Vema-Qualitätsumfrage Hausrat: NV distanziert Wettbewerber

27.3.2026 (€) – Die Haftpflichtkasse verdrängte die Alte Leipziger und ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft der Favorit der Partnerbetriebe beim Neugeschäft in der Hausratversicherung. Bei der Leistungsstärke schafften die Roßdorfer Platz zwei. Dort setzte sich mit der NV ein Akteur an die Spitze, der beim Neugeschäft zwar eine wachsende, aber weiter nur untergeordnete Rolle spielt. Für die Qualitätswertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung.
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