Verivox wegen Intransparenz verurteilt

12.5.2020 – Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft dem Versicherungsvermittler vor, im Vergleich von Privathaftpflicht-Versicherung nicht ausreichend auf nicht teilnehmende Versicherer hinzuweisen. Das Landgericht Heidelberg hat der entsprechenden Unterlassungsklage stattgegeben. Der Makler will den Streit bis zur letzten Instanz ausfechten.

Nach Meinung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. - VZBV ist die Verivox Versicherungsvergleich GmbH intransparent. Das Landgericht Heidelberg hat sich mit Urteil vom 6. März 2020 (6 O 7/19) dieser Meinung angeschlossen und einer Unterlassungsklage der Verbraucherschützer stattgegeben.

Nach Erkenntnis des Gerichts weist der Versicherungsmakler nicht ausdrücklich genug darauf hin, dass sein Vergleich von Privathaftpflicht-Versicherungen auf einer eingeschränkten Marktauswahl beruht. Es hat damit gegen geltendes Recht verstoßen.

Verivox stellt nur gut die Hälfte der Anbieter im Vergleich dar

„Ob ein Versicherungsvergleich wirklich zu den besten Angeboten führt, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Anbieter und Tarife einbezogen sind“, sagt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin beim VZBV. „Deckt der Vergleich nicht einmal die Hälfte des Marktes ab, sind Kunden vor Vertragsabschluss klar und deutlich über diese wesentliche Einschränkung zu informieren.“

Nach Köpfen stellt aber Verivox sogar mehr als die Hälfte des Marktes dar, wie das Landgericht selbst feststellt. So liegt das Verhältnis zwischen teilnehmenden und nicht teilnehmenden Versicherern bei 49 zu 41.

Trotzdem haben sich die Richter der Rechtsauffassung der Verbraucherschützer angeschlossen. Dabei weist das beklagte Unternehmen eine Liste der teilnehmenden Gesellschaften, die Erstinformation über seinen Status als Versicherungsmakler und die Verbraucher-Information als „Links“ sowohl vor als auch nach dem Vergleich auf der linken Seite der Homepage aus.

Darstellung der berücksichtigten Versicherer zu unscheinbar

Nach Meinung des Gerichts ist diese Darstellung aber zu mager. Zudem sind die Richter der Meinung, dass die Aussage „teilnehmende Gesellschaften“ für einen normalen Verbraucher nicht aussagekräftig genug ist.

So schreibt das Gericht: „Auch aus dem Begriff ‚Teilnehmende Versicherer‘ muss der Kunde Schlüsse ziehen, um auf die Idee zu kommen, dass Verivox nicht auf der Grundlage einer hinreichenden Anzahl von Versicherern berät. Der Kunde muss zunächst einmal überhaupt darauf schließen, dass es auch nicht teilnehmende Versicherer gibt.“

Für den Vermittler wäre es nun ein Leichtes, die Kritikpunkte zu ändern. So ist beispielsweise in verschiedenen Fällen der große Konkurrent, die Check24 Vergleichsportale GmbH, vorgegangen. Die ergangenen Urteile waren dann in der Regel längst inhaltlich gegenstandlos. Doch Verivox will im Streit mit den Verbraucherschützern auf keinen Fall klein beigeben.

Portal wehrt sich gegen Vorwurf der Verbraucherschützer

Das Vermittlungs-Unternehmen will den Streit bis zur letzten Instanz ausfechten. „Wir sind überzeugt, dass wir als Versicherungsmakler alle Beratungsanforderungen vollständig erfüllen“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Schütz. Daher hat sein Unternehmen bereits gegen ein Urteil des Landgerichts Heidelberg Berufung eingelegt.

„Der Hinweis zur Marktabdeckung ist aus unserer Sicht deutlich sichtbar“, sagt der Manager. Zudem finde der Nutzer immer ein Vergleichsergebnis, das nach Preis und Leistung erstklassige Tarife enthält. „Das ist aus Verbrauchersicht doch wichtig“, meint Schütz.

Doch inhaltlich argumentieren die Verbraucherschützer gar nicht. Möglicherweise liegt das daran, dass im Vergleich von Verivox viele günstige und hochwertige Deckungskonzeptanbieter teilnehmen.

Viele hochwertige Privathaftpflicht-Versicherungen im Vergleich

Wer also eine umfassende Privathaftpflicht-Versicherung mit hohen Deckungssummen sucht, findet die überwiegend bei den teilnehmenden Versicherern. Das zeigt, dass die Verbraucherschützer wohl aus grundsätzlichen Erwägungen gegen kommerzielle Vergleicher vorgehen, denn sie führen zu einer starken Marktransparenz, die Verbraucherschutz in gewissem Umfang überflüssig macht.

In der Realität greifen Verbraucherschützer bei ihren Beratungen sogar selbst auf Makler-Vergleichsprogramme zurück. Dass es keinen Zusammenhang zwischen Provision und gelistetem Ergebnis gibt, hatte schon 2019 das Bundeskartellamt nach einer zweijährigen Untersuchung von Vergleichsportalen festgestellt.

Hinweis auf Provisionen nicht sofort sichtbar

Etwas unglücklich ist bei Verivox der Hinweis, dass es „Gesellschaften (gibt), die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Dadurch können wir den Markt nicht zu 100 Prozent vollständig abbilden.“

Hier fehlt der Hinweis, dass beim Vergleich der Privathaftpflicht-Versicherung, nur Gesellschaften gelistet werden, die auch Provisionen zahlen.

Auch das hat das Landgericht kritisiert. Provisionen würden nur an anderer Stelle erwähnt. Demgegenüber listet der Makler in der Kfz-Versicherung auch Tarife von Gesellschaften, die keine Provisionen zahlen.

Ähnlich geht Check24 schon seit längerer Zeit vor. Die Angebote ohne Provisionsvereinbarung werden aber im Gegensatz zu Verivox allein von der Leistungsseite dargestellt.