensichtlich nicht einfach, machte Monika Schulze, Global Head of Customer & Digital Experience der Gruppe, auf einer Fachkonferenz des Informationsdienstes Versicherungsmonitor am Freitag deutlich. Sie berichtete von Studienergebnissen, wonach zwar 80 Prozent der Versicherer glauben, sie seien „kundenorientiert“, nur acht Prozent der Kunden aber ihren Versicherer auch also solchen empfinden.

Die Alltagsfalle

Oft gehe es um ganz triviale Dinge wie etwa, dass Kunden für jede Police zum Jahresende einen Brief bekämen statt einer Sammelmitteilung; oder dass Briefe aus Bausteinen bestünden, die nicht zusammenpassten und keinen Sinn ergäben.

Wichtig sei mehr positiver Kontakt zum Kunden. Bislang hätten die Versicherer meist weniger als ein Mal im Jahr Berührung mit dem Kunden und dies sei dann auch noch oft negativ besetzt wie etwa bei einer Rechnung oder Schadenmeldung.

Mehr Kontakt zum Kunden erhöht offensichtlich auch die Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungs-Bereitschaft (Net Promoter Score), wie die Zuhörerin Professor Dr. Michaele Völler vom Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln (IVW Köln) sagte. So hätten Unternehmen mit mehr Kontakt auch einen höheren NPS als solche mit keinem. Insgesamt kommt die Branche sogar auf einen negativen NPS.

Moderne Medien nutzen

Die Versicherer sollten sich nach Einschätzung von Felix Anthonj, Gründer und CEO der Flexperto GmbH, entscheiden, auf welche Teile der Wertschöpfungskette sie sich fokussieren wollen. Wer die Kundenschnittstelle für einen Massenmarkt mit Longtail-Risiken besetzen wolle, brauche einen großen Marktanteil.

Felix Anthonj (Bild: Lier)

Mit über 450 Gesellschaften ist der deutsche Markt stark segmentiert. Selbst große Versicherer haben nur Marktanteile von einigen wenigen Prozentpunkten. Wer vorhabe, den Massenmarkt zu bearbeiten, brauche Verbündete und müsse Marktmacht aufbauen. Andernfalls ginge dieses Geschäft an Dritte wie etwa die großen Internetfirmen Amazon oder Google. Einige Referenten gehen klar davon aus, dass sich der Markt in der nächsten Zeit über Fusionen konsolidiert.

Nach Einschätzung von Anthonj müssten 70 bis 80 Prozent der Vermittler besser beraten. Dazu gehöre auch ein häufigerer Kontakt zum Kunden über neue Medien. Es gehe nicht um Apps oder Portale, „die keiner nutzt“, sondern um einen „Conversational Ansatz“, bei dem das Verkaufsgespräch auf neue Kommunikationskanäle übertragen und weitestgehend automatisiert wird.

Allwissend mit Kontodaten

Für Dr. Sebastian Herfurth, Geschäftsführer der Alecto GmbH, die im Markt als Friendsurance auftritt, stellt die „digitale Bancassurance“ eine Erfolgsmöglichkeit der Zukunft dar. Die Banken verfügten über einen „unfassbaren Datenschatz“.

Sebastian Herfurth (Bild: Lier)

Friendsurance könne über eine Kooperation mit der Aboalarm GmbH Kontodaten innerhalb von Sekunden auf Versicherungsprodukte hin untersuchen und den Schutz für den Kunden über Datenbanken weiterer Kooperationspartner optimieren (VersicherungsJournal 8.12.2016). Vorausgesetzt, der Kunde erlaube den Zugriff und erteile auch eine Maklervollmacht. Zurzeit arbeite man bereits mit mehreren Banken.

Mehrwerte für Versicherer, unabhängige Vermittler und auch den Kunden sieht Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport AG, die rund 20 Tochtergesellschaften im Bereich Insur- und Fintech hat. Er berichtete von seinen Erfahrungen mit der eigenen Plattform für Immobilienfinanzierung Europace. Dabei hätten die unabhängigen Berater zulasten der Bankvertriebe zugelegt.

Direkt alle erreichen

Auf die Bedürfnisse der Generation Millenium mit ihrem anderen Konsumverhalten habe auch noch kein Insurtech eine Antwort, sagte Thomas Münkel, Vorstandsvorsitzender des noch im Aufbau befindlichen und vor der Lizenzerteilung stehenden Versicherer Coya AG.

Thomas Münkel (Bild: Lier)

Auch schaffe es noch kein Insurtech, Millionen von Kunden direkt und unmittelbar zu einem Bruchteil der üblichen Kosten anzusprechen und zu betreuen. Versicherungen blieben ein Produkt, das „keiner will und keiner kauft“.

Diese Erkenntnis münde in China bereits in erfolgreiche Strategien: So habe die Versicherungsgruppe Anbang – die Vorliebe der Bevölkerung für gute Restaurants kennend – einen Online-Restaurantführer konzipiert, über den man dann Kontakt zu potenziellen Kunden bekam. Die Verkaufsplattform Alibaba habe den „Singles Day“ als einen besonderen Aktionstag zum Einkaufen erfunden und über Annexprodukte zuletzt über 860 Millionen Policen verkauft.

Mit Technik voran

Nach den Worten von Münkel startet Coya nicht als Insurtech, sondern als „Techsure“, welches die Technik „nach vorne stellt und dann ausnutzt“, um zum führenden Onlineversicherer zu werden. Im Privatkundengeschäft werde man „alles außer K“ anbieten.

Denn das Kraftfahrtgeschäft sei zu wettbewerbsintensiv, habe unattraktive Margen und stehe vor einem grundlegenden Wandel. „Warum sich also auf einem solchen Feld prügeln, wenn nebenan eine ungemähte Wiese ist?“, so Münkel.