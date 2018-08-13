Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Verbraucher bewerten diese Versicherer als besonders familienfreundlich

28.8.2025 (€) – Die Cosmosdirekt und die R+V können sich in einem Ranking von Servicevalue und Welt am Sonntag als familienfreundlichste Versicherer behaupten. Familien mit Kindern haben hierfür Anbieter verschiedener Branchen nach acht Kriterien bewertet – ganz vorne in der Gesamtwertung landen Freizeitparks, Zoos und Urlaubsanbieter.

Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Direktversicherung · Direktvertrieb · Marketing · Mitarbeiter · Preis-Leistungs-Verhältnis · Ranking · Zielgruppe
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Kfz-Versicherer aus Kundensicht
23.9.2019 – Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...
 
Versicherer Coya ist kurz vor dem Marktstart
13.8.2018 – Das Berliner Insurtech hat dem VersicherungsJournal verraten, welche Produkte zuerst kommen, wer die Zielgruppe ist und wie das Vertriebsmodell aussieht. Außerdem: Was ein chinesischer Online-Versicherer damit zu tun hat und welche Ziele sich das Start-up gesteckt hat. (Bild: Coya, Christian Manthey) mehr ...
 
Die begehrtesten Arbeitgeber unter den Versicherern
22.7.2025 – Eine aktuelle Studie zeigt, wer die besten Arbeitsbedingungen bietet und bei den Mitarbeitern besonders beliebt ist. Zu den Auf- oder Absteigern gehören Allianz, Mylife, Alte Oldenburger und SV Sparkassenversicherung. Provinzial und R+V tauschten die Plätze. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Diese Versicherer und Makler sind heißbegehrt
7.2.2025 – Der Hype um die mit Pistaziencreme und dem sogenannten Engelshaar gefüllte Dubai-Schokolade zeigt, wie stark heute die sozialen Medien über den Erfolg einer Geschäftsidee mitentscheiden. Eine aktuelle Studie untersucht die Online-Attraktivität von Versicherern und Maklern. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Diese Versicherer sind Top-Arbeitgeber für junge Talente
24.1.2025 – Aufstrebende Fachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt. Entsprechend können geeignete Bewerber einiges erwarten. Welche Assekuranzen ihren Beschäftigten gute Aufstiegs- und Karrierechancen bieten, zeigt ein aktuelles Ranking. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Versicherer und Vertriebe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
25.9.2024 – Die Marktforscher von Servicevalue haben für das SZ Institut ermittelt, welche Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Erwartungen und zugleich den Preisvorstellungen der Verbraucher am meisten entsprechen. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Deutscher Fairness-Preis 2023: Die besten Versicherer
20.10.2023 – Kunden bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz von diversen Akteuren der Versicherungswirtschaft in verschiedenen Kategorien. Zehn Unternehmen fahren als Gewinner nach Hause. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
WERBUNG