Vermittler fürchten negative Folgen der Regulierung

5.9.2018 – Die Stimmung im unabhängigen Vertrieb ist zuletzt deutlich abgesunken. Das zeigt die aktuelle Auflage III/2018 der Asscompact Trends zeigen. Bei der Motivation gab es den zweitniedrigsten Wert seit 2011, bei der Zufriedenheit den niedrigsten Wert der letzten neun Studienauflagen. Dies dürfte auf den drohenden Provisionsdeckel in der Lebensversicherung zurückzuführen sein, der sich für eine deutliche Mehrheit aus eigener Sicht negativ auf die Vermittlertätigkeit auswirken würde.

WERBUNG

Etwa drei von zehn unabhängigen Versicherungs-Vermittlern haben im zweiten Quartal 2018 nach eigenem Bekunden zumindest „eher bessere“ Umsätze erzielt als im Vorjahreszeitraum. Andersherum geht aktuell nur gut jeder Fünfte von einer Verschlechterung aus, wie die aktuelle Auflage III/2018 der Asscompact Trends zeigt.

Hintergrund der Studie

Die Studienreihe wird vierteljährlich von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt und beruht jeweils auf einer Online-Umfrage unter mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 400 angegeben.

Die Befragten sind zu 86,3 Prozent männlich, haben durchschnittlich 24,2 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 52,0 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Vertriebsstimmung geht rapide zurück

Trotz dieser im Saldo positiven Einschätzung der Umsatzentwicklung hat sich die Vertriebsstimmung unter den unabhängigen Vermittlern deutlich eigetrübt. So sank der Anteil mit einer „motivierten“ (Antworten „trifft (voll) zu“ auf einer fünfstufigen Skala) vertrieblichen Stimmung um über sechs Prozentpunkte auf nur noch 53,6 Prozent.

Einen niedrigeren Anteil an „motivierten“ Maklern und Mehrfachvertretern gab es nur einmal in den zurückliegenden 19 Auflagen der Untersuchung. Bei der Beurteilung des dritten Quartals 2014 äußerte sich nicht einmal jeder zweite Befragte entsprechend. Der Höchstwert (über 70 Prozent) wurde in der Auflage I/2014 erreicht, als das Schlussquartal 2013 bewertet wurde.

Seinerzeit gab es auch den höchsten Anteil an unabhängigen Vermittlern mit einer „zufriedenen“ Vertriebsstimmung (fast 54 Prozent). Dies gaben aktuell nur noch 45,6 Prozent der Befragten an (minus sechs Prozentpunkte). Der Tiefstwerte wurde auch hier in der Auflage IV/2014 erreicht, als nur ein gutes Drittel zu den „Zufriedenen“ gehörte.

LVRG II wirft seine Schatten voraus

Die aktuell schlechte Stimmung wird unter anderem mit der noch andauernden Evaluierung und Überarbeitung des LVRG (VersicherungsJournal 20.4.2018) zusammenhängen.

In diesem Rahmen wird wahrscheinlich die Provision in der Lebensversicherung gedeckelt werden (VersicherungsJournal 24.8.2018, 17.7.2018, 12.6.2018, 6.6.2018). Über die konkrete Ausgestaltung (VersicherungsJournal 13.4.2018, Medienspiegel 10.4.2018) ist allerdings noch nicht entschieden worden.

Das LVRG II war Sonderthema der Asscompact Trends III/2018. Dazu wurden die unabhängigen Vermittler befragt, für wie wahrscheinlich sie die Justierung der möglichen Stellschrauben halten und welche Auswirkungen sie durch die einzelnen Maßnahmen auf das Maklergeschäft erwarten.

Kommt der Provisionsdeckel in Leben?

Für am wahrscheinlichsten halten die Befragten, dass ein Provisionsdeckel auf Lebensversicherungs-Produkte (ohne Biometrie) eingeführt wird. Rund sechs von zehn Vermittlern gaben an, dies als „(eher) wahrscheinlich“ anzusehen, aber nur etwa jeder Sechste als „(eher) unwahrscheinlich“. Diese Option kommt auf den höchsten Saldo (plus 41).

Dicht dahinter folgt mit ähnlichen Anteilen die Einführung eines fixen gesetzlichen Provisionsdeckels (Saldo: plus 39,3).

Als deutlich unwahrscheinlicher wird angesehen, dass ein Provisionsrichtwert zwischen 2,5 und 4,0 Prozent als reine Vorgabe für die Versicherer beziehungsweise dass ein Provisionsdeckel auf alle Leben-Produkte (inklusive Biometrie) kommen wird. Der Saldo liegt bei gut 15 beziehungsweise knapp 14.

Jeweils weit über 40 Prozent halten dies für „(eher) wahrscheinlich“. Jeweils um die 30 Prozent gehen davon aus, dass dies „(eher) unwahrscheinlich“ ist.

Kaum Hoffnungsschimmer

Wie aus der Untersuchung weiter hervorgeht, zeigt sich die deutliche Mehrheit der unabhängigen Vermittler davon überzeugt, dass sich jegliche Form von Provisionsdeckel negativ auf die eigene Vermittlertätigkeit auswirken wird. Entsprechend äußerten sich zwischen gut 60 und über 70 Prozent.

Ein anderes Bild zeigt sich bei der Transparenz. „So sind sich die Vermittler über die Einführung eines ‚standardisierten und damit leichter vergleichbaren Ausweises der Effektivkosten‘ zwar keineswegs sicher“, heißt es in der Studie. Die Anteile lauteten hier 37,9 Prozent „(eher wahrscheinlich)“ zu 31,4 Prozent „(eher) unwahrscheinlich)“.

Als einzige Stellschraube sehen die Makler und Mehrfachvertreter „hier jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich ein entsprechender Standard positiv auf den Vertrieb auswirken könnte (36 Prozent)“, wird weiter ausgeführt.

Was tun, wenn der Provisionsdeckel kommt? Das VersicherungsJournal hat zu Thema Provisionsdeckel eine Umfrage unter Vermittlern gestartet. Gefragt wird unter anderem, ob die Betriebe bereits eine Strategie für den Fall eines Provisionsdeckels haben und wie diese aussieht. In der Umfrage werden zudem verschiedene Strategie-Möglichkeiten aufgelistet, deren Geeignetheit bewertet werden sollen (VersicherungsJournal 3.9.2018). Die Umfrage läuft bis zum 25. September. Die wenigen Fragen lassen sich in wenigen Minuten beantworten. Alle Teilnehmer bleiben wie immer anonym. Die Ergebnisse werden im VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2018 veröffentlicht, das im Oktober erscheint.

Die Studie „Asscompact Trends III/2018“ kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.