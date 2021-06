Vermittler „regulieren" Fehlanreize besser selbst

4.6.2021 – Die gegenwärtige Regulierungspraxis ist nach Ansicht von Professor Dr. Hans Jürgen Ott nicht in der Lage, Fehlanreize weitgehend zu beseitigen. In seinem Gastbeitrag fordert er, in der Regulierung Neues zu wagen. Als Beispiel verweist er auf das gängige Instrument der Internetbewertungen durch Verbraucher. Allein durch die große Anzahl an Bewertern habe sich dieses Modell bewährt. Und es zeige sich, dass Konsumenten „die Guten“ und „die Bösen“ ganz einfach unterscheiden können.

Die Beseitigung von Fehlanreizen für Vermittler war (wieder einmal) ein Thema auf der Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) (VersicherungsJournal 19.5.2021). Und wieder einmal geht es um rechtliche Vorgaben. In diesem Fall: die Deckelung von Provisionen durch ein „Gesetz zur Deckelung der Abschlussprovision von Lebensversicherungen und von Restschuld-Versicherungen".

Provisionen nicht die einzig möglichen Fehlanreize

Als ob Provisionen die einzig möglichen Fehlanreize wären und als ob man durch rechtliche Vorgaben Fehlanreize grundsätzlich beseitigen könnte.

Schon der griechische Philosoph Platon zweifelte daran, als er sagte: „Gute Menschen brauchen keine Gesetze, um gezeigt zu bekommen, was sie nicht dürfen, während böse Menschen einen Weg finden werden, die Gesetze zu umgehen".

Finanzintermediäre müssen schließlich entlohnt werden

Konkret zum Provisionsdeckel: Finanzintermediäre – als Sammelbegriff für Berater, Vermittler, Tippgeber, Agenten – sollen Menschen beraten, wie sie finanzielle Lebensrisiken minimieren können. Und sie sollen ihnen geeignete Versicherungs-Produkte dazu vermitteln. Wenn sie das als Beruf machen, müssen sie logischerweise dafür entlohnt werden.

Das kann im Einzelfall immer „Fehlanreize" verursachen, die schlechte Vermittler ausnutzen:

Werden Intermediäre von einem Anbieterunternehmen etwa über Provisionen entlohnt, dann müssen sie selbstverständlich im Sinne der Unternehmensziele handeln. Da steht in unserem marktwirtschaftlichen System nun mal der Gewinn im Vordergrund und Umsatz ist dafür Voraussetzung.

Werden sie vom Kunden bezahlt, dann ist der Kunde ihnen ausgeliefert. Er kann die Preiswürdigkeit der Leistung nicht beurteilen, denn sonst bräuchte er keinen Intermediär. Und was schlechte Honorarberater ausrichten können, weiß man mittlerweile auch.

Würden sie vom Staat oder einer öffentlichen Institution bezahlt werden, dann wäre das weder effizient noch effektiv – auch dafür gibt es genügend Beispiele.

Aufsicht hängt einem überholten Regulierungsmodell nach

Hans Jürgen Ott (Bild: privat)

Gesetzgeber und in der Folge auch die Aufsicht hängen einem heutzutage völlig überholten Regulierungsmodell nach. Man stellt zunächst mal jeden unter Generalverdacht und lässt diesen dann (mit viel Aufwand) nachweisen, dass er keinen Missbrauch betreibt oder behindert ihn in seiner Geschäftsausübung.

Man will also jeglichen Missbrauch und dazu führende Fehlanreize juristisch und von vornherein vermeiden. Dass das nicht gehen kann, wusste nicht nur Platon; es wissen leider auch die oben genannten „Bösen".

Eine Möglichkeit sind Internetbewertungen

Heute gibt es mit Internet und Datenbanken technische Möglichkeiten, auf den Generalverdacht und den daraus folgenden Aufwand, der auch die „Guten" trifft, weitgehend zu verzichten und nur die wirklich „Bösen" zu brandmarken.

Eine dieser Möglichkeiten sind Internetbewertungen. Damit kann man Missbrauchsfälle zwar nicht grundsätzlich von vornherein ausschließen (was man auch jetzt nicht kann), aber wirksam, preiswert, schnell, einfach und mit hoher Akzeptanz eindämmen. Jeder kennt solche Bewertungen mittlerweile und nutzt sie für seine Kaufentscheidungen.

Google lebt davon, dass alles Mögliche mit Sternchen bewertet wird. Es gibt also bei Menschen offensichtlich ein starkes Bedürfnis danach, auf einfache Weise zu erfahren, was andere darüber denken. Denn sonst würde Google das nicht einrichten. Und das Bedürfnis von Betroffenen ist groß, anderen die eigene Meinung zu verkünden.

Die Frage ist, welche Nebenwirkungen geringer und erträglicher sind

Die Qualität der Gesamtbeurteilung ergibt sich nicht durch eine sehr komplexe, tiefgehende und vielschichtige Beurteilung durch einzelne Bewerter (zum Beispiel eine Rating-Agentur), sondern durch eine sehr einfache Beurteilung sehr vieler Bewerter.

Und das muss nicht schlechter sein. Das zeigen Studien aus der Aktienkursvorhersage, bei der über Ansätze der Schwarmintelligenz sehr viele Laien zusammen bessere Ergebnisse erbringen als wenige Experten.

Selbstverständlich hätte auch das wieder jede Menge unerwünschte Haken und Nebenwirkungen wie beispielsweise gekaufte Bewertungen. Die Quadratur des Kreises gibt es nicht. Aber es ist die Frage, welche Nebenwirkungen geringer und erträglicher sind.

In der Regulierung Neues wagen

Einen Versuch, in der Regulierung Neues zu wagen, wäre es vielleicht wert, wenn die bisherigen Regulierungsansätze nicht funktionieren. Denn sonst wird die Aufsicht immer dem Vorwurf ausgesetzt sein, bei großen und marktbeherrschenden Unternehmen zu versagen.

Etwa bei den Marktteilnehmern, die sich genügend Juristik-Power leisten können, um rechtliche Vorgaben zu umgehen. – Gemäß dem Spruch des Schriftstellers Hans Kasper: „Stiehl ein Kamel, und sie hängen dich. Stiehl eine Herde, und sie verhandeln mit dir".

Professor Dr. Hans Jürgen Ott

Der Autor ist ehemaliger Leiter des Studiengangs BWL-Versicherung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim.