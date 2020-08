Vermittler darf nicht als „Assekuranz-Service GmbH“ firmieren

5.8.2020 – Ein Versicherungsvermittler, der sein Unternehmen als „Assekuranz-Service GmbH“ bezeichnet, erweckt einen falschen Eindruck. Er ist daher dazu verpflichtet, den Firmennamen zu ändern. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 22. April 2020 hervor (I-20 U 153/19).

Der Entscheidung lag der Fall eines Versicherungs-Vermittlers zugrunde, der abgemahnt worden war, weil er seine Firma als „Assekuranz-Service GmbH“ bezeichnet hatte. Bemängelt wurde ferner, dass im Impressum seines Internetauftritts „Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin)“ stand.

Gerichte rügen Wettbewerbsverstoß wegen Irreführung

Beides stuften sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Düsseldorf als auch das von dem Versicherungsvermittler in Berufung angerufene Düsseldorfer Oberlandesgericht als Wettbewerbsverstoß ein.

Sie verpflichteten ihn dazu, sowohl seinen Firmennamen als auch das Impressum seiner Homepage zu ändern. Er wurde ferner dazu verurteilt, die Kosten der Abmahnung zu bezahlen.

Irreführung durch den Begriff Assekuranz

Nach Ansicht der Richter dürfen Versicherungsvermittler den Begriff „Assekuranz“ gemäß § 6 VAG nur dann in ihrer Firmenbezeichnung führen, wenn er mit einem Zusatz versehen ist, welcher die Vermittlereigenschaft klarstellt.

Denn durch die Bezeichnung „Assekuranz-Service“ werde bei einem durchschnittlichen Verbraucher der Eindruck erweckt, dass es sich um eine ausgelagerte Serviceabteilung eines Versicherers handele. Auch ein möglicherweise klarstellender Hinweis auf der Internetseite eines Vermittlers führe nicht zu einer Vermeidung dieser Irreführung.

Selbst wenn der eher altertümliche Begriff „Assekuranz“ in Fachkreisen als „Versicherungsagent“ verstanden werden sollte, so sei er zum Beispiel im Online-Lexikon Wikipedia als „altertümlicher Ausdruck für Versicherungs-Unternehmen“ definiert – so das Düsseldorfer Oberlandesgericht in der Begründung seines Beschlusses.

Hinweis auf die Bafin im Impressum ist fehlerhaft

Im Übrigen sei auch das Impressum der Homepage des Vermittlers fehlerhaft und müsse geändert werden. Denn bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) handele es sich nicht um die für Versicherungsvermittler zuständige Aufsichtsbehörde.

Dass sie Meldungen an die zuständige Behörde weiterreiche, sei unerheblich. Denn das würden andere Behörden auch tun. Weitere Maßnahmen könne die Behörde wenigstens nicht ergreifen. Das würde ein durchschnittlicher Verbraucher aber bei der Nennung der Bafin als Aufsichtsbehörde erwarten.