Vema-Makler: Die leistungsstärksten Risikoleben-Anbieter

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

15.11.2021 – Wer im Neugeschäft die bevorzugten Produktgeber sind und wer bei Produktqualität sowie Antrags- und Leistungsbearbeitung die beste Performance bietet, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Ein Neueinsteiger schaffte es gleich auf Rang zwei. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft die bevorzugten Produktgeber sind und wer bei Produktqualität sowie Antrags- und Leistungsbearbeitung die beste Performance bietet, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Ein Neueinsteiger schaffte es gleich auf Rang zwei. (Bild: Wichert) mehr ...

8.11.2021 – Wer in der betrieblichen Altersversorgung in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Ergebnis: Der Spitzenreiter beim Neugeschäft landete nur unter ferner liefen. (Bild: Wichert) Wer in der betrieblichen Altersversorgung in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung am besten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Ergebnis: Der Spitzenreiter beim Neugeschäft landete nur unter ferner liefen. (Bild: Wichert) mehr ...

9.3.2022 – In dem Segment geht mehr als die Hälfte des Geschäfts an vier Anbieter – mit einem eindeutigen Spitzenreiter. Dieser landete nur an sechster Stelle in der Qualitätsrangliste, in der es deutlich enger zuging. Das zeigt eine Umfrage der Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben. (Bild: Wichert) In dem Segment geht mehr als die Hälfte des Geschäfts an vier Anbieter – mit einem eindeutigen Spitzenreiter. Dieser landete nur an sechster Stelle in der Qualitätsrangliste, in der es deutlich enger zuging. Das zeigt eine Umfrage der Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben. (Bild: Wichert) mehr ...

7.2.2022 – In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an vier Gesellschaften. Während es beim Neugeschäft einen eindeutigen Favoriten gibt, zeigen sich in der Qualitätsrangliste nur minimale Unterschiede. Dort liegen drei Akteure gleichauf an der Spitze. (Bild: Wichert) In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an vier Gesellschaften. Während es beim Neugeschäft einen eindeutigen Favoriten gibt, zeigen sich in der Qualitätsrangliste nur minimale Unterschiede. Dort liegen drei Akteure gleichauf an der Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...

2.2.2022 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Neueinsteiger schaffte auf Anhieb den Sprung an die Spitze der Qualitätsrangliste. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Ein Neueinsteiger schaffte auf Anhieb den Sprung an die Spitze der Qualitätsrangliste. (Bild: Wichert) mehr ...

22.10.2021 – Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Absicherung von (Tier-) Ärzten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Auffällig: In der Qualitätsrangliste schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Absicherung von (Tier-) Ärzten ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Auffällig: In der Qualitätsrangliste schneiden mit Blick auf die Geschäftsanteile Außenseiter am besten ab. (Bild: Wichert) mehr ...

15.3.2022 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Für viele der Neugeschäftsfavoriten reichte es in Sachen Qualität nicht für Spitzenplatzierungen. (Bild: Wichert) Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Für viele der Neugeschäftsfavoriten reichte es in Sachen Qualität nicht für Spitzenplatzierungen. (Bild: Wichert) mehr ...